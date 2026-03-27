IPL 2026: छोटी बाउंड्री... तगड़ा बाउंस, SRH vs RCB मैच में क्या होगा? ये रहा चिन्नास्वामी की पिच का मिजाज

IPL 2026 का धमाकेदार आगाज कल यानी शनिवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के बीच खेले जाने वाले मैच से होगा. मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के होम ग्राउंड एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के बीच मुकाबले हमेशा से रोमांचक होते रहे हैं. ऐसे में IPL 2026 के ओपनिंग मैच में आमने-सामने हो रही इन दोनों टीमों के बीच एक कड़े और रोमांचक मुकाबले की उम्मीद है.

ये रहा चिन्नास्वामी की पिच का मिजाज

एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग मानी जाती है. इसकी वजह छोटी बाउंड्री और गेंद को बाउंस मिलना है. गेंद बल्ले पर अच्छी तरह से आती है, इसलिए बल्लेबाज यहां बेझिझक बड़े शॉट खेल सकते हैं. इससे बड़े शॉट लगाना काफी आसान होता है. गेंदबाजों को लाइन लेंथ चूकने की स्थिति में भारी नुकसान उठाना पड़ता है. पिछले तीन सीजन में चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए टी20 मैचों में पहली पारी का औसत स्कोर 194 रहा है.

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बेंगलुरु का मौसम

बेंगलुरु का मौसम दिन के मुकाबले काफी बेहतर रहेगा. मैच के समय तापमान 25-27 डिग्री सेल्सियस के आस-पास रहेगा. इस मैच में बारिश का कोई खतरा नहीं है. ह्यूमिडिटी लगभग 40 प्रतिशत रहेगी. दूसरी पारी के दौरान ओस का असर रह सकता है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के बीच अब तक 26 मुकाबले खेले गए हैं. 14 मैचों में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) विजेता रही है, जबकि 11 मैच आरसीबी जीती है. 1 मैच बेनतीजा रहा है. पिछले 5 मैचों में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने 2 और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने 3 मैच जीते हैं.

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RCB की संभावित प्लेइंग इलेवन

फिल साल्ट, विराट कोहली, देवदत्त पड्डिकल, रजत पाटीदार (कप्तान), जितेश शर्मा (विकेटकीपर), क्रुणाल पांड्या, टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, सुयश शर्मा, भुवनेश्वर कुमार, जैकब डफी.

इम्पैक्ट प्लेयर: मंगेश यादव

SRH की संभावित प्लेइंग इलेवन

अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, ईशान किशन (कप्तान और विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, हेनरिक क्लासेन, लियाम लिविंगस्टोन, हर्ष दुबे, शिवांग कुमार, ब्रायडन कार्स, हर्षल पटेल, जयदेव उनादकट.

इम्पैक्ट प्लेयर: सलील अरोड़ा.