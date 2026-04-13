SRH vs RR: प्रफुल-शाकिब के तूफान में उड़ी RR, सनराइजर्स हैदराबाद ने रोका राजस्थान रॉयल्स का विजय रथ

SRH vs RR: इंडियन प्रीमीयर लीग (IPL) में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच बेहद ही रोमांचक मुकाबला हुआ. यह मैच हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया. मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए SRH ने 20 ओवर में 216 रन बनाए थे. जवाब में रियान पराग की टीम 159 रन ही बना सकी और हैदराबाद ने यह मुकाबला बेहद ही शानदार अंदाज में 57 रनों से जीत गई. इस जीत के साथ हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स के विजय को रोकने का काम किया है. वहीं, सनराइजर्स हैदराबाद ने टूर्नामेंट में अपनी दूसरी जीत हासिल की है. एक समय RR ने 9 रनों पर 5 विकेट खो दिए थे और लग रहा था कि आज आईपीएल इतिहास के सबसे शर्मनाक हार में राजस्थान अपना नाम दर्ज कराएगी. हालांकि, डोनोवन फेरेरा और रवींद्र जडेजा की शतकीय साझेदारी की बावजूद राजस्थान ये मुकाबला नहीं जीत सकी और आखिरकार SRH ने टूर्नामेंट में दूसरी जीत हासिल की.

प्रफुल्ल हिंगे की घातक गेंदबाजी

वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल जैसे तूफानी बल्लेबाजों का प्रफुल्ल ने बुरा हाल कर दिया. वैभव आज खाता भी नहीं खोल सके और पहली ही गेंद पर प्रफुल्ल ने उन्हें चलता कर दिया. उसके बाद पहले ही ओवर में 3 विकेट झटकर उन्होंने अपने नाम अनोखा कीर्तिमान स्थापित कर दिया. इसी के साथ प्रफुल्ल आईपीएल के 19 सालों के इतिहास में एक ओवर में 3 विकेट झटकने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं. उनके अलावा शाकिब हुसैन ने भी शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट हासिल किए.

जडेजा और फेरेरा की शतकीय साझेदारी

सनराइजर्स हैदराबाद के द्वारा बनाए गए 217 रनों के जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी राजस्थान रॉयल्स की शुरुआत बेहद ही ज्यादा शर्मनाक रही. पहले ओवर में RR ने 3 विकेट खोए, तो वहीं, 9 रनों के योग पर टीम का स्कोर 5 विकेट हो चुका था. प्रफुल्ल हिंगे की धारदार गेंदबाजी के सामने एक के बाद एक सभी बल्लेबाज विकेट खोते चले जा रहे थे. लेकिन, फिर डोनोवन फेरेरा और रवींद्र जडेजा के बीच छठे विकेट के लिए 128 रनों की पार्टनरशिप देखने को मिली. हालांकि, वह दोनों अपनी टीम को यह मैच जीताने में नाकाम रहे.

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SRH ने दिया था 217 रनों का लक्ष्य

सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से ईशान किशन ने बेहद ही शानदार प्रदर्शन किया. उन्होंने अपनी पारी के दौरान 44 गेंदों का सामना करते हुए 91 रन बनाए. इस दौरान उन्होंने 8 चौके और 6 छक्के लगाए. वहीं, उनका स्ट्राइक रेट 206.90 का रहा.कप्तान ईशान किशन की शानदार पारी की बदौलत सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स के सामने 217 रनों का टारगेट खड़ा किया है. किशन ने 91 रनों की बेहतरीन पारी खेली और फिर हेनरिक क्लासीन की 40 रनों का योगदान दिया. आखिर के ओवरों में नीतीश कुमार रेड्डी ने भी 28 रनों की जोरदार पारी खेली, जिसमें 4 छक्के शामिल रहे. फिर शलील अरोरा ने भी 24 रनों की पारी खेली. इसी के साथ SRH ने राजस्थान के सामने 217 रनों का टारगेट रखा था.