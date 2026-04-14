टी20 में पहली बार... अभिषेक शर्मा के नाम दर्ज हुआ शर्मनाक रिकॉर्ड, दुनिया के किसी बल्लेबाज पर नहीं लगा था ऐसा कलंक!

IPL 2026 SRH vs RR: सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के ओपनर बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने एक बेहद अनचाहा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. राजस्थान रॉयल्स (RR) के खिलाफ आईपीएल 2026 के मुकाबले में वह गोल्डन डक (पहली गेंद पर शून्य) पर आउट हुए. यह साल 2026 में टी20 क्रिकेट में उनका सातवां डक था. हालांकि, उनके डक के बावजूद सनराइजर्स ने मैच में जीत हासिल कर ली. उसने राजस्थान रॉयल्स को 57 रनों से परास्त कर दिया.

अभिषेक ने इस खराब प्रदर्शन के साथ ही उन्होंने एक कैलेंडर वर्ष में किसी भारतीय बल्लेबाज द्वारा सर्वाधिक बार शून्य पर आउट होने के मामले में रोहित शर्मा को पीछे छोड़ दिया है. अभिषेक ने रोहित शर्मा के 2018 में बनाए गए 6 डक (32 पारियों में) और संजू सैमसन के 2024 में बनाए गए 6 डक (32 पारियों में) के रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया है.

सिर्फ 18 पारियों में अभिषेक के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड

चौंकाने वाली बात यह है कि अभिषेक ने यह 7 डक मात्र 18 पारियों में ही बना डाले हैं. आईपीएल 2026 के मौजूदा सीजन में उन्होंने अब तक 5 पारियों में 25.80 की औसत और 215.80 के स्ट्राइक रेट से 129 रन बनाए हैं, जिसमें उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 74 रहा है.

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वर्ल्ड कप में कैसा रहा था अभिषेक का प्रदर्शन?

आईपीएल से पहले टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भी अभिषेक का प्रदर्शन काफी उतार-चढ़ाव भरा रहा था. दुनिया के नंबर एक टी20 बल्लेबाज होने के बावजूद वह उम्मीदों पर पूरी तरह खरे नहीं उतर सके और 8 पारियों में 17.62 की औसत से केवल 141 रन ही बना पाए. हालांकि, उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल मुकाबले में 52 रनों की मैच जिताऊ पारी खेलकर अपनी काबिलियत साबित की थी.

साल 2026 में अब तक क्या रहे उनके आंकड़े?

साल 2026 में अब तक खेले गए कुल 18 टी20 मैचों में अभिषेक ने 26.58 की औसत और 203.60 के स्ट्राइक रेट से 452 रन बनाए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 5 अर्धशतक तो निकले, लेकिन 7 बार शून्य पर आउट होना उनकी बल्लेबाजी पर सवाल खड़े कर रहा है. राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ हुए इस मैच में जोफ्रा आर्चर की शॉर्ट गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में वह रवि बिश्नोई को कैच थमा बैठे.

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हैदराबाद के लिए ईशान किशन का धमाका

मैच में राजस्थान ने टॉस जीतकर हैदराबाद को पहले बल्लेबाजी के लिए बुलाया था. अभिषेक के आउट होने के बाद ईशान किशन ने मोर्चा संभाला. उन्होंने ट्रेविस हेड (18 रन) को साथ दूसरे विकेट के लिए 55 और हेनरिच क्लासेन (40) के साथ तीसरे विकेट के लिए 88 रनों की साझेदारी की. ईशान दुर्भाग्यशाली रहे और शतक से चूक गए. वह 44 गेंद पर 91 रन बनाकर पवेलियन लौट गए. इस दौरान उनके बल्ले से 8 चौके और 6 छक्के निकले. नीतीश रेड्डी ने 28 और सलिल अरोड़ा ने नाबाद 24 रन बनाए. हैदराबाद ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 216 रनों का स्कोर खड़ा किया. राजस्थान के लिए जोफ्रा आर्चर ने 2 विकेट लिए. संदीप शर्मा, तुषार देशपांडे और रियान पराग को एक-एक सफलता मिली.

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सनराइजर्स के गेंदबाजों ने बरपाया कहर

217 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजस्थान रॉयल्स के लिए शुरुआत बुरे सपने की तरह रही. उसने 3 ओवर के अंदर 9 रनों पर 5 विकेट गंवा दिए. सनराइजर्स के गेंदबाज प्रफुल हिंगे ने अपने पहले ही मैच में कहर बरपा दिया. उन्होंने वैभव सूर्यवंशी (0), ध्रुव जुरेल (0) लुहान डी प्रिटोरियस (0) और रियान पराग (4) को आउट कर दिया. उनके बाद साकिब हुसैन ने कहर बरपाते हुए यशस्वी जायसवाल (1), डोनोवन फेरेरा (69), जोफ्रा आर्चर (2) और रवि बिश्नोई (0) को आउट किया. राजस्थान के लिए फेरेरा के अलावा रवींद्र जडेजा ने 45 रन बनाए. तुषार देशपांडे ने 25 रन बनाकर टीम को 150 के पार पहुंचाया. राजस्थान की टीम 19 ओवर में 159 रनों पर सिमट गई. प्रफुल हिंगे और साकिब हुसैन ने 4-4 विकेट लिए. ईशान मलिंगा को 2 सफलता मिली.