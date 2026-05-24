IPL 2026: मुंबई इंडियंस का ब्रह्मास्त्र Playing XI से बाहर, अचानक आधी हो गई हार्दिक पांड्या की टीम की ताकत

मुंबई इंडियंस (MI) और राजस्थान रॉयल्स (RR) के बीच IPL 2026 का अहम मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जा रहा है. मुंबई इंडियंस (MI) की टीम ने इस मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है और राजस्थान रॉयल्स (RR) की टीम को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया है. IPL 2026 के Playoffs में एंट्री के लिए राजस्थान रॉयल्स (RR) की टीम को मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ यह मैच हर हाल में जीतना ही होगा.
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मुंबई इंडियंस (MI) और राजस्थान रॉयल्स (RR) के बीच IPL 2026 का अहम मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जा रहा है. मुंबई इंडियंस (MI) की टीम ने इस मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है और राजस्थान रॉयल्स (RR) की टीम को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया है. IPL 2026 के Playoffs में एंट्री के लिए राजस्थान रॉयल्स (RR) की टीम को मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ यह मैच हर हाल में जीतना ही होगा.
राजस्थान रॉयल्स (RR) की टीम के ऐसे में 14 मैचों में 16 अंक हो जाएंगे. राजस्थान रॉयल्स (RR) की टीम इस स्थिति में 16 अंकों के साथ IPL 2026 के प्लेऑफ में पहुंच जाएगी. वहीं, कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR), पंजाब किंग्स (PBKS) और दिल्ली कैपिटल्स (DC) का IPL 2026 से सफर खत्म हो जाएगा. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB), गुजरात टाइटंस (GT) और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की टीमें पहले ही IPL 2026 के Playoffs में जगह बना चुकी हैं. वहीं, मुंबई इंडियंस के लिए यह मैच सिर्फ एक औपचारिकता है.
मुंबई इंडियंस (MI) के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह इस मैच की प्लेइंग इलेवन से बाहर हो गए हैं और उनकी जगह तेज गेंदबाज दीपक चाहर को मौका दिया गया है. टॉस जीतकर मुंबई इंडियंस (MI) के कप्तान हार्दिक पांड्या ने कहा, 'हम पहले गेंदबाजी करेंगे. पिच अच्छी लग रही है और शाम होते-होते यह और बेहतर हो जाती है. आज का दिन बहुत खास है. कुल मिलाकर, रिलायंस फाउंडेशन ने 29 लाख लोगों की मदद की है और उन पर अपना असर डाला है. हम बस अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहते हैं और उन्हें इस पल का आनंद लेने का मौका देना चाहते हैं.'
मुंबई इंडियंस (MI) के कप्तान हार्दिक पांड्या ने कहा, 'यह मैच हमारी टीम के लिए बहुत मायने रखता है. हम अपना पूरा जोर लगाना चाहते हैं. हमारा यह सीजन काफी मुश्किल रहा है, और हम इसका अंत शानदार तरीके से करना चाहते हैं. जसप्रीत बुमराह को आराम दिया गया है. दीपक चाहर टीम में हैं.' राजस्थान रॉयल्स (RR) की टीम के लिए यह मैच बेहद महत्वपूर्ण है. RR के 13 मैचों से 14 अंक हैं. अगर रियान पराग की कप्तानी वाली राजस्थान रॉयल्स टीम इस मैच को जीतने में कामयाब रहती है, तो वह 16 अंक के साथ प्लेऑफ में चली जाएगी और चौथा स्थान हासिल करेगी.
मुंबई इंडियंस: रयान रिकेलटन (विकेटकीपर), नमन धीर, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या (कप्तान), विल जैक्स, कॉर्बिन बॉश, दीपक चाहर, शार्दुल ठाकुर, एएम गजनफर, रघु शर्मा.
राजस्थान रॉयल्स: यशस्वी जयसवाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रियान पराग (कप्तान), डोनोवन फरेरा, शुभम दुबे, दासुन शनाका, जोफ्रा आर्चर, नांद्रे बर्गर, यश राज पुंजा, ब्रिजेश शर्मा.
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