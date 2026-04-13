RR से महामुकाबला, पैट कमिंस को मिस कर रही टीम? जहीर खान ने ईशान किशन पर जमकर साधा निशाना

जहीर खान ने सनराइजर्स हैदराबाद के अंतरिम कप्तान ईशान किशन की कप्तानी पर सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि टीम को Pat Cummins जैसे मजबूत लीडर की कमी साफ महसूस हो रही है. जहीर के अनुसार टीम में मैदान पर फैसलों की स्पष्टता और नियंत्रण की कमी दिख रही है, जिसे किशन अभी तक ठीक से संभाल नहीं पाए हैं.वर्कलोड मैनेजमेंट के कारण पैट कमिंस के आईपीएल 2026 के आखिरी हिस्से तक टीम से बाहर रहने की संभावना है. उनकी गैरमौजूदगी में सनराइजर्स हैदराबाद ने ईशान किशन को अंतरिम कप्तान और अभिषेक शर्मा को उपकप्तान बनाया है.टीम का प्रदर्शन भी अब तक अच्छा नहीं रहा है. चार मैचों में से सिर्फ एक में जीत मिली है, जबकि तीन मैचों में हार का सामना करना पड़ा है. इसी वजह से ईशान किशन की कप्तानी पर लगातार सवाल उठ रहे हैं और कई लोग उनकी नेतृत्व क्षमता पर भी चर्चा कर रहे हैं.

'कमिंस की खल रही कमी'

ऐसा लग रहा है कि अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड या फिर मौजूदा फॉर्म को देखते हुए ईशान किशन से एक तय योजना के तहत बल्लेबाजी करने की उम्मीद की जा रही है. लेकिन इसके अलावा टीम में न तो कोई साफ दिशा दिख रही है और न ही पूरा नियंत्रण नजर आ रहा है.इसी वजह से पैट कमिंस जैसे कप्तान की कमी भी साफ महसूस हो रही है, जो मैदान पर संदेश देकर एक स्पष्ट रणनीति के साथ टीम को आगे ले जाते थे. उनकी गैरमौजूदगी में यह लीडरशिप गैप और ज्यादा दिख रहा है.मौजूदा कार्यवाहक कप्तान इस जिम्मेदारी को पूरी तरह संभाल नहीं पा रहे हैं. यही सबसे बड़ी कमी है, जिसे टीम को जल्द से जल्द सुधारना होगा.

जयदेव उनादकट को जगह

जहीर खान ने सनराइजर्स हैदराबाद के फैसलों में स्पष्टता की कमी की ओर इशारा किया है, खासकर पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच में इम्पैक्ट सब्स्टीट्यूट के चयन को लेकर. उन्होंने बताया कि शुरुआत में प्रफुल हिंगे को इम्पैक्ट सब्स्टीट्यूट के तौर पर नामित किया गया था, लेकिन बाद में उनकी जगह जयदेव उनादकट को शामिल कर लिया गया, जिससे टीम की योजना को लेकर भ्रम की स्थिति दिखी.जहीर ने कहा कि इस स्थिति में क्लासेन को जरूर जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए. उनके अनुसार, पिछले मैच में ईशान किशन ने बताया था कि टीम का इम्पैक्ट सब्स्टीट्यूट प्रफुल हिंगे होगा और उस समय योजना को लेकर कुछ साफ तस्वीर थी. लेकिन बाद में खेल के दौरान यह स्पष्टता खत्म हो गई.

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रणनीति में कमी

उन्होंने आगे कहा कि पिच को लेकर चर्चा हुई थी कि यह धीमी और पकड़ वाली होगी और रन बनाना आसान नहीं होगा, इसी वजह से शायद टीम ने कटर गेंदबाजी करने वाले गेंदबाज को लाने का फैसला किया.जहीर ने यह भी साफ किया कि यह उनका अनुमान है, लेकिन बाहर से देखने पर यही समझ आता है. अगर टीम के अंदर यही बातचीत थी, तो उसका असर मैदान पर बिल्कुल नजर नहीं आया. उनके मुताबिक पिच इतनी मुश्किल नहीं थी और टीम की रणनीति और इरादों पर सवाल उठना लाजमी है.

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