Advertisement
trendingNow13137382
Hindi Newsक्रिकेटIPL 2026 Schedule: BCCI ने 20 आईपीएल मैचों का शेड्यूल किया जारी, ओपनिंग मुकाबले में नहीं होगी कोहली-धोनी की टक्कर

IPL 2026 Schedule: BCCI ने 20 आईपीएल मैचों का शेड्यूल किया जारी, ओपनिंग मुकाबले में नहीं होगी कोहली-धोनी की टक्कर

IPL 2026 Schedule: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) IPL 2026 के पहले फेज में दो डबल हेडर समेत कुल 20 मैचों के शेड्यूल जारी किए गए हैं. बाकी मैचों की तारीखें देश के कई राज्यों में विधानसभा चुनावों की घोषणा के बाद तय की जाएंगी.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Mar 11, 2026, 07:07 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Photo Credit: BCCI
Photo Credit: BCCI

IPL 2026 Schedule: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 के पहले फेज का शेड्यूल बुधवार (11 मार्च) को जारी कर दिया गया. डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) का मुकाबला ओपनिग मैच में 28 मार्च को सनराइजर्स हैदराबाद से होगा. यह मैच बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा. पिछले साल आरसीबी के ट्रॉफी सेलिब्रेशन के दौरान बेंगलुरु में भगदड़ मच गई थी और कई लोगों की जान चली गई थी. उसके बाद इस मैदान पर मैच नहीं हुए. अब एम चिन्नास्वामी स्टेडियम को मेजबानी की इजाजत मिल गई है.

मुंबई इंडियंस 29 मार्च को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में कोलकाता नाइटराइडर्स के खिलाफ अपने कैंपेन की शुरुआत करेगी. चेन्नई सुपर किंग्स गुवाहाटी में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ अपना पहला मैच खेलेगी. बता दें कि ये चारों टीमें आईपीएल जीत चुकी हैं. मुंबई और चेन्नई ने 5-5 खिताब जीते हैं. कोलकाता के पास तीन ट्रॉफी है. राजस्थान रॉयल्स ने 2008 में आईपीएल का पहला सीजन जीता था.

 

Add Zee News as a Preferred Source

 

अभी 20 मैचों का शेड्यूल हुआ जारी

आईपीएल 2025 की फाइनलिस्ट पंजाब किंग्स अपना पहला मैच होमग्राउंड पर खेलेगी. मुल्लांपुर में गुजरात जाएंट्स से उसका मुकाबला होगा. यह मैच 31 मार्च को खेला जाएगा. IPL 2026 के पहले फेज में दो डबल हेडर समेत कुल 20 मैचों के शेड्यूल जारी किए गए हैं. बाकी मैचों की तारीखें देश के कई राज्यों में विधानसभा चुनावों की घोषणा के बाद तय की जाएंगी. बता दें कि शाम वाले मैच 7:30 बजे से खेले जाएंगे. डबल हेडर के दिन दोपहर वाला मैच 3:00 बजे शुरू होगा.

ये भी पढ़ें: 3AC की टिकट, चेहरा छिपाकर ट्रेन का सफर... शिवम दुबे पर ये कैसी मुसीबत? बताई बड़ी वजह

आईपीएल 2026 के पहले फेज का शेड्यूल

मैच नंबर तारीख दिन मैच जगह
1 28/03/26 शनिवार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु vs सनराइजर्स हैदराबाद बेंगलुरु
2 29/03/26 रविवार मुंबई इंडियंस vs कोलकाता नाइटराइडर्स मुंबई
3 30/03/26 सोमवार राजस्थान रॉयल्स vs चेन्नई सुपरकिंग्स गुवाहाटी
4 31/03/26 मंगलवार पंजाब किंग्स vs ुजरात टाइटंस मुल्लांपुर
5 01/04/26 बुधवार लखनऊ सुपर जाएंट्स vs दिल्ली कैपिटल्स लखनऊ
6 02/04/26 गुरुवार कोलकाता नाइटराइडर्स vs सनराइजर्स हैदराबाद कोलकाता
7 03/04/26 शुक्रवार चेन्नई सुपरकिंग्स vs पंजाब किंग्स चेन्नई
8 04/04/26 शनिवार दिल्ली कैपिटल्स vs मुंबई इंडियंस दिल्ली
9 04/04/26 शनिवार गुजरात टाइटंस vs राजस्थान रॉयल्स अहमदाबाद
10 05/04/26 रविवार सनराइजर्स हैदराबाद vs लखनऊ सुपरजाएंट्स हैदराबाद
11 05/04/26 रविवार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु vs चेन्नई सुपरकिंग्स बेंगलुरु
12 06/04/26 सोमवार कोलकाता नाइटराइडर्स vs पंजाब किंग्स कोलकाता
13 07/04/26 मंगलवार राजस्थान रॉयल्स vs मुंबई इंडियंस गुवाहाटी
14 08/04/26 बुधवार दिल्ली कैपिटल्स vs गुजरात टाइटंस दिल्ली
15 09/04/26 गुरुवार कोलकाता नाइटराइडर्स vs लखनऊ सुपर जाएंट्स कोलकाता
16 10/04/26 शुक्रवार राजस्थान रॉयल्स vs रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु गुवाहाटी
17 11/04/26 शनिवार पंजाब किंग्स vs सनराइजर्स हैदराबाद मुल्लांपुर
18 11/04/26 शनिवार चेन्नई सुपरकिंग्स vs दिल्ली कैपिटल्स चेन्नई
19 12/04/26 रविवार लखनऊ सुपर जाएंट्स vs गुजरात टाइटंस लखनऊ
20 12/04/26 रविवार मुंबई इंडियंस vs रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु मुंबई
About the Author
author img
Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

TAGS

IPL 2026Indian Premier League

Trending news

कैसे पूरा होगा विकसित भारत का संकल्प, जगद्गुरु स्वामी सतिशाचार्य जी महाराज ने बताया
Jagadguru Satishacharya Ji
कैसे पूरा होगा विकसित भारत का संकल्प, जगद्गुरु स्वामी सतिशाचार्य जी महाराज ने बताया
'जब बोलने का मौका होता है, तब इंग्लैंड में होते हैं...', राहुल गांधी पर भड़के शाह
amit shah
'जब बोलने का मौका होता है, तब इंग्लैंड में होते हैं...', राहुल गांधी पर भड़के शाह
'पहले हटाया जाएगा फूड पाइप, फिर...' इच्छामृत्यु मिलने पर छलका हरीश के पिता का दर्द
harish rana case
'पहले हटाया जाएगा फूड पाइप, फिर...' इच्छामृत्यु मिलने पर छलका हरीश के पिता का दर्द
LPG Cylinder Shortage LIVE Updates: 'सिलेंडर बुकिंग में पैनिक न करें, भारत 40 देशों से मंगा रहा क्रूड ऑयल...', सरकार की अपील
LPG Crisis
LPG Cylinder Shortage LIVE Updates: 'सिलेंडर बुकिंग में पैनिक न करें, भारत 40 देशों से मंगा रहा क्रूड ऑयल...', सरकार की अपील
पलक भी झपकती नहीं... इच्छामृत्यु के फैसले के बाद क्या होगा? हरीश की कहानी झकझोर देगी
Harish Rana Euthanasia Case
पलक भी झपकती नहीं... इच्छामृत्यु के फैसले के बाद क्या होगा? हरीश की कहानी झकझोर देगी
'भारत में कोई संकट नहीं, अफवाह फैलाने में लगी है कांग्रेस...', पीएम मोदी की दो टूक
DNA
'भारत में कोई संकट नहीं, अफवाह फैलाने में लगी है कांग्रेस...', पीएम मोदी की दो टूक
भारत की वजह से दुनिया में काबू में रहीं तेल की कीमतें, US ने इंडिया की जमकर तारीफ की
Russian Oil
भारत की वजह से दुनिया में काबू में रहीं तेल की कीमतें, US ने इंडिया की जमकर तारीफ की
विचारों की दे दी गई तिलांजलि...निशिकांत ने उद्धव को याद दिलाई 'बाला साहेब' की बात
Nishikant Dubey
विचारों की दे दी गई तिलांजलि...निशिकांत ने उद्धव को याद दिलाई 'बाला साहेब' की बात
क्यों चुप हैं PM मोदी...?अमेरिका की टिप्पणी ने पारा, कांग्रेस ने सरकार से मांगा जवाब
congress
क्यों चुप हैं PM मोदी...?अमेरिका की टिप्पणी ने पारा, कांग्रेस ने सरकार से मांगा जवाब
बेबस पिता की अर्जी पर बेटे का लाइफ सपोर्ट हटेगा, SC ने इच्छामृत्यु की परमिशन दी
Supreme Court News
बेबस पिता की अर्जी पर बेटे का लाइफ सपोर्ट हटेगा, SC ने इच्छामृत्यु की परमिशन दी