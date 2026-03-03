IPL 2026 के शेड्यूल पर आ गया बड़ा अपडेट...BCCI के सचिव देवजीत सैकिया ने दी गुड न्यूज

IPL 2026 schedule: इन दिनों टी20 विश्व कप 2026 की धूम है. पहले ग्रुप स्टेज के मैच हुए, फिर सुपर 8 का रोमांच दिखा. अब सेमीफाइनल की बारी है, जिसमें भारत, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टीमों ने जगह पक्की की है. 4 और 5 तारीख को दोनों सेमीफाइनल होने हैं. इस बीच इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के शेड्यूल को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है. नया सीजन इसी महीने शुरू होना है और इसका पूरा शेड्यूल जारी होने में कम से कम तीन दिन और लग सकते हैं. टी20 विश्व कप 2026 के दोनों सेमीफाइनल मुकाबलों के बाद शेड्यूल जारी होगा. यह जानकारी खुद बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने दी है.

देवजीत सैकिया ने टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में बताया कि बीसीसीआई राज्य चुनावों को लेकर स्थिति साफ होने का इंतजार कर रहा है. सैकिया ने कहा, "आईपीएल शेड्यूल के लिए 2 से 3 दिन इंतजार करें. हम इसे जल्द से जल्द जारी करेंगे. हमें पता है कि इसमें देरी हो रही है क्योंकि असम, बंगाल और तमिलनाडु जैसे तीन-चार राज्यों में चुनाव होने वाले हैं. हम चुनाव आयोग की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं. एक-दो दिन में हमें फैसला लेना होगा. इसके बाद हम बताएंगे कि आईपीएल को लेकर आगे कैसे बढ़ेंगे."

आखिर क्या है देर होने की असल वजह?

दरअसल, इस साल पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और असम में मार्च से मई के बीच विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसकी तैयारियां तेज हैं. इन चुनावों का सीधा असर कोलकाता नाइट राइडर्स, चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स पर पड़ता है, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स गुवाहाटी को अपने दूसरे घरेलू मैदान के रूप में इस्तेमाल करती है. सबसे बड़ी चिंता सुरक्षा व्यवस्था को लेकर है. चुनाव के दौरान राज्य पुलिस बल पूरी तरह व्यस्त रहता है. अगर मैच की तारीखें मतदान या मतगणना के दिनों से टकराती हैं तो हाई-प्रोफाइल आईपीएल मैचों के लिए सुरक्षा उपलब्ध कराना मुश्किल हो सकता है. इसके अलावा अचानक वेन्यू बदलने की नौबत भी आ सकती है. यही बड़ी लॉजिस्टिक चुनौती है, जिससे बीसीसीआई बचना चाहता है.

आरसीबी कहां मैच खेलेगी, यह सवाल बना हुआ है?

एक और समस्या यह है कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को अब तक अपने होम ग्राउंड एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम के इस्तेमाल को लेकर पूरी तरह स्पष्ट स्थिति नहीं मिली है. वह अपने मैच पुणे में खेल सकती है. कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (KSCA) को उम्मीद है कि सब ठीक रहेगा, लेकिन आरसीबी को लेकर अभी तक कोई पक्की गारंटी नहीं है.

संभावना यह भी है कि बीसीसीआई आईपीएल 2026 का शेड्यूल अलग-अलग चरणों में जारी करे. सभी को शेड्यूल का इंतजार इसलिए भी है, क्योंकि फैंस, टीमें और वेन्यू सभी उसी हिसाब से अपनी प्लानिंग करना चाहते हैं.

