IPL 2026 के शेड्यूल पर आया बड़ा अपडेट, बेंगलुरु से लेकर ईडन गार्डन तक, इन 18 मैदानों पर हो सकते हैं मैच

IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 का शेड्यूल अब तक जारी नहीं हुआ है. अब इसके पीछे की वजह सामने आई है. बताया जा रहा है कि इस साल मार्च–अप्रैल में बंगाल, तमिलनाडु और असम में चुनाव हैं, इसलिए जब इलेक्शन कमीशन चुनाव तारीखों का ऐलान कर देगा, तो आईपीएल 2026 का शेड्यूल जारी किया जाएगा.
IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग के 19वें सीजन का मंच तैयार है. नीलामी हो चुकी है. सभी टीमों ने स्क्वॉड भी फाइनल कर लिए हैं. अब सिर्फ एक्शन की बारी है. अब अगर क्रिकेट फैंस को किसी चीज का इंतजार है, तो वह अगले सीजन के शेड्यूल का है. 21 जनवरी 2025 को आईपीएल 2026 के शेड्यूल और वेन्यू को लेकर बड़ा अपडेट आया है. दैनिक जागरण की रिपोर्ट के मुताबिक, जैसे ही तमिलनाडु, असम और बंगाल में इलेक्शन की तारीखों का ऐलान होगा, वैसे ही आईपीएल के आगामी सीजन का शेड्यूल जारी किया जा सकेगा. रिपोर्ट में उन 18 शहरों के नाम भी बताए गए हैं, जहां अगले सीजन के सभी मैच कराए जा सकते हैं.
अब तक जो रिपोर्ट सामने आई हैं, उनके अनुसार आईपीएल 2026 का आगाज 26 मार्च से होगा, जो 21 मई तक चलेगा. हालांकि बीसीसीआई की तरफ से अब तक आधिकारिक शेड्यूल जारी नहीं किया गया है.
रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि अगले सीजन के मुकाबले बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम और जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में हो सकेंगे या नहीं, यह अब तक साफ नहीं है. इस मुद्दे को मंगलवार को हुई आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की बैठक में उठाया गया था, जिसमें बीसीसीआई पदाधिकारियों ने राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 27 जनवरी तक की डेडलाइन दी है. नीचे उन 18 शहरों की लिस्ट देखिए, जहां अगले सीजन के मैच हो सकते हैं.
