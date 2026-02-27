कब होगी IPL 2026 की शुरुआत? टी20 वर्ल्ड कप के बाद लगेगा क्रिकेट का मेला, फाइनल की डेट आई सामने

IPL 2026 Schedule: भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है. इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) 28 मार्च से शुरू हो सकता है और इसका फाइनल 31 मई को खेला जाएगा. पहले टूर्नामेंट के 26 मार्च से शुरू होने की उम्मीद थी, लेकिन अब इसकी तारीख दो दिन आगे बढ़ा दी गई है.टी20 वर्ल्ड कप 2026 के बाद भारत में क्रिकेट का मेला एक बार फिर लगेगा और फैंस करीब 2 महीनों तक अपनी-अपनी पसंदीदा टीमों को खेलते हुए देख पाएंगे.

आईपीएल के शेड्यूल में छोटा बदलाव किया गया है. इससे नए सीजन से पहले फ्रेंचाइजी और सभी स्टेकहोल्डर्स को तैयारी के लिए थोड़ा और समय मिलेगा. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बदली हुई तारीखों को ऑफिशियली मंजूरी देने के लिए अगले हफ्ते आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग होगी. मीटिंग में शेड्यूल की ऑफिशियल पुष्टि होने की उम्मीद है, जिसमें ओपनिंग मैच और फाइनल का वेन्यू शामिल है.

चुनावों के कारण देरी

मंजूरी मिलने के बाद वेन्यू के साथ पूरा शेड्यूल फैंस के लिए जारी किया जाएगा. इससे अगले दो महीने के हाई-प्रोफाइल टी20 एक्शन के लिए माहौल तैयार हो जाएगा. माना जा रहा है कि आने वाले सीजन के शेड्यूल की घोषणा में देरी हुई है क्योंकि असम, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में विधानसभा चुनावों की तारीखें अभी फाइनल नहीं हुई हैं. कोलकाता (पश्चिम बंगाल) और चेन्नई (तमिलनाडु) में एक के बाद एक कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स के होम मैच होने हैं, जबकि असम की राजधानी गुवाहाटी, राजस्थान रॉयल्स का दूसरा होम वेन्यू हो सकता है.

क्या चिन्नास्वामी स्टेडियम में होंगे मैच?

चुनावों के अलावा, चल रहे टी20 वर्ल्ड कप के कारण स्टेडियम की उपलब्धता एक और बड़ी चिंता है. आईपीएल के 10 वेन्यू में से पांच, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई और अहमदाबाद, अभी वर्ल्ड कप मैच होस्ट कर रहे हैं. आईपीएल शुरू होने से पहले उन्हें हैंडओवर और तैयारियों के लिए समय चाहिए होगा. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) नए सीजन में डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पर उतरेगी. उसने पिछले सीजन में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फाइनल में पंजाब किंग्स (PBKS) को छह रन से हराकर अपना पहला टाइटल जीता था. RCB सीजन के ओपनिंग मैच में भी खेलेगी, लेकिन बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में चल रहे सेफ्टी बढ़ाने के कामों की वजह से वेन्यू को लेकर अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है.