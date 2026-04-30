IPL 2026: हेनरिक क्लासेन का वानखेड़े में 'तूफान', ध्वस्त कर दिया वीरेंद्र सहवाग का ये खास रिकॉर्ड

Heinrich Klaasen: भारत में इन दिनों आईपीएल 2026 की धूम है. अब तक 42 मैच हो चुके हैं. इतने मैचों के दौरान जिस बल्लेबाज ने कमाल की कंसिस्टेंसी दिखाई है, वो कोई और नहीं बल्कि सनराइजर्स हैदराबाद के तूफानी विकेटकीपर-बैटर हेनरिक क्लासेन हैं, जो लगभग हर मैच में रनों की बारिश कर रहे हैं. बुधवार यानी 29 अप्रैल को वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए रोमांचक मुकाबले में हैदराबाद ने मुंबई इंडियंस (MI) के जबड़े से जीत छीन ली.

मुंबई ने बोर्ड पर 242 रन लगाए थे, जिसे हैदराबाद ने 4 विकेट खोकर 18.4 ओवर में चेज कर लिया. हैदराबाद की इस ऐतिहासिक जीत में क्लासेन ने खास योगदान दिया. उन्होंने नंबर 4 पर आकर 30 बॉल में 4 छक्के और 7 चौकों की मदद से नाबाद 65 रन ठोके. इस पारी के दम पर उन्होंने पूर्व भारतीय दिग्गज वीरेंद्र सहवाग का एक बड़ा रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है.

वीरेंद्र सहवाग का रिकॉर्ड हुआ ध्वस्त

हेनरिक क्लासेन ने अपनी 65 रनों की पारी में 4 छक्के लगाए और इस लीग में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में वीरेंद्र सहवाग को पीछे छोड़ दिया है. सहवाग ने 104 मैचों में 106 छक्के ठोके थे, जबकि क्लासेन ने मात्र 58 मैचों की 54 पारियों में 107 छक्के लगा दिए हैं. इतना ही नहीं, क्लासेन ने टी20 क्रिकेट (दुनिया भर की लीग मिलाकर) में 350 से ज्यादा छक्के पूरे करने का कारनामा भी किया है. उनके नाम अब 258 मैचों में 359 छक्के दर्ज हो गए हैं, और उन्होंने इस मामले में इंग्लैंड के फिल सॉल्ट (358 छक्के) को पछाड़ दिया है.

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आईपीएल 2026 में क्लासेन ने क्या किया?

हेनरिक क्लासेन आईपीएल 2026 के 9 मैचों में 59.14 की औसत और 157.41 के स्ट्राइक रेट से 414 रन बना चुके हैं. उनके बल्ले से 32 चौके और 18 छक्के निकले हैं. वो इस सीजन ऑरेंज कैप की रेस में अभिषेक शर्मा (425 रन) के बाद दूसरे नंबर पर हैं. क्लासेन ने लगभग हर मैच में हैदराबाद के लिए मिडिल ऑर्डर में रन बनाए हैं. इस सीजन उन्होंने चार फिफ्टी जमा दी हैं.

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