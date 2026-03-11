IPL 2026 Schedule: BCCI ने 20 आईपीएल मैचों का शेड्यूल किया जारी, ओपनिंग मुकाबले में नहीं होगी कोहली-धोनी की टक्कर

IPL 2026 Schedule: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 के पहले फेज का शेड्यूल बुधवार (11 मार्च) को जारी कर दिया गया. डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) का मुकाबला ओपनिग मैच में 28 मार्च को सनराइजर्स हैदराबाद से होगा. यह मैच बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा. पिछले साल आरसीबी के ट्रॉफी सेलिब्रेशन के दौरान बेंगलुरु में भगदड़ मच गई थी और कई लोगों की जान चली गई थी. उसके बाद इस मैदान पर मैच नहीं हुए. अब एम चिन्नास्वामी स्टेडियम को मेजबानी की इजाजत मिल गई है.

मुंबई इंडियंस 29 मार्च को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में कोलकाता नाइटराइडर्स के खिलाफ अपने कैंपेन की शुरुआत करेगी. चेन्नई सुपर किंग्स गुवाहाटी में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ अपना पहला मैच खेलेगी. बता दें कि ये चारों टीमें आईपीएल जीत चुकी हैं. मुंबई और चेन्नई ने 5-5 खिताब जीते हैं. कोलकाता के पास तीन ट्रॉफी है. राजस्थान रॉयल्स ने 2008 में आईपीएल का पहला सीजन जीता था.

अभी 20 मैचों का शेड्यूल हुआ जारी

आईपीएल 2025 की फाइनलिस्ट पंजाब किंग्स अपना पहला मैच होमग्राउंड पर खेलेगी. मुल्लांपुर में गुजरात जाएंट्स से उसका मुकाबला होगा. यह मैच 31 मार्च को खेला जाएगा. IPL 2026 के पहले फेज में दो डबल हेडर समेत कुल 20 मैचों के शेड्यूल जारी किए गए हैं. बाकी मैचों की तारीखें देश के कई राज्यों में विधानसभा चुनावों की घोषणा के बाद तय की जाएंगी. बता दें कि शाम वाले मैच 7:30 बजे से खेले जाएंगे. डबल हेडर के दिन दोपहर वाला मैच 3:00 बजे शुरू होगा.

आईपीएल 2026 के पहले फेज का शेड्यूल