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Hindi Newsक्रिकेट4 हार से KKR में हड़कंप! अजिंक्य रहाणे ने दिए टीम कॉम्बिनेशन बदलने के संकेत, क्या बेंच पर बैठेंगे महंगे खिलाड़ी?

4 हार से KKR में हड़कंप! अजिंक्य रहाणे ने दिए टीम कॉम्बिनेशन बदलने के संकेत, क्या बेंच पर बैठेंगे महंगे खिलाड़ी?

IPL 2026 KKR vs CSK: आईपीएल 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स से मिली हार के बाद कोलकाता नाइटराइडर्स के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने टीम को सकारात्मक रहने की सलाह दी है. टूर्नामेंट के इतिहास में अपनी सबसे खराब शुरुआत के बीच रहाणे अब टीम कॉम्बिनेशन में बदलाव की तैयारी कर रहे हैं.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Apr 15, 2026, 10:56 AM IST
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कोलकाता नाइटराइडर्स के कप्तान अजिंक्य रहाणे. Photo Credit: BCCI
कोलकाता नाइटराइडर्स के कप्तान अजिंक्य रहाणे. Photo Credit: BCCI

IPL 2026 KKR vs CSK: आईपीएल 2026 में कोलकाता नाइटराइडर्स को 5 मैचों में चौथी हार का सामना करना पड़ा है. उसे मंगलवार (14 अप्रैल) को 5 बार की चैंपियन चेन्नई सुपरकिंग्स के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा है. कोलकाता अंक तालिका में सबसे नीचे हैं. उसे एकमात्र अंक पंजाब किंग्स के खिलाफ बारिश के कारण रद्द हुए मैच से मिला है. 3 बार की चैंपियन टीम का बुरा हाल है. चेन्नई से मिली हार के बाद कप्तान अजिंक्य रहाणे ने टीम कॉम्बिनेशन में बड़े बदलाव के संकेत दिए हैं. 

रहाणे ने अपनी टीम को सकारात्मक रहने के लिए कहा है, क्योंकि तीन बार की चैंपियन इस टीम को सीजन की चौथी हार का सामना करना पड़ा है. चेन्नई सुपर किंग्स से मिली इस हार का मतलब है कि केकेआर ने प्रतियोगिता के इतिहास में आधिकारिक तौर पर अपनी सबसे खराब शुरुआत की है. टीम अपने छठे मुकाबले में 17 अप्रैल को गुजरात टाइटंस से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेलेगी.

मुश्किल दौर में सकारात्मक रहने की बात

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मैच के बाद बात करते हुए रहाणे ने कहा कि उन्हें ड्रेसिंग रूम में बैठकर टीम कॉम्बिनेशन का पुनर्मूल्यांकन करना होगा, ताकि वे इस सीजन में अपनी हार के सिलसिले को रोक सकें. रहाणे ने मैच के बाद ब्रॉडकास्टर से कहा, ''मुझे लगता है कि कॉम्बिनेशन के मामले में हमने जो पिछला मैच खेला था और यह मैच, दोनों वाकई अच्छे थे. फिलहाल यह काफी कठिन है क्योंकि हम मैच नहीं जीत रहे हैं.'' उन्होंने आगे कहा कि एक समूह के रूप में हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हम सकारात्मक रहें, अपना सिर ऊंचा रखें और वर्तमान पल पर ध्यान केंद्रित करें.

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क्या पावरप्ले की विफलता हार का मुख्य कारण बनी? 

इस हार ने अजिंक्य रहाणे पर दबाव और बढ़ा दिया है, जो अब तक टीम को एक भी जीत दिलाने में सफल नहीं रहे हैं. मंगलवार को केकेआर की बल्लेबाजी बेहद खराब रही और टीम पावरप्ले के दौरान सिर्फ 36 रन ही बना सकी. इसकी वजह से मध्यक्रम पर पूरा दबाव आ गया, जहां स्पिन के खिलाफ केकेआर की परेशानियां एक बार फिर सबके सामने आ गईं.

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नूर अहमद ने केकेआर की उम्मीदें तोड़ दीं

अफगानिस्तान के स्टार गेंदबाज नूर अहमद ने केकेआर के मध्यक्रम को तहस-नहस करते हुए रहाणे और कैमरून ग्रीन को लगातार दो गेंदों पर पवेलियन भेज दिया. केकेआर के कप्तान ने स्वीकार किया कि टीम को फिर से सोचने की जरूरत है और उन्होंने कहा कि यदि नतीजे आपके पक्ष में नहीं जा रहे हैं, तो आपको कॉम्बिनेशन के बारे में विचार करना ही होगा.

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Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

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