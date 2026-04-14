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Hindi Newsक्रिकेटनाम बड़े और दर्शन छोटे! 20 करोड़ से ज्यादा की सैलरी, फिर भी ये 3 दिग्गज IPL 2026 में हुए फुस्स

नाम बड़े और दर्शन छोटे! 20 करोड़ से ज्यादा की सैलरी, फिर भी ये 3 दिग्गज IPL 2026 में हुए 'फुस्स'

Most Runs in IPL 2026: आईपीएल 2026 में 20 करोड़ रुपये से अधिक की सैलरी पाने वाले खिलाड़ियों का प्रदर्शन मिला-जुला रहा है. जहां श्रेयस अय्यर और हेनरिक क्लासेन अपनी कीमत को सही साबित कर रहे हैं, वहीं ऋषभ पंत और निकोलस पूरन जैसे महंगे खिलाड़ी रनों के लिए संघर्ष कर रहे हैं.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Apr 14, 2026, 08:43 AM IST
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ऋषभ पंत और कैमरन ग्रीन. Photo Credit: BCCI
ऋषभ पंत और कैमरन ग्रीन. Photo Credit: BCCI

IPL 2026 Expensive Player Performance: आईपीएल की दुनिया में एक बड़ी कीमत के साथ भारी उम्मीदें भी आती हैं. 2026 सीजन का रोमांच धीरे-धीरे चरम पर पहुंच रहा है. सभी टीमों के शुरुआती मैच लगभग समाप्त हो गए हैं और अब प्लेऑफ में पहुंचने की रेस रफ्तार पकड़ने वाली है. इसी बीच कुछ ऐसे आंकड़े सामने आए हैं, जिसने सबको हैरान कर दिया. आईपीएल 2026 में 20 करोड़ या उससे अधिक की सैलरी पाने वाले 6 खिलाड़ी हैं. इनमें से 3 का प्रदर्शन शानदार रहा है और 3 ने निराश किया है.

जहां विराट कोहली, श्रेयस अय्यर और हेनरिच क्लासेन जैसे दिग्गज मैच जिताऊ पारियों के साथ अपनी करोड़ों की सैलरी को सही ठहरा रहे हैं, वहीं निकोलस पूरन और ऋषभ पंत जैसे खिलाड़ी अपनी लय बरकरार रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं. सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी कैमरन ग्रीन तो फिसड्डी साबित हुए हैं. वह न तो बल्ले से कुछ कर पा रहे हैं और न गेंद से. ग्रीन ने कोलकाता नाइटराइडर्स को बुरी तरह निराश किया है और टीम अभी अंक तालिका में सबसे नीचे 10वें स्थान पर है.

'पैसा वसूल' खिलाड़ी

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साउथ अफ्रीका के हेनरिच क्लासेन सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलते हैं. उन्हें टीम ने 23 करोड़ रुपये में रिटेन किया था. वह इस सीजन में बड़ी पारी तो नहीं खेल पाए हैं, लेकिन निरंतरता जारी रखी है. इस कारण 5 मैचों में 224 रन बनाकर ऑरेंज कैप की दौड़ में सबसे आगे चल रहे हैं. श्रेयस अय्यर 26.75 करोड़ रुपये की कीमत के साथ पंजाब के लिए सनसनीखेज रहे हैं. उन्होंने 3 पारियों में 187.67 के स्ट्राइक रेट से 137 रन बनाए हैं. वह टीम के कप्तान हैं और उन्होंने पिछले सीजन भी कमाल किया था. पंजाब को फाइनल तक पहुंचाया था.

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कोहली ने दिखाया क्लास

'किंग' विराट कोहली ने एक बार फिर साबित किया है कि क्लास का कोई जवाब नहीं है. कोहली ने 21 करोड़ रुपये की सैलरी के साथ अपनी धाक जमाई है. उन्होंने 4 मैचों में 59.67 की औसत से 179 रन बनाए हैं. वह सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में अभी भी छठे स्थान पर हैं.

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ऋषभ पंत और कैमरन ग्रीन फेल

आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी ऋषभ पंत अब तक 4 मैचों में केवल 103 रन ही बना सके हैं. उन्हें लखनऊ सुपर जाएंट्स ने 27.00 करोड़ रुपये में खरीदा था. लखनऊ के प्रशंसक अब भी उनके पुराने तूफानी अंदाज का इंतजार कर रहे हैं. दूसरी ओर, कोलकाता का कैमरन ग्रीन पर 25.20 करोड़ रुपये का भारी निवेश भी अब तक फलदायी नहीं रहा है. ग्रीन ने 4 मैचों में केवल 18.67 की औसत से 56 रन बनाए हैं.

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निकोलस पूरन ने किया निराश

सबसे निराशाजनक आंकड़े निकोलस पूरन (LSG) के रहे हैं. 21 करोड़ रुपये की बड़ी रकम पाने के बावजूद उन्होंने 4 मैचों में केवल 10.25 की मामूली औसत से मात्र 41 रन जोड़े हैं. उनका 85.41 का स्ट्राइक रेट उनके कद के टी20 विशेषज्ञ के लिए असामान्य रूप से कम है. यह उनकी टीम के बल्लेबाजी क्रम के लिए चिंता का विषय बना हुआ है.

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Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

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