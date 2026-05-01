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Hindi Newsक्रिकेटIPL 2026: सनराइजर्स हैदराबाद को झटका, तूफानी बॉलर आईपीएल से बाहर, 30 लाख में अंडर-19 चैंपियन की एंट्री

IPL 2026: सनराइजर्स हैदराबाद को झटका, तूफानी बॉलर आईपीएल से बाहर, 30 लाख में अंडर-19 चैंपियन की एंट्री

IPL 2026 Sunrisers Hyderabad: सनराइजर्स हैदराबाद को आईपीएल 2026 के बीच में बड़ा झटका लगा है. चोटिल शिवम मावी टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं. उनकी जगह अंडर-19 वर्ल्ड कप के स्टार ऑलराउंडर आर एस अंबरीश को टीम में शामिल किया है.

 

Written By  Rohit Raj|Last Updated: May 01, 2026, 04:32 PM IST
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भारतीय क्रिकेटर आरएस अंबरीश. Photo Credit: X/@IPL
भारतीय क्रिकेटर आरएस अंबरीश. Photo Credit: X/@IPL

IPL 2026 Sunrisers Hyderabad: सनराइजर्स हैदराबाद को आईपीएल 2026 के बीच में बड़ा झटका लगा है. तेज गेंदबाज शिवम मावी टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं. वह इस सीजन में एक भी मैच नहीं खेल पाए थे. उनकी जगह अंडर-19 वर्ल्ड कप के स्टार ऑलराउंडर आर एस अंबरीश को टीम में शामिल किया है. इसकी घोषणा फ्रेंचाइजी ने शुक्रवार (1 मई) को की है. अंबरीश पहली बार आईपीएल में उतरेंगे.

आईपीएल द्वारा जारी एक बयान में पुष्टि की गई है कि मावी ग्रोइन इंजरी (groin injury) के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं, जिसके चलते अंबरीश को टीम में शामिल किया गया है. एक उभरते हुए ऑलराउंडर खिलाड़ी अंबरीश ने इस साल की शुरुआत में भारत की अंडर-19 वर्ल्ड कप की खिताबी जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. उन्होंने इस बड़े टूर्नामेंट में 11 विकेट हासिल किए थे. वह भारतीय टीम के लिए संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज थे.

 

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ये भी पढ़ें: मिनटों के हिसाब से दुनिया का सबसे तेज टेस्ट शतक, इस बल्लेबाज ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

कितनी फीस में सनराइजर्स से जुड़े अंबरीश?

दाएं हाथ के मध्यम तेज गेंदबाज और बाएं हाथ के बल्लेबाज अंबरीश 30 लाख रुपये की फीस पर सनराइजर्स हैदराबाद में शामिल होंगे. तमिलनाडु के इस युवा खिलाड़ी का लक्ष्य टूर्नामेंट के महत्वपूर्ण पड़ाव पर टीम के प्रदर्शन को और अधिक सशक्त बनाना है. उन्हें भविष्य का एक बेहतरीन तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर माना जा रहा है.

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Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

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