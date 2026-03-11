IPL 2026 Schedule: BCCI ने 20 आईपीएल मैचों का शेड्यूल किया जारी, ओपनिंग मुकाबले में नहीं होगी कोहली-धोनी की टक्कर

IPL 2026 Schedule: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) IPL 2026 के पहले फेज में दो डबल हेडर समेत कुल 20 मैचों के शेड्यूल जारी किए गए हैं. बाकी मैचों की तारीखें देश के कई राज्यों में विधानसभा चुनावों की घोषणा के बाद तय की जाएंगी.
Trending Photos
IPL 2026 Schedule: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 के पहले फेज का शेड्यूल बुधवार (11 मार्च) को जारी कर दिया गया. डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) का मुकाबला ओपनिग मैच में 28 मार्च को सनराइजर्स हैदराबाद से होगा. यह मैच बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा. पिछले साल आरसीबी के ट्रॉफी सेलिब्रेशन के दौरान बेंगलुरु में भगदड़ मच गई थी और कई लोगों की जान चली गई थी. उसके बाद इस मैदान पर मैच नहीं हुए. अब एम चिन्नास्वामी स्टेडियम को मेजबानी की इजाजत मिल गई है.
मुंबई इंडियंस 29 मार्च को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में कोलकाता नाइटराइडर्स के खिलाफ अपने कैंपेन की शुरुआत करेगी. चेन्नई सुपर किंग्स गुवाहाटी में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ अपना पहला मैच खेलेगी. बता दें कि ये चारों टीमें आईपीएल जीत चुकी हैं. मुंबई और चेन्नई ने 5-5 खिताब जीते हैं. कोलकाता के पास तीन ट्रॉफी है. राजस्थान रॉयल्स ने 2008 में आईपीएल का पहला सीजन जीता था.
@RCBTweets to take on @SunRisers in the season opener in Bengaluru
Catch the first phase of #TATAIPL 2026 schedule on @StarSportsIndia and @JioHotstar pic.twitter.com/L98erPcmTw
— IndianPremierLeague (@IPL) March 11, 2026
अभी 20 मैचों का शेड्यूल हुआ जारी
आईपीएल 2025 की फाइनलिस्ट पंजाब किंग्स अपना पहला मैच होमग्राउंड पर खेलेगी. मुल्लांपुर में गुजरात जाएंट्स से उसका मुकाबला होगा. यह मैच 31 मार्च को खेला जाएगा. IPL 2026 के पहले फेज में दो डबल हेडर समेत कुल 20 मैचों के शेड्यूल जारी किए गए हैं. बाकी मैचों की तारीखें देश के कई राज्यों में विधानसभा चुनावों की घोषणा के बाद तय की जाएंगी. बता दें कि शाम वाले मैच 7:30 बजे से खेले जाएंगे. डबल हेडर के दिन दोपहर वाला मैच 3:00 बजे शुरू होगा.
ये भी पढ़ें: 3AC की टिकट, चेहरा छिपाकर ट्रेन का सफर... शिवम दुबे पर ये कैसी मुसीबत? बताई बड़ी वजह
|मैच नंबर
|तारीख
|दिन
|मैच
|जगह
|1
|28/03/26
|शनिवार
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु vs सनराइजर्स हैदराबाद
|बेंगलुरु
|2
|29/03/26
|रविवार
|मुंबई इंडियंस vs कोलकाता नाइटराइडर्स
|मुंबई
|3
|30/03/26
|सोमवार
|राजस्थान रॉयल्स vs चेन्नई सुपरकिंग्स
|गुवाहाटी
|4
|31/03/26
|मंगलवार
|पंजाब किंग्स vs गुजरात टाइटंस
|मुल्लांपुर
|5
|01/04/26
|बुधवार
|लखनऊ सुपर जाएंट्स vs दिल्ली कैपिटल्स
|लखनऊ
|6
|02/04/26
|गुरुवार
|कोलकाता नाइटराइडर्स vs सनराइजर्स हैदराबाद
|कोलकाता
|7
|03/04/26
|शुक्रवार
|चेन्नई सुपरकिंग्स vs पंजाब किंग्स
|चेन्नई
|8
|04/04/26
|शनिवार
|दिल्ली कैपिटल्स vs मुंबई इंडियंस
|दिल्ली
|9
|04/04/26
|शनिवार
|गुजरात टाइटंस vs राजस्थान रॉयल्स
|अहमदाबाद
|10
|05/04/26
|रविवार
|सनराइजर्स हैदराबाद vs लखनऊ सुपरजाएंट्स
|हैदराबाद
|11
|05/04/26
|रविवार
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु vs चेन्नई सुपरकिंग्स
|बेंगलुरु
|12
|06/04/26
|सोमवार
|कोलकाता नाइटराइडर्स vs पंजाब किंग्स
|कोलकाता
|13
|07/04/26
|मंगलवार
|राजस्थान रॉयल्स vs मुंबई इंडियंस
|गुवाहाटी
|14
|08/04/26
|बुधवार
|दिल्ली कैपिटल्स vs गुजरात टाइटंस
|दिल्ली
|15
|09/04/26
|गुरुवार
|कोलकाता नाइटराइडर्स vs लखनऊ सुपर जाएंट्स
|कोलकाता
|16
|10/04/26
|शुक्रवार
|राजस्थान रॉयल्स vs रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|गुवाहाटी
|17
|11/04/26
|शनिवार
|पंजाब किंग्स vs सनराइजर्स हैदराबाद
|मुल्लांपुर
|18
|11/04/26
|शनिवार
|चेन्नई सुपरकिंग्स vs दिल्ली कैपिटल्स
|चेन्नई
|19
|12/04/26
|रविवार
|लखनऊ सुपर जाएंट्स vs गुजरात टाइटंस
|लखनऊ
|20
|12/04/26
|रविवार
|मुंबई इंडियंस vs रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|मुंबई