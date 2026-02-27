Advertisement
trendingNow13125032
Hindi Newsक्रिकेटकब होगी IPL 2026 की शुरुआत? टी20 वर्ल्ड कप के बाद लगेगा क्रिकेट का मेला, फाइनल की डेट आई सामने

कब होगी IPL 2026 की शुरुआत? टी20 वर्ल्ड कप के बाद लगेगा क्रिकेट का मेला, फाइनल की डेट आई सामने

IPL 2026 Schedule: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) नए सीजन में डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पर उतरेगी. उसने पिछले सीजन में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फाइनल में पंजाब किंग्स (PBKS) को छह रन से हराकर अपना पहला टाइटल जीता था. RCB सीजन के ओपनिंग मैच में भी खेलेगी.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Feb 27, 2026, 11:57 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Photo Credit: BCCI
Photo Credit: BCCI

IPL 2026 Schedule: भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है.  इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) 28 मार्च से शुरू हो सकता है और इसका फाइनल 31 मई को खेला जाएगा. पहले टूर्नामेंट के 26 मार्च से शुरू होने की उम्मीद थी, लेकिन अब इसकी तारीख दो दिन आगे बढ़ा दी गई है.टी20 वर्ल्ड कप 2026 के बाद भारत में क्रिकेट का मेला एक बार फिर लगेगा और फैंस करीब 2 महीनों तक अपनी-अपनी पसंदीदा टीमों को खेलते हुए देख पाएंगे.

आईपीएल के शेड्यूल में छोटा बदलाव किया गया है. इससे नए सीजन से पहले फ्रेंचाइजी और सभी स्टेकहोल्डर्स को तैयारी के लिए थोड़ा और समय मिलेगा. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बदली हुई तारीखों को ऑफिशियली मंजूरी देने के लिए अगले हफ्ते आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग होगी. मीटिंग में शेड्यूल की ऑफिशियल पुष्टि होने की उम्मीद है, जिसमें ओपनिंग मैच और फाइनल का वेन्यू शामिल है.

ये भी पढ़ें: टीम इंडिया पर भारी दबाव, सामने वेस्टइंडीज और इतिहास खराब, रिकॉर्ड ने डराया

Add Zee News as a Preferred Source

चुनावों के कारण देरी

मंजूरी मिलने के बाद वेन्यू के साथ पूरा शेड्यूल फैंस के लिए जारी किया जाएगा. इससे अगले दो महीने के हाई-प्रोफाइल टी20 एक्शन के लिए माहौल तैयार हो जाएगा. माना जा रहा है कि आने वाले सीजन के शेड्यूल की घोषणा में देरी हुई है क्योंकि असम, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में विधानसभा चुनावों की तारीखें अभी फाइनल नहीं हुई हैं.  कोलकाता (पश्चिम बंगाल) और चेन्नई (तमिलनाडु) में एक के बाद एक कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स के होम मैच होने हैं, जबकि असम की राजधानी गुवाहाटी, राजस्थान रॉयल्स का दूसरा होम वेन्यू हो सकता है.

ये भी पढ़ें: न्यूजीलैंड तो हार गया... अब पाकिस्तान सेमीफाइनल में कैसे पहुंचेगा? ये हैं समीकरण

क्या चिन्नास्वामी स्टेडियम में होंगे मैच?

चुनावों के अलावा, चल रहे टी20 वर्ल्ड कप के कारण स्टेडियम की उपलब्धता एक और बड़ी चिंता है. आईपीएल के 10 वेन्यू में से पांच, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई और अहमदाबाद, अभी वर्ल्ड कप मैच होस्ट कर रहे हैं. आईपीएल शुरू होने से पहले उन्हें हैंडओवर और तैयारियों के लिए समय चाहिए होगा. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) नए सीजन में डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पर उतरेगी. उसने पिछले सीजन में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फाइनल में पंजाब किंग्स (PBKS) को छह रन से हराकर अपना पहला टाइटल जीता था. RCB सीजन के ओपनिंग मैच में भी खेलेगी, लेकिन बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में चल रहे सेफ्टी बढ़ाने के कामों की वजह से वेन्यू को लेकर अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है.

About the Author
author img
Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

TAGS

IPL 2026

Trending news

भारत को अनाप-शनाप बोलने वाले लुटनिक लिए कैसे दौड़े-दौड़े दिल्ली चले आए?
DNA
भारत को अनाप-शनाप बोलने वाले लुटनिक लिए कैसे दौड़े-दौड़े दिल्ली चले आए?
ध्वस्त होंगे चीन के मंसूबे! अंडमान निकोबार पर बढ़ेगी सेना, जल्द बनेगा एयरपोर्ट
National News
ध्वस्त होंगे चीन के मंसूबे! अंडमान निकोबार पर बढ़ेगी सेना, जल्द बनेगा एयरपोर्ट
VIDEO: यूपी की बीजेपी सरकार को फॉलो कर रही तेलंगाना की कांग्रेस सरकार, ओवैसी का दावा
Akbaruddin Owaisi
VIDEO: यूपी की बीजेपी सरकार को फॉलो कर रही तेलंगाना की कांग्रेस सरकार, ओवैसी का दावा
घाटी में सैनिक कॉलोनी पर पकड़ा गया संदिग्ध, हाई अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां
Kashmir news
घाटी में सैनिक कॉलोनी पर पकड़ा गया संदिग्ध, हाई अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां
एक्साइज पॉलिसी मामला: कोर्ट ने केजरीवाल को आरोप मुक्त क्यों किया? फैसले की अहम बातें
excise policy
एक्साइज पॉलिसी मामला: कोर्ट ने केजरीवाल को आरोप मुक्त क्यों किया? फैसले की अहम बातें
PM मोदी का नेतन्याहू को गले लगाना महबूबा को नहीं आया रास, कहा- देश के लिए अच्छा नहीं
Mehbooba Mufti
PM मोदी का नेतन्याहू को गले लगाना महबूबा को नहीं आया रास, कहा- देश के लिए अच्छा नहीं
समझौते के लिए फिर आमने सामने आएंगे भारत-अमेरिका? टैरिफ पर भाजपा के इस मंत्री का बयान
India-US trade deal
समझौते के लिए फिर आमने सामने आएंगे भारत-अमेरिका? टैरिफ पर भाजपा के इस मंत्री का बयान
क्या होता है क्लीनरूम? जिसकी हवा OT से भी साफ! चिप बनाने में है बेहद जरूरी
SEMICONDUCTOR CHIP
क्या होता है क्लीनरूम? जिसकी हवा OT से भी साफ! चिप बनाने में है बेहद जरूरी
'आप विकास यादव को फांसी देना चाहते हैं?' कटारा फैमिली से क्यों बोला सुप्रीम कोर्ट
Nitish Katara murder case
'आप विकास यादव को फांसी देना चाहते हैं?' कटारा फैमिली से क्यों बोला सुप्रीम कोर्ट
ट्रूडो की गलतियों को सुधारेंगे मार्क कार्नी? मुंबई में किया लैंड; कर सकते हैं ये डील
National News
ट्रूडो की गलतियों को सुधारेंगे मार्क कार्नी? मुंबई में किया लैंड; कर सकते हैं ये डील