Advertisement
trendingNow13170861
Hindi Newsक्रिकेटधोनी के बिना फ्लॉप हुए फ्लेमिंग? चेन्नई सुपरकिंग्स की हार की हैट्रिक से कोच पर उठे सवाल, पूर्व ओपनर ने की आलोचना

धोनी के बिना 'फ्लॉप' हुए फ्लेमिंग? चेन्नई सुपरकिंग्स की हार की हैट्रिक से कोच पर उठे सवाल, पूर्व ओपनर ने की आलोचना

Stephen Fleming MS Dhoni: आईपीएल 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की लगातार तीसरी हार के बाद कोच स्टीफन फ्लेमिंग की कोचिंग शैली पर सवाल उठने लगे हैं. पूर्व क्रिकेटर सदागोपन रमेश ने एमएस धोनी के बिना फ्लेमिंग की सफलता को लेकर तीखी आलोचना की है.

 

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Apr 08, 2026, 03:31 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

स्टीफन फ्लेमिंग और महेंद्र सिंह धोनी.
स्टीफन फ्लेमिंग और महेंद्र सिंह धोनी.

Stephen Fleming MS Dhoni: आईपीएल 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के लगातार खराब प्रदर्शन के कारण मुख्य कोच स्टीफन फ्लेमिंग तीखी आलोचनाओं के केंद्र में आ गए हैं. पूर्व भारतीय ओपनर बल्लेबाज सदगोपन रमेश ने महेंद्र सिंह धोनी के बिना फ्लेमिंग के प्रभाव पर सवाल उठाते हुए कहा है कि उनकी वर्षों की सफलता काफी हद तक धोनी के नेतृत्व पर निर्भर थी. चेन्नई सुपरकिंग्स की स्थिति चिंताजनक होती जा रही है. 2025 के सीजन में अंतिम स्थान पर रहने के बाद पांच बार की चैंपियन टीम ने आईपीएल 2026 की शुरुआत लगातार तीन हार के साथ की है.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ मिली करारी शिकस्त ने टीम को अंक तालिका में सबसे निचले पायदान पर धकेल दिया है. सदगोपन रमेश ने कड़े शब्दों में कहा कि धोनी की कप्तानी के बिना फ्लेमिंग को कहीं भी सफलता नहीं मिली है. उनका मानना है कि जैसे खिलाड़ियों के खेल का विश्लेषण किया जाता है, वैसे ही कोच के प्रदर्शन की भी समीक्षा होनी चाहिए. रमेश के अनुसार, फ्लेमिंग आज के आक्रामक खेल के हिसाब से खुद को ढालने में विफल रहे हैं और वह आधुनिक टी20 क्रिकेट की तुलना में काफी पीछे नजर आते हैं.

क्या गायकवाड़ के लिए कप्तानी का दौर मुश्किल रहा है?

धोनी के बाद ऋतुराज गायकवाड़ को कप्तानी सौंपने का फैसला अब तक टीम के लिए सही साबित नहीं हुआ है. 2024 में हुए इस बदलाव के बाद टीम प्लेऑफ से चूक गई और 2025 में अंतिम स्थान पर रही. फ्लेमिंग 2009 से कोच हैं. उन्होंने धोनी के साथ मिलकर पांच खिताब जीते थे, लेकिन अब उस सफल जोड़ी के बिना टीम की कमियां साफ उजागर हो रही हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: 25957 रन बनाने वाले महान बल्लेबाज भी हुए वैभव के मुरीद, बुमराह पर छक्के ने जीता दिल

गेंदबाजी और रणनीति में कहां है कमी?

सीएसके की समस्याएं केवल नेतृत्व तक सीमित नहीं हैं, बल्कि रणनीति में भी बड़ी खामियां दिख रही हैं. टीम की डेथ ओवरों में गेंदबाजी एक बड़ी चिंता बनी हुई है. गेंदबाज जमकर रन लुटा रहे हैं. पावर-हिटिंग और आक्रामक इरादों वाले इस दौर में चेन्नई का रवैया काफी पुराना और रक्षात्मक लग रहा है. मेजर लीग क्रिकेट (MLC) और SA20 जैसी अन्य अंतरराष्ट्रीय लीगों में भी फ्लेमिंग की कोचिंग का जादू नहीं चल पाया है. वहां मिली सीमित सफलता ने उनकी कोचिंग विधियों पर चल रही बहस को और अधिक हवा दी है.

ये भी पढ़ें: आईपीएल में बारिश की होगी हैट्रिक? दिल्ली के मौसम ने डराया, जान लें पिच रिपोर्ट

क्या नीलामी की रणनीति भी गलत साबित हुई?

टीम के संयोजन और नीलामी की रणनीति पर भी उंगलियां उठ रही हैं. आधुनिक टी20 क्रिकेट के लिए आवश्यक विस्फोटक खिलाड़ियों की कमी सीएसके में साफ खल रही है. जहां अन्य टीमें 'हाई-रिस्क, हाई-रिवॉर्ड' क्रिकेट खेल रही हैं, वहीं चेन्नई की टीम काफी रूढ़िवादी दिख रही है. बदलते खेल के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने में विफल रही है.

About the Author
author img
Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

TAGS

IPL 2026

Trending news

राजद्रोह मामले में रामपाल को बड़ी राहत, हाई कोर्ट ने दी जमानत; 11 साल बाद होंगे रिहा
Rampal
राजद्रोह मामले में रामपाल को बड़ी राहत, हाई कोर्ट ने दी जमानत; 11 साल बाद होंगे रिहा
Iran Ceasefire : ईरान-US में सीजफायर के बाद J-K में जश्न, सड़कों पर खुशी से झूमे लोग
US-Iran War
Iran Ceasefire : ईरान-US में सीजफायर के बाद J-K में जश्न, सड़कों पर खुशी से झूमे लोग
पंजाब पुलिस ने कसा अपराधियों पर शिकंजा, तेज हुए गैंगस्टरों के खिलाफ ऑपरेशन
Punjab news
पंजाब पुलिस ने कसा अपराधियों पर शिकंजा, तेज हुए गैंगस्टरों के खिलाफ ऑपरेशन
भाजपा ने जारी की उम्मीदवारों की छठी लिस्ट,TMC सांसद ने क्यों कसा चुनाव आयोग पर तंज?
West Bengal Election 2026
भाजपा ने जारी की उम्मीदवारों की छठी लिस्ट,TMC सांसद ने क्यों कसा चुनाव आयोग पर तंज?
अब किशोरियों की प्रेग्नेंसी पर प्रशासन की पैनी नजर, अनिवार्य ऑडिट से खुलेगा हर राज
Teenage
अब किशोरियों की प्रेग्नेंसी पर प्रशासन की पैनी नजर, अनिवार्य ऑडिट से खुलेगा हर राज
बंगाल में ठन गई! TMC नेता बोले, CEC ने भगा दिया; चुनाव आयोग का 'दो टूक' वाला ट्वीट
West Bengal Election 2026
बंगाल में ठन गई! TMC नेता बोले, CEC ने भगा दिया; चुनाव आयोग का 'दो टूक' वाला ट्वीट
रियल नेता या डिजिटल अवतार? 2026 में नेताओं के AI पावर्ड कैंपेनिंग की Inside Story
AI
रियल नेता या डिजिटल अवतार? 2026 में नेताओं के AI पावर्ड कैंपेनिंग की Inside Story
Assembly Election 2026 LIVE Updates: कांग्रेस ने बंगाल विधानसभा चुनावों के दूसरे चरण के लिए 7 सीटों पर बदले उम्मीदवार
West Bengal Election 2026
Assembly Election 2026 LIVE Updates: कांग्रेस ने बंगाल विधानसभा चुनावों के दूसरे चरण के लिए 7 सीटों पर बदले उम्मीदवार
100 रुपये की दवा, 500 में क्यों बिक रही? MRP वाली लूट पर खुलासा पार्ट-2, खेल EXPOSED
DNA
100 रुपये की दवा, 500 में क्यों बिक रही? MRP वाली लूट पर खुलासा पार्ट-2, खेल EXPOSED
घाटी में दिल छू लेने वाली पहल, ट्यूलिप गार्डन विजिट पर पहुंचे कैंसर के मरीज बच्चे
Jammu-kashmir
घाटी में दिल छू लेने वाली पहल, ट्यूलिप गार्डन विजिट पर पहुंचे कैंसर के मरीज बच्चे