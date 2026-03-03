Advertisement
trendingNow13128941
Hindi Newsक्रिकेटIPL 2026 के शेड्यूल पर आ गया बड़ा अपडेट...BCCI के सचिव देवजीत सैकिया ने दी गुड न्यूज

IPL 2026 के शेड्यूल पर आ गया बड़ा अपडेट...BCCI के सचिव देवजीत सैकिया ने दी गुड न्यूज

IPL 2026 schedule: दो दिन पहले ही एक अपडेट आया था कि आईपीएल 2026 का आगाज इस बार 28 मार्च से होगा. पहले इसे 26 मार्च से कराने की तैयारी थी. अब शेड्यूल को लेकर बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने गुड न्यूज दी है.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Mar 03, 2026, 02:15 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फोटो क्रेडिट (X/@IPL)
फोटो क्रेडिट (X/@IPL)

IPL 2026 schedule: इन दिनों टी20 विश्व कप 2026 की धूम है. पहले ग्रुप स्टेज के मैच हुए, फिर सुपर 8 का रोमांच दिखा. अब सेमीफाइनल की बारी है, जिसमें भारत, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टीमों ने जगह पक्की की है. 4 और 5 तारीख को दोनों सेमीफाइनल होने हैं. इस बीच इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के शेड्यूल को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है. नया सीजन इसी महीने शुरू होना है और इसका पूरा शेड्यूल जारी होने में कम से कम तीन दिन और लग सकते हैं. टी20 विश्व कप 2026 के दोनों सेमीफाइनल मुकाबलों के बाद शेड्यूल जारी होगा. यह जानकारी खुद बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने दी है.

देवजीत सैकिया ने टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में बताया कि बीसीसीआई राज्य चुनावों को लेकर स्थिति साफ होने का इंतजार कर रहा है. सैकिया ने कहा, "आईपीएल शेड्यूल के लिए 2 से 3 दिन इंतजार करें. हम इसे जल्द से जल्द जारी करेंगे. हमें पता है कि इसमें देरी हो रही है क्योंकि असम, बंगाल और तमिलनाडु जैसे तीन-चार राज्यों में चुनाव होने वाले हैं. हम चुनाव आयोग की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं. एक-दो दिन में हमें फैसला लेना होगा. इसके बाद हम बताएंगे कि आईपीएल को लेकर आगे कैसे बढ़ेंगे."

आखिर क्या है देर होने की असल वजह?

दरअसल, इस साल पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और असम में मार्च से मई के बीच विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसकी तैयारियां तेज हैं. इन चुनावों का सीधा असर कोलकाता नाइट राइडर्स, चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स पर पड़ता है, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स गुवाहाटी को अपने दूसरे घरेलू मैदान के रूप में इस्तेमाल करती है. सबसे बड़ी चिंता सुरक्षा व्यवस्था को लेकर है. चुनाव के दौरान राज्य पुलिस बल पूरी तरह व्यस्त रहता है. अगर मैच की तारीखें मतदान या मतगणना के दिनों से टकराती हैं तो हाई-प्रोफाइल आईपीएल मैचों के लिए सुरक्षा उपलब्ध कराना मुश्किल हो सकता है. इसके अलावा अचानक वेन्यू बदलने की नौबत भी आ सकती है. यही बड़ी लॉजिस्टिक चुनौती है, जिससे बीसीसीआई बचना चाहता है.

Add Zee News as a Preferred Source

आरसीबी कहां मैच खेलेगी, यह सवाल बना हुआ है?

एक और समस्या यह है कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को अब तक अपने होम ग्राउंड एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम के इस्तेमाल को लेकर पूरी तरह स्पष्ट स्थिति नहीं मिली है. वह अपने मैच पुणे में खेल सकती है. कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (KSCA) को उम्मीद है कि सब ठीक रहेगा, लेकिन आरसीबी को लेकर अभी तक कोई पक्की गारंटी नहीं है.

संभावना यह भी है कि बीसीसीआई आईपीएल 2026 का शेड्यूल अलग-अलग चरणों में जारी करे. सभी को शेड्यूल का इंतजार इसलिए भी है, क्योंकि फैंस, टीमें और वेन्यू सभी उसी हिसाब से अपनी प्लानिंग करना चाहते हैं.

ये भी पढ़ें: IND vs ENG: गंभीर का सबसे घातक 'हथियार' हुआ बेअसर... सेमीफाइनल में नहीं चला जादू तो टूट सकता है खिताब का सपना

 

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

TAGS

IPL 2026

Trending news

DMK-कांग्रेस में नहीं बन पा रही है बात;कांग्रेस की किस मांग को नकार रहे हैं स्टालिन?
Tamil Nadu news
DMK-कांग्रेस में नहीं बन पा रही है बात;कांग्रेस की किस मांग को नकार रहे हैं स्टालिन?
बंगाल में चुनावी बिगुल बजने वाला है? 6–7 चरणों में चुनाव की तैयारी, क्या है प्लान?
West Bengal Election 2026
बंगाल में चुनावी बिगुल बजने वाला है? 6–7 चरणों में चुनाव की तैयारी, क्या है प्लान?
इतिहास की 5 सबसे 'खूंखार' सेनाएं! 10 लाख की सेना और हजारों लड़ाके हाथी; बहा देते...
5 largest ancient armies
इतिहास की 5 सबसे 'खूंखार' सेनाएं! 10 लाख की सेना और हजारों लड़ाके हाथी; बहा देते...
खामेनेई की वो 4 भूलें याद हैं! अब कांग्रेस पूछ रही, हमले पर खामोश क्यों है भारत
Iran isreal war
खामेनेई की वो 4 भूलें याद हैं! अब कांग्रेस पूछ रही, हमले पर खामोश क्यों है भारत
ओमान में ईरान के हमलों से हड़कंप, एमकेडी व्योम पर लगी भीषण आग; 3 भारतीयों की मौत
Oman Ship Attack
ओमान में ईरान के हमलों से हड़कंप, एमकेडी व्योम पर लगी भीषण आग; 3 भारतीयों की मौत
मिडिल ईस्ट से शुरू भारतीयों का रेस्क्यू मिशन, ये एयरलाइंस चलाएंगे राहत ऑपरेशन
Iran-Israel War
मिडिल ईस्ट से शुरू भारतीयों का रेस्क्यू मिशन, ये एयरलाइंस चलाएंगे राहत ऑपरेशन
जंग में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए PM मोदी ने की दिग्गजों से बात, दिया ये प्लान
PM Modi
जंग में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए PM मोदी ने की दिग्गजों से बात, दिया ये प्लान
खामेनेई की मौत पर कश्मीर में बवाल, घाटी में विरोध प्रदर्शन; प्रशासन ने लगाए प्रतिबंध
Kashmir protests
खामेनेई की मौत पर कश्मीर में बवाल, घाटी में विरोध प्रदर्शन; प्रशासन ने लगाए प्रतिबंध
युवाओं को नशे के खतरे से बचाने के लिए पंजाब सरकार की लड़ाई लगातार जारी रहेगी: CM
Punjab War On Drugs
युवाओं को नशे के खतरे से बचाने के लिए पंजाब सरकार की लड़ाई लगातार जारी रहेगी: CM
जंग के बीच मिडिल ईस्ट में फंसे पंजाबियों को बड़ी राहत, CM ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर
Punajb news
जंग के बीच मिडिल ईस्ट में फंसे पंजाबियों को बड़ी राहत, CM ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर