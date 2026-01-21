IPL 2026 के शेड्यूल पर आया बड़ा अपडेट, बेंगलुरु से लेकर ईडन गार्डन तक, इन 18 मैदानों पर हो सकते हैं मैच

IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग के 19वें सीजन का मंच तैयार है. नीलामी हो चुकी है. सभी टीमों ने स्क्वॉड भी फाइनल कर लिए हैं. अब सिर्फ एक्शन की बारी है. अब अगर क्रिकेट फैंस को किसी चीज का इंतजार है, तो वह अगले सीजन के शेड्यूल का है. 21 जनवरी 2025 को आईपीएल 2026 के शेड्यूल और वेन्यू को लेकर बड़ा अपडेट आया है. दैनिक जागरण की रिपोर्ट के मुताबिक, जैसे ही तमिलनाडु, असम और बंगाल में इलेक्शन की तारीखों का ऐलान होगा, वैसे ही आईपीएल के आगामी सीजन का शेड्यूल जारी किया जा सकेगा. रिपोर्ट में उन 18 शहरों के नाम भी बताए गए हैं, जहां अगले सीजन के सभी मैच कराए जा सकते हैं.

कब होगा आईपीएल शेड्यूल का ऐलान?

अब तक जो रिपोर्ट सामने आई हैं, उनके अनुसार आईपीएल 2026 का आगाज 26 मार्च से होगा, जो 21 मई तक चलेगा. हालांकि बीसीसीआई की तरफ से अब तक आधिकारिक शेड्यूल जारी नहीं किया गया है.

क्या बेंगलुरु और जयपुर में मैच होंगे?

रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि अगले सीजन के मुकाबले बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम और जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में हो सकेंगे या नहीं, यह अब तक साफ नहीं है. इस मुद्दे को मंगलवार को हुई आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की बैठक में उठाया गया था, जिसमें बीसीसीआई पदाधिकारियों ने राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 27 जनवरी तक की डेडलाइन दी है. नीचे उन 18 शहरों की लिस्ट देखिए, जहां अगले सीजन के मैच हो सकते हैं.

इन मैदानों पर हो सकते हैं IPL 2026 के सभी मैच

एम. ए. चिदंबरम स्टेडियम, चेन्नई एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम, बेंगलुरु अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम, लखनऊ वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई ईडन गार्डन्स स्टेडियम, कोलकाता नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद महाराजा यादविंद्र सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, मुल्लांपुर राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, हैदराबाद हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, धर्मशाला डॉ. वाई. एस. राजशेखर रेड्डी एसीए–वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम, विशाखापत्तनम बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम (असम क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम), गुवाहाटी सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, पुणे शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, रायपुर जेएससीए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कॉम्प्लेक्स, रांची डी वाई पाटिल स्पोर्ट्स स्टेडियम, नवी मुंबई ग्रीनफील्ड अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम, तिरुवनंतपुरम

