Advertisement
trendingNow13081295
Hindi Newsक्रिकेटIPL 2026 के शेड्यूल पर आया बड़ा अपडेट, बेंगलुरु से लेकर ईडन गार्डन तक, इन 18 मैदानों पर हो सकते हैं मैच

IPL 2026 के शेड्यूल पर आया बड़ा अपडेट, बेंगलुरु से लेकर ईडन गार्डन तक, इन 18 मैदानों पर हो सकते हैं मैच

IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 का शेड्यूल अब तक जारी नहीं हुआ है. अब इसके पीछे की वजह सामने आई है. बताया जा रहा है कि इस साल मार्च–अप्रैल में बंगाल, तमिलनाडु और असम में चुनाव हैं, इसलिए जब इलेक्शन कमीशन चुनाव तारीखों का ऐलान कर देगा, तो आईपीएल 2026 का शेड्यूल जारी किया जाएगा.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Jan 21, 2026, 09:20 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

IPL 2026 Schedule
IPL 2026 Schedule

IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग के 19वें सीजन का मंच तैयार है. नीलामी हो चुकी है. सभी टीमों ने स्क्वॉड भी फाइनल कर लिए हैं. अब सिर्फ एक्शन की बारी है. अब अगर क्रिकेट फैंस को किसी चीज का इंतजार है, तो वह अगले सीजन के शेड्यूल का है. 21 जनवरी 2025 को आईपीएल 2026 के शेड्यूल और वेन्यू को लेकर बड़ा अपडेट आया है. दैनिक जागरण की रिपोर्ट के मुताबिक, जैसे ही तमिलनाडु, असम और बंगाल में इलेक्शन की तारीखों का ऐलान होगा, वैसे ही आईपीएल के आगामी सीजन का शेड्यूल जारी किया जा सकेगा. रिपोर्ट में उन 18 शहरों के नाम भी बताए गए हैं, जहां अगले सीजन के सभी मैच कराए जा सकते हैं.

कब होगा आईपीएल शेड्यूल का ऐलान?

अब तक जो रिपोर्ट सामने आई हैं, उनके अनुसार आईपीएल 2026 का आगाज 26 मार्च से होगा, जो 21 मई तक चलेगा. हालांकि बीसीसीआई की तरफ से अब तक आधिकारिक शेड्यूल जारी नहीं किया गया है.

क्या बेंगलुरु और जयपुर में मैच होंगे?

रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि अगले सीजन के मुकाबले बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम और जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में हो सकेंगे या नहीं, यह अब तक साफ नहीं है. इस मुद्दे को मंगलवार को हुई आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की बैठक में उठाया गया था, जिसमें बीसीसीआई पदाधिकारियों ने राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 27 जनवरी तक की डेडलाइन दी है. नीचे उन 18 शहरों की लिस्ट देखिए, जहां अगले सीजन के मैच हो सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

इन मैदानों पर हो सकते हैं IPL 2026 के सभी मैच

  1. एम. ए. चिदंबरम स्टेडियम, चेन्नई
  2. एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम, बेंगलुरु
  3. अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली
  4. भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम, लखनऊ
  5. वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई
  6. ईडन गार्डन्स स्टेडियम, कोलकाता
  7. नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद
  8. महाराजा यादविंद्र सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, मुल्लांपुर
  9. राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, हैदराबाद
  10. हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, धर्मशाला
  11. डॉ. वाई. एस. राजशेखर रेड्डी एसीए–वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम, विशाखापत्तनम
  12. बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम (असम क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम), गुवाहाटी
  13. सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर
  14. महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, पुणे
  15. शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, रायपुर
  16. जेएससीए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कॉम्प्लेक्स, रांची
  17. डी वाई पाटिल स्पोर्ट्स स्टेडियम, नवी मुंबई
  18. ग्रीनफील्ड अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम, तिरुवनंतपुरम

ये भी पढ़ें: पहले 517 रन, अब 785 दिन बाद वापसी… भारत के लिए ट्रंप कार्ड बनेगा ये खूंखार बल्लेबाज, अकेले उड़ाएगा NZ के होश?

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

TAGS

IPL 2026

Trending news

तीन गुना बढ़ा BJP का चंदा, पिछले साल हुई 2,158 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी
BJP Donation
तीन गुना बढ़ा BJP का चंदा, पिछले साल हुई 2,158 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी
लोकप्रियता इतनी थी नहीं फिर पीएम मोदी ने नितिन नबीन में क्या देखा? संघ भी खुश होगा
BJP President Nitin Nabin
लोकप्रियता इतनी थी नहीं फिर पीएम मोदी ने नितिन नबीन में क्या देखा? संघ भी खुश होगा
क्या बांग्लादेश में कुछ बड़ा होने वाला है? भारतीय अधिकारियों के परिवार वापस बुलाए गए
bangladesh
क्या बांग्लादेश में कुछ बड़ा होने वाला है? भारतीय अधिकारियों के परिवार वापस बुलाए गए
65 दिन की शादी, 13 साल कोर्ट-कचहरी! पति-पत्नी ने एक दूसरे पर थोपे 40 केस
Indian Marriage Dispute
65 दिन की शादी, 13 साल कोर्ट-कचहरी! पति-पत्नी ने एक दूसरे पर थोपे 40 केस
40 डेथ क्लेम थे... LIC बिल्डिंग में महिला अफसर को किसने जला दिया? एक बोतल से पता चला
crime news
40 डेथ क्लेम थे... LIC बिल्डिंग में महिला अफसर को किसने जला दिया? एक बोतल से पता चला
कर्नाटक में सरकारी अफसर ने लहराया 'केसरिया' झंडा? कांग्रेस को लग गया बुरा और...
Karnataka Udupi News
कर्नाटक में सरकारी अफसर ने लहराया 'केसरिया' झंडा? कांग्रेस को लग गया बुरा और...
शी 10, खरगे 5, केन 4 करोड़, सबसे बड़ी BJP के नितिन नबीन कितने लोगों के बॉस हैं?
nitin navin
शी 10, खरगे 5, केन 4 करोड़, सबसे बड़ी BJP के नितिन नबीन कितने लोगों के बॉस हैं?
क्या बिना पट्टाभिषेक कोई खुद को शंकराचार्य कह सकता है? इस नोटिस से क्यों उठ रहे सवाल
DNA
क्या बिना पट्टाभिषेक कोई खुद को शंकराचार्य कह सकता है? इस नोटिस से क्यों उठ रहे सवाल
पवित्र स्नान से सीधा पद पर सवाल, स्वामी अविमुक्तेश्वरानन्द को कोर्ट से मिला नोटिस
DNA
पवित्र स्नान से सीधा पद पर सवाल, स्वामी अविमुक्तेश्वरानन्द को कोर्ट से मिला नोटिस
भारत की सबसे ऊंची जगह पर शख्स ने किया शर्मिंदगी वाला काम, फूटा लोगों का गुस्सा
viral video
भारत की सबसे ऊंची जगह पर शख्स ने किया शर्मिंदगी वाला काम, फूटा लोगों का गुस्सा