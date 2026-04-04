BCCI का बड़ा एक्शन, श्रेयस अय्यर पर अचानक लगाया गया 24 लाख का जुर्माना, इस गलती की मिली सजा

IPL 2026: पंजाब किंग्स (PBKS) ने शुक्रवार को खेले गए IPL 2026 के मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) को 5 विकेट से हरा दिया. चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के खिलाफ IPL मैच जीतने के बाद पंजाब किंग्स (PBKS) की टीम में खुशी का माहौल है, लेकिन इसी बीच पंजाब किंग्स (PBKS) के कप्तान श्रेयस अय्यर पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है. पंजाब किंग्स (PBKS) के कप्तान श्रेयस अय्यर के लिए अचानक एक बुरी खबर सामने आ गई है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने श्रेयस अय्यर को बड़ी सजा सुना दी है.

BCCI का बड़ा एक्शन

पंजाब किंग्स (PBKS) के कप्तान श्रेयस अय्यर को अपनी एक गलती की वजह से 24 लाख रुपये का नुकसान झेलना पड़ा है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने श्रेयस अय्यर पर 24 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. दरअसल, पंजाब किंग्स (PBKS) के कप्तान श्रेयस अय्यर पर आईपीएल की आचार संहिता के उल्लंघन के लिए 24 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. IPL 2026 सीजन में श्रेयस अय्यर का यह स्लो ओवर रेट से जुड़ा दूसरा अपराध था. श्रेयस अय्यर को चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के खिलाफ IPL मैच में स्लो ओवर रेट का दोषी पाए जाने के बाद BCCI ने ये बड़ी सजा सुनाई है.

IPL की प्रेस रिलीज में क्या कहा गया?

आईपीएल की तरफ से जारी बयान में कहा गया, 'चूंकि यह आईपीएल के कोड ऑफ कंडक्ट के आर्टिकल 2.22 के तहत इस सीजन में उनकी टीम का दूसरा उल्लंघन था, जो न्यूनतम ओवर-रेट अपराधों से संबंधित है, अय्यर पर 24 लाख का जुर्माना लगाया गया. इम्पैक्ट प्लेयर सहित प्लेइंग इलेवन के बाकी सदस्यों पर या तो छह लाख या उनकी मैच फीस का 25 प्रतिशत, जो भी कम हो, जुर्माना लगाया जाएगा.'

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श्रेयस अय्यर पर दूसरी बार लगा जुर्माना

पंजाब किंग्स का सीजन का पहला मुकाबला 31 मार्च को गुजरात टाइटंस के खिलाफ खेला गया था. इस मैच में भी पंजाब किंग्स जीती थी, लेकिन गेंदबाजी के दौरान पंजाब का ओवर रेट धीमा रहा था. मैच के बाद पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर पर 12 लाख का जुर्माना लगाया गया था. सीएसके के खिलाफ मैच के बाद श्रेयस अय्यर पर 24 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. यह पहले मैच के जुर्माने (12 लाख) से दोगुना है. हालांकि जुर्माने की राशि श्रेयस अय्यर को ज्यादा निराश नहीं करेगी.

पंजाब किंग्स ने सीएसके के खिलाफ बड़ी जीत हासिल की

पंजाब किंग्स ने सीएसके के खिलाफ बड़ी जीत हासिल की और अय्यर ने भी तूफानी अर्धशतक लगाते हुए जीत में कप्तान के साथ ही बल्लेबाज के तौर पर बड़ी भूमिका निभाई. मैच की बात करें तो टॉस जीतकर पंजाब ने गेंदबाजी चुनी थी. पहले बल्लेबाजी करने उतरी सीएसके ने आयुष म्हात्रे के 73, शिवम दुबे के 45, और सरफराज खान के 32 रनों की पारी की बदौलत 5 विकेट पर 209 रन बनाए थे. पंजाब ने प्रियांश आर्या के 39, प्रभसिमरन के 43, और कप्तान श्रेयस अय्यर के 50 रनों की मदद से 18.4 ओवर में 5 विकेट पर 210 रन बनाकर 5 विकेट से मैच जीत लिया. इस जीत के साथ पंजाब ने प्वाइंट्स टेबल में पहले स्थान पर जगह बना ली है.