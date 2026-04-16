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Hindi Newsक्रिकेटSRH को लगा बड़ा झटका, तूफानी बॉलर IPL 2026 से बाहर, क्या कमिंस की वापसी बचाएगी हैदराबाद की लाज?

SRH को लगा बड़ा झटका, तूफानी बॉलर IPL 2026 से बाहर, क्या कमिंस की वापसी बचाएगी हैदराबाद की लाज?

IPL 2026 SRH vs CSK: सनराइजर्स हैदराबाद के तेज गेंदबाज डेविड पेन टखने की चोट के कारण आईपीएल 2026 से बाहर हो गए हैं. कमिंस की वापसी की खबरों के बीच टीम अब चेन्नई सुपरकिंग्स का सामना करने वाली है.

 

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Apr 16, 2026, 06:23 PM IST
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Photo Credit: BCCI
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IPL 2026 SRH vs CSK: सनराइजर्स हैदराबाद को आईपीएल 2026 के बीच एक बड़ा झटका लगा है. टीम के विदेशी तेज गेंदबाज डेविड पेन टखने की चोट के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं. इंग्लैंड के इस गेंदबाज को जैक एडवर्ड्स के रिप्लेसमेंट के रूप में टीम में शामिल किया गया था, लेकिन उनका सफर केवल दो मैचों के बाद ही खत्म हो गया. इस दौरान 35 वर्षीय पेन ने दो विकेट तो लिए, लेकिन उनका इकोनॉमी रेट 14 का रहा. यह टीम के लिए काफी महंगा साबित हुआ.

टीम के पास वर्तमान में गेंदबाजी के अन्य विकल्प मौजूद हैं और नियमित कप्तान पैट कमिंस के जल्द ही टीम से जुड़ने की उम्मीद है. कमिंस अपनी पीठ की चोट से उबर चुके हैं और उनके 25 अप्रैल को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ वापसी करने की संभावना है. इसकी पुष्टि उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपने एक पोस्ट पर किए फैन के कमेंट के रिप्लाई में किया है.

पेन ने बिग बैश लीग में किया था कमाल

डेविड पेन को बिग बैश लीग (BBL) में उनके शानदार प्रदर्शन के आधार पर साइन किया गया था. वहां उन्होंने पर्थ स्कॉर्चर्स के लिए छह मैचों में 7.95 की इकोनॉमी रेट से 11 विकेट लिए थे. हालांकि, आईपीएल के इस सीजन में वह वैसा प्रभाव छोड़ने में पूरी तरह नाकाम रहे और अंततः चोट के कारण प्रतियोगिता से बाहर हो गए. 

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अंक तालिका में कहां खड़ी है हैदराबाद की टीम?

सनराइजर्स हैदराबाद पांच मैचों में दो जीत के साथ अंक तालिका में चौथे स्थान पर बनी हुई है. उतार-चढ़ाव भरी शुरुआत के बाद ईशान किशन के नेतृत्व वाली इस टीम ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ पिछले मैच में शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन किया था. उस मैच में डेब्यू करने वाले प्रफुल्ल हिंगे और साकिब हुसैन ने चार-चार विकेट चटकाकर सबको प्रभावित किया. इससे हैदराबाद ने 57 रनों की एक आरामदायक जीत दर्ज की.

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क्या चेन्नई सुपरकिंग्स की चुनौती आसान होगी?

अपने अगले मुकाबले में हैदराबाद की टीम राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) की मेजबानी करेगी. हैदराबाद की कोशिश अपनी जीत की लय को बरकरार रखने की होगी, लेकिन चेन्नई की टीम भी अब फॉर्म में लौट आई है. सीएसके 2024 के बाद पहली बार लगातार दो मैच जीतकर आ रही है.  इस बीच महेंद्र सिंह धोनी के खेलने पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है.

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Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

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