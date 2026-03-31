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Hindi Newsक्रिकेट2020 के बाद पहली बार... राजस्थान से चेन्नई जाते ही रुठा संजू सैमसन का भाग्य? टूट गया 50+ का सिलसिला

2020 के बाद पहली बार... राजस्थान से चेन्नई जाते ही रुठा संजू सैमसन का भाग्य? टूट गया 50+ का सिलसिला

IPL 2026: राजस्थान रॉयल्स (RR) ने चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) को सोमवार को खेले गए IPL 2026 के मैच में 47 गेंद बाकी रहते 8 विकेट से हरा दिया. संजू सैमसन को IPL 2026 सीजन के लिए चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की टीम के लिए ट्रम्प कार्ड माना जा रहा था, लेकिन वह राजस्थान रॉयल्स (RR) के खिलाफ पहले ही मैच में घुटने टेकते हुए नजर आए.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Mar 31, 2026, 07:31 AM IST
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Photo Credit (IPL)
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IPL 2026: राजस्थान रॉयल्स (RR) ने चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) को सोमवार को खेले गए IPL 2026 के मैच में 47 गेंद बाकी रहते 8 विकेट से हरा दिया. संजू सैमसन को IPL 2026 सीजन के लिए चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की टीम के लिए ट्रम्प कार्ड माना जा रहा था, लेकिन वह राजस्थान रॉयल्स (RR) के खिलाफ पहले ही मैच में घुटने टेकते हुए नजर आए. संजू सैमसन को राजस्थान रॉयल्स (RR) के खिलाफ मैच में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के लिए ओपनिंग करने का मौका मिला, लेकिन यह बल्लेबाज 7 गेंद पर 6 रन बनाकर अपना विकेट गंवा बैठा.

राजस्थान से चेन्नई जाते ही रुठा संजू सैमसन का भाग्य?

साल 2020 के बाद यह पहला मौका है, जब संजू सैमसन किसी IPL सीजन के पहले ही मैच में 50+ का स्कोर नहीं बना पाए हैं. इससे पहले साल 2020 से लेकर साल 2025 तक संजू सैमसन ने हर IPL सीजन के पहले ही मैच में 50+ का स्कोर बनाया है. हालांकि राजस्थान रॉयल्स (RR) से चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) जाते ही मानों संजू सैमसन का भाग्य रूठ गया है. संजू सैमसन बेहतरीन फॉर्म में चल रहे थे, लेकिन वह राजस्थान रॉयल्स (RR) के खिलाफ IPL 2026 के पहले ही मैच में बुरी तरह फ्लॉप साबित हुए. संजू सैमसन को राजस्थान रॉयल्स (RR) के तेज गेंदबाज नांद्रे बर्गर ने अपना शिकार बनाया और 6 रन पर उनकी पारी का अंत कर दिया.

साल 2020 से 2026 तक IPL के पहले ही मैच में संजू सैमसन

1. 74 रन (32 गेंद) - विरुद्ध - चेन्नई सुपर किंग्स (साल 2020)

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2. 119 रन (63 गेंद) - विरुद्ध - पंजाब किंग्स (साल 2021)

3. 55 रन (27 गेंद) - विरुद्ध - सनराइजर्स हैदराबाद (साल 2022)

4. 55 रन (32 गेंद) - विरुद्ध - सनराइजर्स हैदराबाद (साल 2023)

5. 82* रन (52 गेंद) - विरुद्ध - लखनऊ सुपर जायंट्स (साल 2024)

6. 66 रन (37 गेंद) - विरुद्ध - सनराइजर्स हैदराबाद (साल 2025)

7. 6 रन (7 गेंद) - विरुद्ध - राजस्थान रॉयल्स (साल 2026)

टूट गया 50+ का सिलसिला

साल 2020 के बाद यह पहली बार है, जब संजू सैमसन IPL सीजन के अपने पहले मैच में 50 से ज्यादा रन बनाए बिना आउट हुए हैं. राजस्थान रॉयल्स (RR) ने इस मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) को 8 विकेट से हरा दिया. इस जीत के बाद राजस्थान रॉयल्स (RR) IPL में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के खिलाफ सर्वाधिक जीत दर्ज करने के मामले में पंजाब किंग्स के साथ संयुक्त रूप से दूसरे नंबर पर आ गई है. IPL के इतिहास में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के खिलाफ सबसे ज्यादा जीत मुंबई इंडियंस (MI) ने हासिल की है. मुंबई इंडियंस (MI) ने चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) को 21 मैचों में हराया है. बता दें कि चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और मुंबई इंडियंस (MI) दोनों IPL की दो सर्वाधिक सफल टीमें हैं. दोनों 5-5 बार खिताब जीत चुकी हैं.

राजस्थान ने चेन्नई को हराया

चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के खिलाफ सबसे ज्यादा जीत दर्ज करने के मामले में संयुक्त रूप से दूसरे नंबर पर पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स हैं. दोनों ने 16-16 मैच जीते हैं. आरसीबी ने सीएसके को 13 मैचों में हराया है और तीसरी सफल टीम है. 12 जीत के साथ दिल्ली कैपिटल्स चौथे और 11 जीत के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स पांचवें स्थान पर हैं. RR और CSK के बीच हुए मैच पर नजर डालें तो टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की टीम 19.4 ओवर में 127 रन पर ऑल आउट हो गई. जवाब में राजस्थान रॉयल्स की टीम ने 12.1 ओवर में 2 विकेट पर 128 रन बनाते हुए 8 विकेट से यह मैच जीत लिया.

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Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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