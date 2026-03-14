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Hindi Newsक्रिकेटIPL 2026 से पहले ही कानूनी पिच पर उलझीं SRH और CSK, सन टीवी ने चेन्नई सुपर किंग्स पर ठोका मुकदमा, रजनीकांत से जुड़ा है मामला

IPL 2026 से पहले ही 'कानूनी पिच' पर उलझीं SRH और CSK, सन टीवी ने चेन्नई सुपर किंग्स पर ठोका मुकदमा, रजनीकांत से जुड़ा है मामला

Sun TV vs CSK copyright lawsuit: आईपीएल 2026 के आगाज से पहले सनराइजर्स फ्रेंचाइजी की मालिक कंपनी सन टीवी नेटवर्क ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मद्रास हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. सीएसके के खिलाफ एक सिविल केस दर्ज किया गया है. आइए जानते हैं आखिर क्या है पूरा मामला..

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Mar 14, 2026, 06:51 AM IST
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फोटो क्रेडिट AI
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Sun TV vs CSK copyright lawsuit: आईपीएल 2026 का मंच तैयार है. 28 मार्च से नए सीजन का आगाज होना है, लेकिन इससे पहले एक ऐसी खबर आई है, जिसने फैंस को चौंका दिया है. लीग की 2 टीमें सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स मैदान पर भिड़ने से पहले ही 'कानूनी पिच' पर उलझ चुकी हैं. सनराइजर्स की कंपनी 'सन टीवी नेटवर्क लिमिटेड' ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मद्रास हाई कोर्ट में मुकदमा दायर किया है. सन ग्रुप की तरफ से हाई कोर्ट में CSK के खिलाफ कॉपीराइट उल्लंघन का मामला दर्ज कराया गया है. ये पूरा मामला सुपरस्टार रजनीकांत की सुपरहिट फिल्मों के संगीत (Music) और डायलॉग्स के इस्तेमाल से जुड़ा है.

आखिर क्या है पूरा मामला?

दरअसल, सन टीवी की कंपनी 'सन पिक्चर्स' के पास रजनीकांत की फिल्में जैसे जेलर, जेलर 2 और कूली के सारे अधिकार (Copyrights) हैं. इस कंपनी का आरोप है कि चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने अपने सोशल मीडिया विज्ञापनों और वीडियो में इन फिल्मों के गानों और डायलॉग्स का इस्तेमाल बिना इजाजत किया है.

उदाहरण दिया गया है कि संजू सैमसन के एक ताजा वीडियो का, जिसमें CSK ने संजू के टीम में आने का ऐलान किया और अपनी नई जर्सी लॉन्च की. उन वीडियो में फिल्म जेलर का मशहूर गाना 'हुकुम' इस्तेमाल किया गया था. सन टीवी का तर्क है कि CSK एक बड़ी कंपनी है और उन्होंने अपने फायदे के लिए सन टीवी की प्रॉपर्टी (संगीत) का इस्तेमाल किया है, जो कानूनी रूप से गलत है. जब ये वीडियो वायरल हुआ तो कुछ घंटों बाद उसे हटा दिया गया था. फिर बदले हुए ऑडियो के साथ दोबारा वीडियो जारी किया गया.

1 करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग

द इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार अपनी शिकायत में सन टीवी नेटवर्क लिमिटेड की तरफ से कहा गया है कि जेलर, कूली और जेलर 2 (जो अभी रिलीज नहीं हुई हैं) उसके प्रोडक्शन थे. म्यूजिक कंपोज़र अनिरुद्ध रविचंदर ने एक लिखित एग्रीमेंट के जरिए म्यूजिक के इस्तेमाल के सारे अधिकार फिल्म प्रोडक्शन फर्म को दे दिए थे. सन टीवी ने इस गलती के लिए CSK से 1 करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग की है. साथ ही, उन्होंने उन वीडियो से हुई कमाई का हिसाब भी मांगा है.

चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से क्या कहा गया?

इस पूरे मामले में चेन्नई सुपर किंग्स ने अदालत में सफाई दी है कि उन्होंने अब वे सभी वीडियो हटा दिए हैं, जिनमें विवादित संगीत था. उन्होंने यह भी वादा किया है कि भविष्य में वे बिना लाइसेंस या अनुमति के ऐसा कोई भी कंटेंट इस्तेमाल नहीं करेंगे. सीएसके लिमिटेड की ओर से पेश हुए सीनियर वकील पी.एस. रमन ने कहा कि फ्रेंचाइजी ने साउंडट्रैक और डायलॉग का इस्तेमाल करना बंद कर दिया है. उन्होंने आगे कहा कि अगर फ्रेंचाइजी भविष्य में ऐसे कंटेंट का इस्तेमाल करती है तो वे जरूरी इजाजत लेने के बाद ही ऐसा करेंगे.

ये भी पढ़ें: सनराइजर्स ने अबरार अहमद को क्यों खरीदा? कोच ने किया खुलासा, काव्या मारन की हो रही चौतरफा आलोचना

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Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

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