IPL 2026 Schedule: कब आएगा आईपीएल का शेड्यूल? बीसीसीआई ने किया खुलासा, इस दिन खत्म होगा इंतजार

IPL 2026 Schedule: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) 13 मार्च तक आईपीएल 2026 सीजन के शुरुआती 20 दिनों के कार्यक्रम की घोषणा कर देगा. बोर्ड के सचिव देवजीत सैकिया ने मंगलवार को इस खबर की पुष्टि की है. सैकिया के अनुसार, कार्यक्रम के पहले सेट में टूर्नामेंट के शुरुआती दौर के मैचों को शामिल किया जाएगा, जबकि बाकी बचा हुआ शेड्यूल बाद में जारी किया जाएगा.

भारत द्वारा 8 मार्च को न्यूजीलैंड को हराकर घर में टी20 वर्ल्ड कप की शानदार जीत का जश्न अभी जारी है, लेकिन अब प्रशंसकों का ध्यान दुनिया के सबसे बड़े फ्रेंचाइजी क्रिकेट टूर्नामेंट की ओर मुड़ने लगा है. इस बात की पुष्टि पहले ही की जा चुकी है कि आईपीएल 2026 की आधिकारिक शुरुआत 28 मार्च से होगी. अभी बाकी मैचों का शेड्यूल नहीं आया है और फैंस इसका इंतजार कर रहे हैं.

टुकड़ों में क्यों आ रहा है शेड्यूल?

बीसीसीआई ने आगामी विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए शेड्यूल को चरणों में जारी करने का फैसला किया है. कई राज्यों में होने वाले चुनाव टूर्नामेंट के दौरान लॉजिस्टिक और सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं. सैकिया ने समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए बताया कि बोर्ड वर्तमान में चुनाव कैलेंडर का अध्ययन कर रहा है, ताकि शेड्यूल के शुरुआती हिस्से को सुरक्षित रूप से अंतिम रूप दिया जा सके.

किन राज्यों के चुनाव हैं रोड़ा?

आईपीएल की अवधि के दौरान असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल में चुनाव होने की संभावना है. इस चुनावी गहमागहमी की वजह से बोर्ड को आयोजन स्थलों और मैचों की तारीखों को तय करते समय एक लचीला रुख अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ा है. बीसीसीआई का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि खेल और लोकतांत्रिक प्रक्रिया दोनों बिना किसी सुरक्षा चूक के संपन्न हों.

कहां खेला जाएगा फाइनल मैच?

सचिव सैकिया के इस अपडेट से कुछ दिन पहले ही यह पुष्टि हुई थी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) का घरेलू मैदान एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम इस बार आईपीएल के फाइनल की मेजबानी करेगा. यह मैदान न केवल खिताबी भिड़ंत का गवाह बनेगा, बल्कि डिफेंडिंग चैंपियन के 5 ग्रुप-स्टेज मैचों और दो प्लेऑफ मैचों का भी आयोजन करेगा. आरसीबी के दो लीग मैच रायपुर में हो सकते हैं.