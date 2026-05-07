अभिषेक शर्मा ने टी20 क्रिकेट में ठोका 'तिहरा शतक', छक्कों की झड़ी लगाकर रच दिया इतिहास

IPL 2026, SRH vs PBKS: सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने बुधवार को खेले गए IPL मैच में पंजाब किंग्स (PBKS) की टीम को 33 रन से हरा दिया. सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की टीम ने इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट गंवाकर 235 रन बनाए और पंजाब किंग्स (PBKS) की टीम को जीत के लिए 236 रनों का लक्ष्य दिया. जवाब में पंजाब किंग्स (PBKS) की टीम ने 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 202 रन ही बना पाई. सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के लिए इस मैच में विस्फोटक ओपनर अभिषेक शर्मा ने 13 गेंद पर 35 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली. अभिषेक शर्मा ने 269.23 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 4 छक्के और 2 चौके लगाए.

अभिषेक शर्मा ने रच दिया इतिहास

अभिषेक शर्मा ने इस मैच में अपना पहला छक्का अर्शदीप सिंह के पहले ओवर की दूसरी गेंद पर लगाया. अभिषेक शर्मा ने अपना दूसरा और तीसरा छक्का मार्को जानसेन की गेंदबाजी के दौरान दूसरे ओवर में दूसरी और चौथी गेंद पर लगाया. अभिषेक शर्मा ने सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की पारी के चौथे ओवर की दूसरी गेंद पर अपना चौथा छक्का जड़ा. उन्होंने यह छक्का लॉकी फर्ग्यूसन की गेंद पर लगाया था, लेकिन इसी ओवर में लॉकी फर्ग्यूसन की तीसरी गेंद पर हवाई शॉट खेलने की कोशिश में, अभिषेक शर्मा ने पंजाब किंग्स (PBKS) के कप्तान श्रेयस अय्यर को एक आसान सा कैच थमा दिया.

अभिषेक शर्मा ने टी20 क्रिकेट में ठोका 'तिहरा शतक'

अभिषेक शर्मा ने भारत में T20 छक्कों का अनोखा 'तिहरा शतक' ठोक दिया है. अभिषेक शर्मा भारत में 300 T20 छक्के लगाने वाले दुनिया के छठे बल्लेबाज बन गए हैं और उन्होंने अपना नाम रिकॉर्ड बुक में दर्ज करवा लिया है. अभिषेक शर्मा को बुधवार को भारत में अपने T20 छक्कों की संख्या 300 तक पहुंचाने के लिए दो छक्कों की जरूरत थी, और उन्होंने चार छक्के जड़े. भारत में सबसे ज्यादा T20 छक्के लगाने का रिकॉर्ड रोहित शर्मा के नाम है. भारत में अब तक खेले गए 320 T20 मैचों में रोहित शर्मा ने 388 छक्के लगाए हैं. वह किसी एक देश में सबसे ज्यादा T20 छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में भी सबसे ऊपर हैं.

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रोहित शर्मा और विराट कोहली का भी नाम

रोहित शर्मा के अलावा, क्रिस गेल, विराट कोहली, संजू सैमसन और सूर्यकुमार यादव भी भारत में खेले गए T20 मैचों में कम से कम 300 छक्के लगाने में कामयाब रहे हैं. कुल मिलाकर, दुनिया में केवल 8 ऐसे बल्लेबाज हैं जो किसी एक देश में 300 या उससे ज्यादा छक्के लगाने में कामयाब रहे हैं. बुधवार को अभिषेक शर्मा ने सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के लिए ट्रैविस हेड के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए सिर्फ 3.3 ओवर में 54 रन जोड़े. ट्रैविस हेड, जिन्होंने 'ऑरेंज आर्मी' के लिए अपने पिछले दो मैचों में मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ अर्धशतक जड़े थे. ट्रैविस हेड ने 19 गेंदों में 38 रन बनाए. युजवेंद्र चहल द्वारा पवेलियन भेजे जाने से पहले उन्होंने 3 चौके और 3 छक्के जड़े.