टी20 में एक टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा 200+ स्कोर, सनराइजर्स हैदराबाद ने की इस महारिकॉर्ड की बराबरी

पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने 20 ओवर में 235/4 का स्कोर खड़ा कर दिया. सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने अभी तक पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ टी20 क्रिकेट में आठ बार 200 या उससे ज्यादा रन का स्कोर बनाया है. टी20 क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ 8 बार 200 या उससे ज्यादा रन के स्कोर बनाए हैं. मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के अलावा, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम और दक्षिण अफ्रीकी पुरुष क्रिकेट टीम ने भी T20 में एक ही टीम के खिलाफ 8 बार 200+ का स्कोर बनाया है.
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IPL 2026, SRH vs PBKS: सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने बुधवार को खेले गए IPL मैच में पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ 20 ओवर में 235/4 का स्कोर खड़ा कर दिया. सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने इसी के साथ ही टी20 क्रिकेट में रतिहास रचते हुए एक महारिकॉर्ड बना दिया है. बता दें कि सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने बुधवार को खेले गए IPL मैच में पंजाब किंग्स (PBKS) की टीम को 33 रन से हरा दिया. सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की टीम ने इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट गंवाकर 235 रन बनाए और पंजाब किंग्स (PBKS) की टीम को जीत के लिए 236 रनों का लक्ष्य दिया. जवाब में पंजाब किंग्स (PBKS) की टीम ने 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 202 रन ही बना पाई.
पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने 20 ओवर में 235/4 का स्कोर खड़ा कर दिया. सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने अभी तक पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ टी20 क्रिकेट में आठ बार 200 या उससे ज्यादा रन का स्कोर बनाया है. टी20 क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ 8 बार 200 या उससे ज्यादा रन के स्कोर बनाए हैं. मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के अलावा, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम और दक्षिण अफ्रीकी पुरुष क्रिकेट टीम ने भी T20 में एक ही टीम के खिलाफ 8 बार 200+ का स्कोर बनाया है.
1. भारत (T20I) बनाम न्यूजीलैंड - 8 बार
2. भारत (T20I) बनाम दक्षिण अफ्रीका - 8 बार
3. मुंबई इंडियंस (IPL) बनाम दिल्ली कैपिटल्स - 8 बार
4. दक्षिण अफ्रीका (T20I) बनाम भारत - 8 बार
5. सनराइजर्स हैदराबाद (IPL) बनाम पंजाब किंग्स - 8 बार
इससे पहले पंजाब किंग्स के खिलाफ सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के नाम संयुक्त रूप से 7 बार 200+ का स्कोर बनाने का महारिकॉर्ड दर्ज था. सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) IPL के इतिहास में एकमात्र ऐसी टीम भी है, जिसने किसी एक विरोधी टीम के खिलाफ 7 या उससे ज्यादा बार 200 से ज्यादा रन बनाए हैं. किसी भी दूसरी टीम ने ऐसा दो बार भी नहीं किया है.
1. मुंबई इंडियंस बनाम दिल्ली कैपिटल्स - 8 बार
2. सनराइजर्स हैदराबाद बनाम पंजाब किंग्स - 8 बार
3. चेन्नई सुपर किंग्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु - 7 बार
4. पंजाब किंग्स बनाम चेन्नई सुपर किंग्स - 7 बार
5. राजस्थान रॉयल्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद - 7 बार
सनराइजर्स हैदराबाद ने इस सीजन में सिर्फ 11 मैच खेलने के बावजूद कुल 8 बार 200+ का स्कोर बनाया है. किसी भी टी20 टूर्नामेंट के एक ही सीजन में किसी भी टीम ने यह कारनामा इससे ज्यादा बार नहीं किया है. असल में, 200+ के 8 स्कोर बनाने के सिर्फ तीन ही मौके आए हैं, और ये तीनों ही IPL में हुए हैं.
1. गुजरात टाइटंस - 8 बार (IPL 2025)
2. पंजाब किंग्स - 8 बार (IPL 2025)
3. सनराइजर्स हैदराबाद - 8 बार (IPL 2026)
4. वारविकशायर बेयर्स - 7 बार (वाइटैलिटी टी20 ब्लास्ट 2022)
5. पंजाब - 7 बार (सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26)