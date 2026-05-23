IPL 2026: बीच मैदान पर क्यों भिड़ गए कोहली और हेड? हाई-वॉल्यूम ड्रामे का Video Viral

Virat Kohli and Travis Head Fight in IPL 2026: आईपीएल 2026 में शुक्रवार को सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के बीच 67वां मुकाबला खेला गया. यह मैच केवल रनों की आतिशबाजी के लिए ही नहीं, बल्कि मैदान पर बढ़े हाई-वॉल्यूम ड्रामे के लिए भी लंबे समय तक याद किया जाएगा. मुकाबले के दौरान Virat Kohli और Travis Head के बीच बहस हो गई. आइए जानते हैं क्या था पूरा मामला...
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Virat Kohli and Travis Head Fight in IPL 2026: आईपीएल 2026 अपने आखिरी पड़ाव पर है. 19वें सीजन के रोमांचक मुकाबलों के बीच मैदान पर सिर्फ रनों की बारिश नहीं हो रही, बल्कि खिलाड़ियों के बीच विवाद और तकरार भी देखने को मिल रही है. लखनऊ टीम के कप्तान ऋषभ पंत ने जहां अपनी ही टीम को भद्दी गाली का इस्तेमाल किया था, तो अब विराट कोहली और ट्रेविस हेड के बीच फाइट हुई है. इन दोनों दिग्गजों के बीच हुए हाई-वॉल्यूम ड्रामे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है.
अपने होमग्राउंड पर हैदराबाद ने आरसीबी को 55 रनों से मात तो दे दी, लेकिन इस मैच की सबसे बड़ी सुर्खियां बटोरीं विराट कोहली और ट्रेविस हेड की तीखी भिड़ंत ने. कोहली और हेड की यह जंग पहली पारी से शुरू हुई थी, जो दूसरी इनिंग तक जारी रही और मैच के बाद भी खत्म नहीं हुई.
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इस बड़ी लड़ाई की नींव मैच की पहली पारी में ही पड़ गई थी, जब ट्रेविस हेड आरसीबी के गेंदबाजों की रिमांड ले रहे थे. हेड ने आरसीबी के युवा तेज गेंदबाज रसिख सलाम डार को लगातार तीन करारे चौके जड़े थे, लेकिन रसिख ने तुरंत वापसी करते हुए अगली ही गेंद पर एक सटीक और कातिलाना यॉर्कर फेंकी, जिसने हेड के स्टंप्स हवा में उड़ा दिए. विकेट लेने के बाद युवा गेंदबाज रसिख सलाम ने अपने कान के पास हाथ ले जाकर हैदराबाद के क्राउड की तरफ इशारा किया, जैसे वो कह रहे हों कि 'अब तुम्हारा शोर कहां गया', लेकिन असली ड्रामा इसके बाद शुरू हुआ.
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कैमरामैन ने तुरंत फील्डिंग कर रहे विराट कोहली की तरफ फोकस किया, जो इस विकेट के बाद गेंदबाज रसिख से भी ज्यादा पम्प्ड-अप और गुस्से में नजर आ रहे थे. कोहली ने आउट होकर पवेलियन लौट रहे ट्रेविस हेड की तरफ देखकर बेहद आक्रामक अंदाज में हवा में मुक्के लहराते हुए 'सेंड-ऑफ' दिया और उग्र जश्न मनाया. हेड 16 गेंदों में 26 रन बनाकर आउट हुए थे.
विराट कोहली का यह आक्रामक अंदाज ट्रेविस हेड को बिल्कुल रास नहीं आया और इसका हिसाब उन्होंने दूसरी पारी में चुकता किया. हैदराबाद द्वारा दिए गए 256 रनों के टारगेट का पीछा करने जब आरसीबी की टीम उतरी, तो माहौल पहले से ही बेहद गर्म था. जब एक छोर पर वेंकटेश कुटाई कर रहे थे, विराट दूसरी छोर पर SRH के बल्लेबाज ट्रेविस हेड के मजे ले रहे थे. हेड मिडविकेट पर फील्डिंग कर रहे थे. विराट उनकी ओर इशारा करते हुए नजर आए कि आइए, आप भी बॉलिंग करिए. इस पर हेड भी इशारे में सिर हिलाते नजर आए. दोनों इस दौरान एक-दूसरे को कुछ कहते भी नजर आए.
वायरल हुए वीडियो में साफ देखा गया कि विराट कोहली बेहद गुस्से में लाल-पीले होकर ट्रेविस हेड की तरफ उंगली दिखाकर कुछ कह रहे थे. अमूमन शांत रहने वाले ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज हेड ने भी इस बार चुप्पी तोड़ी और कोहली की आंखों में आंखें डालकर उन्हें करारा जवाब दिया. हालांकि, दोनों के बीच किस बात को लेकर बहस हुई, यह साफ नहीं हो सका.
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जब विराट कोहली को साकिब हुसैन ने 15 रन के निजी स्कोर पर कवर्स में कैच करा दिया, तो हेड ने भी मैच में आगे विराट की डिमांड जरूर पूरी कर दी. वह 18वें ओवर में बॉलिंग करने आए और अपनी दूसरी गेंद पर ही RCB के कप्तान रजत पाटीदार को आउट कर दिया.
कोहली और डेह के बीच का तनाव इस कदर बढ़ गया था कि SRH की जीत के बाद जब दोनों टीमों के खिलाड़ी एक-दूसरे से हैंडशेक कर रहे थे, तब भी विराट हेड को इग्नोर करते नजर आए. हेड ने हाथ आगे बढ़ाया, पर कोहली उन्हें अनदेखा कर आगे बढ़ गए.
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अगर मैच की बात करें, तो सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था और बोर्ड पर 255 रनों का पहाड़ खड़ा कर दिया. राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए इस मैच में 255 रन के जवाब में बेंगलुरु 4 विकेट खोकर 200 रन ही बना सकी और 55 रनों से मैच हार गई. इस हार के बावजूद बेंगलुरु लीग स्टेज में टॉप पर बनी रही. वहीं, हैदराबाद जीत के साथ तीसरे स्थान पर है.
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