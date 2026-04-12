किसी काम का नहीं ये 23 करोड़ी खिलाड़ी! अभिषेक शर्मा की मेहनत पर फेरा पानी, बन गया SRH की हार का सबसे बड़ा विलेन

IPL 2026: पंजाब किंग्स (PBKS) ने शनिवार को खेले गए IPL मैच में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) को 7 गेंद बाकी रहते 6 विकेट से हरा दिया. इस हाई-स्कोरिंग मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की टीम ने 20 ओवर में 6 विकेट गंवाकर 219 रन बनाए. जवाब में पंजाब किंग्स (PBKS) की टीम ने सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के दिए 220 रन के टारगेट को बौना साबित कर दिया. पंजाब किंग्स (PBKS) ने 18.5 ओवर में 4 विकेट पर 223 रन बनाते हुए यह मैच 6 विकेट से जीत लिया.

किसी काम का नहीं ये 23 करोड़ी खिलाड़ी!

सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के लिए इस मैच में 23 करोड़ का एक क्रिकेटर उसके लिए सबसे बड़ा विलेन साबित हुआ है. इस क्रिकेटर ने न सिर्फ 28 गेंद पर 74 रन बनाने वाले अपनी ही टीम के साथी खिलाड़ी अभिषेक शर्मा की मेहनत पर पानी फेरा है, बल्कि सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) को भी मैच हरवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है. हेनरिक क्लासेन इस मैच में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के लिए नंबर-4 पर बल्लेबाजी करने उतरे और उन्होंने 33 गेंद पर 39 रनों की धीमी पारी खेली. हेनरिक क्लासेन ने 118.18 के धीमे स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए केवल एक चौका और एक छक्का लगाया.

अभिषेक शर्मा की मेहनत पर फेरा पानी

हेनरिक क्लासेन ने 33 गेंद पर 39 रनों की धीमी पारी खेलकर अभिषेक शर्मा की मेहनत पर पानी फेर दिया. अभिषेक शर्मा ने सिर्फ 28 गेंदों पर 74 रन ठोक दिए. अभिषेक शर्मा ने 264.29 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 5 चौके और 8 छक्के लगाए. हेनरिक क्लासेन की धीमी पारी की वजह से सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की टीम 20 ओवर में 6 विकेट गंवाकर 219 रन ही बना पाई. सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की टीम ने 15-20 रन कम बनाए. जवाब में पंजाब किंग्स (PBKS) ने 18.5 ओवर में 4 विकेट पर 223 रन बनाते हुए यह मैच 6 विकेट से जीत लिया.

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IPL में 10वीं बार पंजाब ने किया 200+ रन का चेज

पंजाब किंग्स (PBKS) ने शनिवार को IPL 2026 के 17वें मैच में 220 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 6 विकेट से जीत दर्ज की. इसी के साथ पंजाब किंग्स (PBKS) ने रिकॉर्ड 10वीं बार 200 से ज्यादा रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए मैच अपने नाम किया. पंजाब किंग्स (PBKS) इस मामले में दहाई का आंकड़ा छूने वाली इकलौती टीम है. वहीं, दूसरे पायदान पर मौजूद मुंबई इंडियंस (MI) लिस्ट में दूसरे स्थान पर है, जिसने 6 बार ऐसा किया. राजस्थान रॉयल्स (RR) 5 जीत के साथ इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर है. वहीं, सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) 4-4 जीत के साथ लिस्ट में संयुक्त रूप से चौथे पायदान पर है.