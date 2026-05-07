Advertisement
trendingNow13207486
Hindi Newsक्रिकेटअभिषेक शर्मा ने टी20 क्रिकेट में ठोका तिहरा शतक, छक्कों की झड़ी लगाकर रच दिया इतिहास

अभिषेक शर्मा ने टी20 क्रिकेट में ठोका 'तिहरा शतक', छक्कों की झड़ी लगाकर रच दिया इतिहास

IPL 2026, SRH vs PBKS: सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने बुधवार को खेले गए IPL मैच में पंजाब किंग्स (PBKS) की टीम को 33 रन से हरा दिया. सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की टीम ने इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट गंवाकर 235 रन बनाए और पंजाब किंग्स (PBKS) की टीम को जीत के लिए 236 रनों का लक्ष्य दिया. जवाब में पंजाब किंग्स (PBKS) की टीम ने 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 202 रन ही बना पाई. सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के लिए इस मैच में विस्फोटक ओपनर अभिषेक शर्मा ने 13 गेंद पर 35 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली. अभिषेक शर्मा ने 269.23 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 4 छक्के और 2 चौके लगाए.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: May 07, 2026, 06:26 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अभिषेक शर्मा ने टी20 क्रिकेट में ठोका 'तिहरा शतक', छक्कों की झड़ी लगाकर रच दिया इतिहास

IPL 2026, SRH vs PBKS: सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने बुधवार को खेले गए IPL मैच में पंजाब किंग्स (PBKS) की टीम को 33 रन से हरा दिया. सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की टीम ने इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट गंवाकर 235 रन बनाए और पंजाब किंग्स (PBKS) की टीम को जीत के लिए 236 रनों का लक्ष्य दिया. जवाब में पंजाब किंग्स (PBKS) की टीम ने 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 202 रन ही बना पाई. सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के लिए इस मैच में विस्फोटक ओपनर अभिषेक शर्मा ने 13 गेंद पर 35 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली. अभिषेक शर्मा ने 269.23 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 4 छक्के और 2 चौके लगाए.

अभिषेक शर्मा ने रच दिया इतिहास

अभिषेक शर्मा ने इस मैच में अपना पहला छक्का अर्शदीप सिंह के पहले ओवर की दूसरी गेंद पर लगाया. अभिषेक शर्मा ने अपना दूसरा और तीसरा छक्का मार्को जानसेन की गेंदबाजी के दौरान दूसरे ओवर में दूसरी और चौथी गेंद पर लगाया. अभिषेक शर्मा ने सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की पारी के चौथे ओवर की दूसरी गेंद पर अपना चौथा छक्का जड़ा. उन्होंने यह छक्का लॉकी फर्ग्यूसन की गेंद पर लगाया था, लेकिन इसी ओवर में लॉकी फर्ग्यूसन की तीसरी गेंद पर हवाई शॉट खेलने की कोशिश में, अभिषेक शर्मा ने पंजाब किंग्स (PBKS) के कप्तान श्रेयस अय्यर को एक आसान सा कैच थमा दिया.

अभिषेक शर्मा ने टी20 क्रिकेट में ठोका 'तिहरा शतक'

अभिषेक शर्मा ने भारत में T20 छक्कों का अनोखा 'तिहरा शतक' ठोक दिया है. अभिषेक शर्मा भारत में 300 T20 छक्के लगाने वाले दुनिया के छठे बल्लेबाज बन गए हैं और उन्होंने अपना नाम रिकॉर्ड बुक में दर्ज करवा लिया है. अभिषेक शर्मा को बुधवार को भारत में अपने T20 छक्कों की संख्या 300 तक पहुंचाने के लिए दो छक्कों की जरूरत थी, और उन्होंने चार छक्के जड़े. भारत में सबसे ज्यादा T20 छक्के लगाने का रिकॉर्ड रोहित शर्मा के नाम है. भारत में अब तक खेले गए 320 T20 मैचों में रोहित शर्मा ने 388 छक्के लगाए हैं. वह किसी एक देश में सबसे ज्यादा T20 छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में भी सबसे ऊपर हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

रोहित शर्मा और विराट कोहली का भी नाम

रोहित शर्मा के अलावा, क्रिस गेल, विराट कोहली, संजू सैमसन और सूर्यकुमार यादव भी भारत में खेले गए T20 मैचों में कम से कम 300 छक्के लगाने में कामयाब रहे हैं. कुल मिलाकर, दुनिया में केवल 8 ऐसे बल्लेबाज हैं जो किसी एक देश में 300 या उससे ज्यादा छक्के लगाने में कामयाब रहे हैं. बुधवार को अभिषेक शर्मा ने सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के लिए ट्रैविस हेड के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए सिर्फ 3.3 ओवर में 54 रन जोड़े. ट्रैविस हेड, जिन्होंने 'ऑरेंज आर्मी' के लिए अपने पिछले दो मैचों में मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ अर्धशतक जड़े थे. ट्रैविस हेड ने 19 गेंदों में 38 रन बनाए. युजवेंद्र चहल द्वारा पवेलियन भेजे जाने से पहले उन्होंने 3 चौके और 3 छक्के जड़े.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

TAGS

IPL 2026

Trending news

रेकी, नकली नंबर प्लेट और करीब से फायरिंग… CCTV और कारतूस खोलेंगे PA के मर्डर का राज!
west bengal news in hindi
रेकी, नकली नंबर प्लेट और करीब से फायरिंग… CCTV और कारतूस खोलेंगे PA के मर्डर का राज!
बाहुबली S-400 ने उड़ाए PAK के होश, मगर भारत में बने इस हथियार ने दिया था बड़ा दर्द
operation sindoor
बाहुबली S-400 ने उड़ाए PAK के होश, मगर भारत में बने इस हथियार ने दिया था बड़ा दर्द
सो रहे थे दिल्लीवाले, जब PAK ने दागी फतेह-2 मिसाइल; वायु सेना ने उड़ा दिए थे परखचे
operation sindoor
सो रहे थे दिल्लीवाले, जब PAK ने दागी फतेह-2 मिसाइल; वायु सेना ने उड़ा दिए थे परखचे
बंगाल में 70 प्रतिशत आबादी, फिर भी 'अल्पसंख्यक' का दर्द क्यों झेल रहे थे हिंदू?
DNA
बंगाल में 70 प्रतिशत आबादी, फिर भी 'अल्पसंख्यक' का दर्द क्यों झेल रहे थे हिंदू?
पंजाब में ट्विन ब्लास्ट के बाद जम्मू में हाई अलर्ट, सिंदूर की बरसी पर सर्च ऑपरेशन
jammu kashmir news
पंजाब में ट्विन ब्लास्ट के बाद जम्मू में हाई अलर्ट, सिंदूर की बरसी पर सर्च ऑपरेशन
'कोर्ट की निगरानी में हो CBI जांच', चंद्रनाथ मर्डर पर TMC ने बहाए 'आंसू'
West Bengal news
'कोर्ट की निगरानी में हो CBI जांच', चंद्रनाथ मर्डर पर TMC ने बहाए 'आंसू'
बाइक सवारों ने घेरा फिर...सुवेंदु के PA की हत्या को कैसे दिया गया अंजाम?Inside Story
Bengal
बाइक सवारों ने घेरा फिर...सुवेंदु के PA की हत्या को कैसे दिया गया अंजाम?Inside Story
कौन थे सुवेंदु अधिकारी के PA चंद्रनाथ, जिन्हें हमलावरों ने घेरकर मौत के घाट उतारा?
West Bengal news
कौन थे सुवेंदु अधिकारी के PA चंद्रनाथ, जिन्हें हमलावरों ने घेरकर मौत के घाट उतारा?
वो 45 सेकंड, जब PAK हुक्मरानों के पैरों तले खिसकी जमीन, तबाह हुआ नूर खान एयर बेस
operation sindoor
वो 45 सेकंड, जब PAK हुक्मरानों के पैरों तले खिसकी जमीन, तबाह हुआ नूर खान एयर बेस
बंगाल में मौत का तांडव, सुवेंदु अधिकारी के PA की मध्यमग्राम में गोली मारकर हत्या
bengal news
बंगाल में मौत का तांडव, सुवेंदु अधिकारी के PA की मध्यमग्राम में गोली मारकर हत्या