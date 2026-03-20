IPL 2026 में पहली बार ट्रॉफी उठाएगी ये टीम? टूर्नामेंट से पहले ही कप्तान ने कर दिया बड़ा दावा

IPL 2026 का आगाज 28 मार्च से होने जा रहा है. टूर्नामेंट की शुरुआत से पहले पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर का कहना है कि उनको चुनौतियां काफी पसंद हैं और उनकी नजर इस बार ट्रॉफी पर रहने वाली है. पंजाब किंग्स ने IPL 2025 में फाइनल तक का सफर तय किया था. श्रेयस अय्यर की कप्तानी में पंजाब किंग्स का प्रदर्शन शानदार रहा था, हालांकि टीम खिताब को अपने नाम करने से चूक गई थी और फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) ने जीत दर्ज की थी.

IPL 2026 में पहली बार ट्रॉफी उठाएगी ये टीम?

कप्तान श्रेयस अय्यर ने मोहाली में टीम की नई जर्सी लॉन्च करने के लिए हुए इवेंट में कहा कि पंजाब टीम से इस बार काफी उम्मीदें होंगी, जो काफी मजेदार होगा. श्रेयस अय्यर ने कहा, 'उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं और इसमें मजा आता है. मुझे चुनौतियां पसंद हैं, हालांकि सबसे जरूरी बात यह है कि जब भी हम मैदान पर उतरें, तो हमें जीतना ही है. मेरी नजर तो बस ट्रॉफी पर है.'

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कप्तान ने कर दिया बड़ा दावा

श्रेयस ने बताया कि इंजरी के बाद हमेशा ही वापसी करना मुश्किल होता है. मेरा वजन लगभग 7 किलो कम हो गया था और उस वजन को बढ़ाने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी, हालांकि मुझे चुनौतियां पसंद हैं. मुझे खुशी है कि मैंने अपनी जिंदगी के उस मुश्किल दौर को पार कर लिया है और अब मैं गर्व के साथ टीम की अगुवाई करने के लिए यहां वापस आ गया हूं.

सभी जीतने की पूरी कोशिश करेंगे

कप्तान श्रेयस अय्यर के साथ इवेंट में मौजूद अर्शदीप सिंह ने कहा, 'जब आप दबाव महसूस करते हैं, तो यह एक सौभाग्य होता है. जब आपको दर्शकों से इतना ज्यादा समर्थन मिलता है तो बहुत आनंद आता है. फैंस जब आपके लिए चीयर करते हैं, तो आपको लगता है कि उस समय 30 हजार लोग आपके साथ दौड़ रहे हैं. हम इस साल अपने सभी घरेलू मैच जीतने की पूरी कोशिश करेंगे.'

अर्शदीप ने क्या कहा?

अर्शदीप ने पंजाब किंग्स द्वारा उन पर शुरू से जताए गए भरोसे के लिए आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा, 'जब मैं पहली बार यहां आया था, तो उन्होंने मुझे पूरा समर्थन दिया और मुझे मेरी क्षमता का एहसास कराया. जब किसी दूसरी टीम ने मुझ पर भरोसा नहीं किया तब उन्होंने मुझ पर बहुत भरोसा किया. मैं सच में इसकी सराहना करता हूं और मैं लंबे समय तक यहीं रहना चाहता हूं. मैं टीम के लिए बहुत सारी ट्रॉफी जीतने का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं.'