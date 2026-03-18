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Hindi Newsक्रिकेटकप्तानी के कितने लायक ईशान किशन? सनराइजर्स हैदराबाद ने सौंपी कमान, ऐसा है बिहारी बाबू का रिकॉर्ड

कप्तानी के कितने लायक ईशान किशन? सनराइजर्स हैदराबाद ने सौंपी कमान, ऐसा है 'बिहारी बाबू' का रिकॉर्ड

IPL 2026 Sunrisers Hyderabad: एक बल्लेबाज के तौर पर ईशान किशन की काबिलियत पर अभी कोई सवाल नहीं है, लेकिन आईपीएल में कप्तानी का अनुभव न होना अभी भी चर्चा का विषय बना हुआ है. इससे यह सवाल खड़ा हो गया है कि क्या वह कप्तानी के काबिल हैं?

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Mar 18, 2026, 09:58 PM IST
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Photo Credit: BCCI
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IPL 2026 Sunrisers Hyderabad: सनराइजर्स हैदराबाद इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के आगामी सीजन के शुरुआत से पहले एक बड़ा फैसला किया है. उसने विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन को कार्यवाहक कप्तान बनाया है. कमिंस नियमित कप्तान पैट कमिंस की गैरमौजूदगी में टीम की कप्तानी के लिए ईशान को चुना है. कमिंस 2026 सीजन के शुरुआती कुछ मैच नहीं खेल पाएंगे. अभिषेक शर्मा को उपकप्तान बनाया गया है. घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन के बाद किशन की किस्मत चमकी है और वह भारतीय टीम में वापस लौटे. इसके बाद टी20 वर्ल्ड कप भी जीता और अब सनराइजर्स के लीडरशिप ग्रुप में शामिल हो गए.

किशन ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में जबरदस्त प्रदर्शन किया. उन्होंने इस दौरान नौ मैचों में 35.22 की औसत और 193.29 के जबरदस्त स्ट्राइक रेट से कुल 317 रन बनाए. उनके बल्ले से तीन अर्धशतक निकले. एक बल्लेबाज के तौर पर किशन की काबिलियत पर अभी कोई सवाल नहीं है, लेकिन आईपीएल में कप्तानी का अनुभव न होना अभी भी चर्चा का विषय बना हुआ है. इससे यह सवाल खड़ा हो गया है कि क्या वह कप्तानी के काबिल हैं?

किशन की कप्तानी का रिकॉर्ड

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किशन ने 2019 से अब तक 29 टी20 मैचों में टीमों की कप्तानी की है. इनमें से 24 में जीत हासिल की और सिर्फ पांच में हार का सामना करना पड़ा. हाल ही में हुए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उन्होंने झारखंड को खिताब जिताया. इस टूर्नामेंट में टीम ने अपने 11 में से 10 मैच जीते थे.

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किशन ने खुद को साबित किया

एलीट ग्रुप डी में उन्होंने अपने सभी सात मैच जीते. इसके बाद सुपर लीग ग्रुप ए में पंजाब और मध्य प्रदेश को हराया. झारखंड की लगातार नौ मैचों की जीत का सिलसिला आंध्र प्रदेश ने तोड़ा था. इसके बाद किशन की टीम ने फाइनल मुकाबले में हरियाणा को हराकर खिताब पर कब्जा कर लिया. किशन ने यह साबित कर दिया कि एक असरदार टी20 कप्तान बनने के लिए उनके पास जरूरी काबिलियत मौजूद है.

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अपनी कप्तानी में किशन का बल्लेबाजी रिकॉर्ड

किशन ने कप्तान के तौर पर 29 टी20 मैचों में 43.12 की शानदार औसत से 1078 रन बनाए हैं. यह उनके पूरे टी20 करियर की औसत 30.82 से काफी ज्यादा है. खास बात यह है कि उनके सात टी20 शतकों में से चार शतक तब आए हैं, जब वह टीम की कप्तानी कर रहे थे. कप्तान के तौर पर उनका पहला शतक 2019 में जम्मू-कश्मीर के खिलाफ आया था. उन्होंने झारखंड के खिलाफ नाबाद 100 रन बनाए थे. हालांकि, कप्तान के तौर पर उनकी सबसे बेहतरीन पारी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 के फाइनल में आई. उन्होंने हरियाणा के खिलाफ ओपनिंग करते हुए सि्फ 45 गेंदों में शतक जड़कर झारखंड को पहला खिताब जिताया.  उस पारी में किशन ने छह चौके और 10 छक्के लगाए थे. कप्तान के तौर पर उनके बाकी दो टी20 शतक मणिपुर (2019 में 113 रन) और त्रिपुरा (2025 में 113 रन) के खिलाफ आए थे.

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Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

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