पानी पिलाने और तालियां बजाने में बीत गया पूरा सीजन, IPL 2026 के वो 5 दिग्गज जिन्हें टीम ने कर दिया 'नजरअंदाज'

आईपीएल 2026 के लीग स्टेज के खत्म होने के बाद हम आपको उन 5 खिलाड़ियों के बारे में बता रहे हैं जो पूरे सीजन बेंच पर ही बैठे रहे. इनमें महेंद्र सिंह धोनी से लेकर पृथ्वी शॉ जैसे बड़े नाम शामिल हैं.
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आईपीएल के 19वें संस्करण का लीग स्टेज दिल्ली कैपिटल्स द्वारा कोलकाता नाइटराइडर्स को हराने के साथ समाप्त हुआ. दोनों टीमें प्लेऑफ की दौड़ से बाहर थीं और इस मैच के परिणाम का अन्य टीमों पर कोई असर नहीं पड़ा. आईपीएल के हर सीजन की तरह ही इस बार भी प्रशंसकों का पूरे लीग चरण में खूब मनोरंजन हुआ. इस दौरान उन्हें कुछ भी निराशा भी हुई, क्योंकि उनके फेवरेट खिलाड़ी मैदान पर नहीं उतरे.
दिग्गज खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी से लेकर दिल्ली कैपिटल्स में इस बार शामिल किए गए पृथ्वी शॉ तक को एक भी मैच में खेलने का मौका नहीं मिला. कुछ खिलाड़ी चोटिल थे तो कुछ प्लेइंग-11 में फिट नहीं बैठ पाए. यहां हम उन टॉप 5 सितारों पर नजर डाल रहे हैं जो पूरे सीजन बेंच पर ही बैठे रहे.
चेन्नई सुपरकिंग्स के पूर्व कप्तान धोनी टूर्नामेंट शुरू होने से पहले लगी पैर की मांसपेशियों की चोट के कारण पूरे आईपीएल 2026 सीजन से बाहर रहने को मजबूर हुए. शुरुआत में उन्हें केवल दो सप्ताह के लिए बाहर किया गया था, लेकिन एक अभ्यास मैच के दौरान उन्हें दोबारा चोट लग गई, जिसने उनकी वापसी की उम्मीदें खत्म कर दीं. इसके अलावा सीजन के दौरान उनके अंगूठे में भी चोट लगी थी. वह चेन्नई के आखिरी मैच से पहले ही अपने घर रांची लौट गए थे और अब उनके आईपीएल 2027 तक प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में लौटने की संभावना नहीं है.
2025 की मेगा-नीलामी में अनसोल्ड रहने के बाद पृथ्वी शॉ ने आईपीएल 2026 की मिनी-नीलामी में दिल्ली कैपिटल्स में वापसी की थी. नीलामी में टीम प्रबंधन ने उन पर भरोसा तो जताया, लेकिन उन्हें एक भी मैच खेलने का मौका नहीं दिया. दिल्ली कैपिटल्स चाहती तो कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ अपने आखिरी मैच में शॉ को प्लेइंग इलेवन में शामिल कर सकती थी, लेकिन टूर्नामेंट से बाहर होने के बावजूद उन्होंने ऐसा नहीं किया. दिल्ली की टीम इस सीजन छठे स्थान पर रही.
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अनुभवी तेज गेंदबाज इशांत शर्मा आईपीएल 2026 की शुरुआत से ही गुजरात टाइटंस की बेंच पर बैठे रहे. गुजरात के पास एक अच्छी तरह से व्यवस्थित गेंदबाजी लाइन-अप है और इशांत फिलहाल उनकी योजनाओं का हिस्सा नहीं हैं. टीम आमतौर पर अपने सीनियर खिलाड़ियों को रिलीज नहीं करती, भले ही उन्हें बेंच पर बैठना पड़े. इसलिए इशांत के नीलामी पूल में वापस आने की संभावना कम है, लेकिन उनके दोबारा गुजरात के लिए खेलने के चांस भी बहुत ही कम नजर आ रहे हैं.
कभी आईपीएल के नियमित खिलाड़ी रहे राहुल त्रिपाठी इस सीजन कोलकाता नाइटराइडर्स के लिए बेंच तक ही सीमित रह गए. टीम ने अजिंक्य रहाणे के साथ फिन एलेन और कुछ मौकों पर टिम सीफर्ट को ओपनिंग में बरकरार रखा, जिसकी वजह से त्रिपाठी के लिए प्लेइंग इलेवन में कोई जगह नहीं बची. राहुल को केकेआर ने आईपीएल 2026 की मिनी-नीलामी में 75 लाख रुपये में खरीदा था.
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जयंत यादव 2022 में डेब्यू के बाद से ही गुजरात टाइटंस के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन उन्होंने टीम के लिए अब तक (2023 में) केवल एक ही मैच खेला है. वह आईपीएल 2026 में भी लगातार बेंच पर ही बने रहे. उम्मीद जताई जा रही है कि गुजरात टाइटंस उन्हें कम से कम आईपीएल 2027 तक अपनी टीम से रिलीज नहीं करेगी.
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