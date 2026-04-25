मैच हार गई गुजरात की टीम... पर गिल और सुदर्शन ने बनाया महारिकॉर्ड, IPL में रच दिया इतिहास

IPL 2026: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने शुक्रवार को खेले गए IPL मैच में गुजरात टाइटंस (GT) को 5 विकेट से हरा दिया. गुजरात टाइटंस (GT) ने इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 3 विकेट गंवाकर 205 रन बनाए. जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की टीम ने 18.5 ओवर में 5 विकेट गंवाकर 206 रन बनाते हुए 7 गेंद बाकी रहते ही जीत दर्ज कर ली. बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में साई सुदर्शन और शुभमन गिल की ओपनिंग जोड़ी ने गुजरात टाइटंस (GT) की तरफ से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ सबसे बड़ी पार्टनरशिप करने का महारिकॉर्ड बना दिया है.

गिल और सुदर्शन ने बनाया महारिकॉर्ड

साई सुदर्शन और शुभमन गिल ने पहले विकेट के लिए 12.4 ओवर में 128 रनों की लाजवाब पार्टनरशिप की. यह गुजरात टाइटंस (GT) की तरफ से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ खेलते हुए किसी भी विकेट के लिए की गई सबसे बड़ी साझेदारी है. साई सुदर्शन शुरुआत से ही आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए नजर आए, जबकि कप्तान शुभमन गिल एक छोर को संभालकर खड़े रहे. शुभमन गिल ने 24 गेंदों में 2 चौके और एक छक्के की मदद से 32 रन बनाए. वहीं, सुदर्शन ने अपने आईपीएल करियर का तीसरा शतक लगाया.

सुदर्शन ने IPL करियर का तीसरा शतक लगाया

साई सुदर्शन ने 58 गेंदों का सामना करते हुए 100 रनों की दमदार पारी खेली. 172 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए साई सुदर्शन ने 11 चौके और 5 छक्के लगाए. साई सुदर्शन के आगे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के गेंदबाज पूरी तरह से बेबस दिखाई दिए. साई सुदर्शन और शुभमन गिल ने IPL में पहले विकेट के लिए पांचवीं बार शतकीय साझेदारी निभाई. साई सुदर्शन और शुभमन गिल से ज्यादा पहले विकेट के लिए शतकीय साझेदारी निभाने का रिकॉर्ड डेविड वॉर्नर और शिखर धवन की जोड़ी के नाम है, जिन्होंने यह कारनामा 6 बार किया है.

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सुदर्शन ने क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ा

साई सुदर्शन ने अपनी इस पारी के दौरान आईपीएल में 2 हजार रन भी पूरे किए. वह इस लीग में सबसे तेज 2 हजार रन पूरे करने वाले बल्लेबाज भी बने. उन्होंने यह मुकाम अपने आईपीएल करियर की 47वीं पारी में हिस्सा लिया. सुदर्शन ने क्रिस गेल को इस मामले में पीछे छोड़ा, जिन्होंने 2 हजार रन पूरे करने के लिए 48 पारियां ली थीं.