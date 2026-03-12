IPL 2026 Schedule: शेड्यूल में छिपा है विजेता का नाम? 9 साल पुराना वो इत्तेफाक, जो इस दमदार टीम को बना रहा छठी बार चैंपियन

Advertisement
IPL 2026 Schedule: आईपीएल 2026 का मंच तैयार है. टी20 विश्व कप 2026 के समापन के बाद अब भारतीय खिलाड़ी आईपीएल के 19वें सीजन में धमाल मचाते दिखेंगे. अगले सीजन के शेड्यूल जारी होने के साथ ही एक ऐसा संयोग बन गया है, जो हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस को चैंपियन बना रहा है.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Mar 12, 2026, 07:05 AM IST
IPL 2026 Schedule: आईपीएल 2026 की तैयारी पूरी है. 11 मार्च को पहले चरण का शेड्यूल जारी कर दिया गया है. पहले 20 मैच कब, कहां और किन टीमों के बीच होंगे, ये साफ हो चुका है. इस बार टूर्नामेंट का आगाज 28 मार्च को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के बीच एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में होने वाले महामुकाबले से होगा. जैसे ही शेड्यूल का ऐलान हुआ तो ओपनिंग मैच ने क्रिकेट पंडितों को 9 साल पीछे यानी 2017 में ले जाकर खड़ा कर दिया है.

शेड्यूल के ऐलान होने के साथ ही एक ऐसा संयोग बन गया है, जो 5 बार की चैंपियन टीम मुंबई इंडियंस को छठा खिताब दिला रहा है. इस बार के ओपनिंग मैच के तार 2017 से सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं, जब मुंबई इंडियंस चैंपियन बनी थी.

आखिर क्या है संयोग

ओपनिंग मैच से जुड़ा संयोग ये कहता है कि जब साल 2017 में पहला मैच बेंगलुरु और हैदराबाद की टीमों के बीच हुआ था तो मुंबई इंडियंस ने खिताब जीता था. इस बार भी पहला मैच आरसीबी और एसआरएच के बीच होने जा रहा है. ऐसे में एमआई की टीम के चैंपियन बनने का संयोग बन रहा है.

हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस 29 मार्च को कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगी. ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि 2017 की तरह इस बार भी मुंबई इस संयोग को हकीकत में बदल पाएगी या नहीं.

18 साल बाद हो रहा ऐसा

दरअसल, आईपीएल के इतिहास में एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम को पूरे 18 साल बाद ओपनिंग मैच की मेजबानी करने का मौका मिला है. यहां पहले सीजन यानी 2008 में चिन्नास्वामी स्टेडियम में पहला मैच खेला गया था. इस सीजन में हिस्सा लेने वाली 10 में से तीन टीमें ऐसी हैं, जिन्हें कभी भी ओपनिंग मैच की मेजबानी नहीं मिली है. इनमें राजस्थान रॉयल्स, पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स का नाम है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 7वीं बार आईपीएल का पहला मैच खेलेगी, वहीं चेन्नई सुपर किंग्स के नाम सबसे ज्यादा 9 बार पहला मैच खेलने का रिकॉर्ड दर्ज है.

मुंबई इंडियंस के पहले चार मैच कब-कब?

आईपीएल 2026 में मुंबई इंडियंस की टीम 29 मार्च को कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ पहला मैच खेलेगी. यह मैच वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा. फिर उसे दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 4 अप्रैल को खेलना है. फिर 7 अप्रैल को गुवाहाटी में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ भिड़ंत है. 12 अप्रैल को टीम वानखेड़े स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से भिड़ेगी. हार्दिक की कप्तानी में एमआई छठी बार खिताब जीतने की फिराक में है.

IPL 2026 के लिए मुंबई इंडियंस की टीम

हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, मिशेल सैंटनर, ट्रेंट बोल्ट, विल जैक्स, क्विंटन डी कॉक, रयान रिकेल्टन, शार्दुल ठाकुर, ए.एम. गजनफर, अश्विनी कुमार, कॉर्बिन बॉश, दीपक चाहर, मयंक मारकंडे, नमन धीर, रघु शर्मा, राज अंगद बावा, रॉबिन मिंज, शेरफेन रदरफोर्ड, दानिश मालेवार, अथर्व अंकोलेकर, मयंक रावत, मोहम्मद इजहार.

Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

