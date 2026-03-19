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Hindi Newsक्रिकेटवो 5 खूंखार खिलाड़ी जो SRH को खिताब जिताने के लिए झोंक देंगे पूरी ताकत... Kavya Maran आंख मूंदकर करती हैं भरोसा

वो 5 खूंखार खिलाड़ी जो SRH को खिताब जिताने के लिए झोंक देंगे पूरी ताकत... Kavya Maran आंख मूंदकर करती हैं भरोसा

IPL 2026 SRH 5 Key Players: आईपीएल 2026 में SRH तबाही मचाने के लिए तैयार है. टीम की पूरी कोशिश होगी कि 10 साल बाद खिताब का सूखा खत्म किया जाए. आखिरी दफा ये टीम 2016 में चैंपियन बनी थी. अब 2026 में इस टीम को 5 खूंखार खिलाड़ी चैंपियन बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक देंगे.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Mar 19, 2026, 10:08 AM IST
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फोटो क्रेडिट (X/BCCI)
फोटो क्रेडिट (X/BCCI)

IPL 2026 SRH 5 Key Players: आईपीएल 2026 का बिगुल बज चुका है. 28 मार्च से नए सीजन का आगाज होगा. सभी 10 टीमें एक खिताब जीतने के लिए मैदान पर भिड़ेंगी. काव्या मारन की टीम सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) इस बार नए जोश और कलेवर के साथ मैदान पर उतरने को तैयार है. ऑरेंज आर्मी की मालकिन काव्या मारन के पास 5 ऐसे तूफानी खिलाड़ी हैं, जो SRH को खिताब जिताने के लिए पूरा दम लगा देंगे. ये वही खिलाड़ी हैं, जिन पर काव्या मारन ने करोड़ों रुपये खर्च किए हैं और अब वो इस टीम के लिए 'पिलर्स' यानी मजबूत स्तंभ माने जा रहे हैं. आइए जानते हैं कि ये 5 खूंखार खिलाड़ी कौन हैं, जो अकेले दम पर मैच पलटने का माद्दा रखते हैं.

1. ईशान किशन

पहला नाम ईशान किशन का है, जिन्हें शुरुआती मैचों में पैट कमिंस की जगह कप्तान बनाया गया है. किशन ने हाल ही में टीम इंडिया के लिए टी20 विश्व कप 2026 का खिताब दिलाने में अहम रोल अदा किया था. पिछले सीजन किशन को इस टीम ने 11.25 करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि के साथ अपने साथ जोड़ा था. पिछले सीजन उन्होंने 14 मैचों में 152.58 के स्ट्राइक रेट से 354 रन बनाए थे, जिसमें 1 शतक और एक फिफ्टी भी शामिल है. अब इस सीजन वो कप्तानी के साथ बल्ले से रनों की बारिश करना चाहेंगे.

2. ट्रेविस हेड

ऑस्ट्रेलिया से आने वाला ये बाएं हाथ का खूंखार बल्लेबाज पिछले 2 सीजन से इस टीम के सबसे भरोसेमंद ओपनर हैं. हेड अब तक 28 मैच खेलकर 36.19 की औसत से कुल 941 रन बना चुके हैं, जिनमें 1 शतक और 7 फिफ्टी भी शामिल हैं. पहले 6 ओवरों में हेड गेंदबाजों पर कहर बनकर टूटते हैं. आईपीएल 2026 के लिए हैदराबाद की टीम उन्हें 14 करोड़ की सैलरी दे रही है.

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3. हेनरिक क्लासेन

पिछले 3 साल से इस टीम के मैच विनर हैं. क्लासेन ने अब तक 42 मैच खेले हैं और 44.18 की औसत और 173.49 के स्ट्राइक रेट से 1414 रन बनाए हैं. उनके नाम 2 शतक और 7 फिफ्टी दर्ज हैं. क्लासेन को SRH 23 करोड़ रुपये दे रही है. टीम को इस विकेटकीपर बल्लेबाज पर सबसे ज्यादा भरोसा है. क्लासेन मिडिल ओवर्स में आकर तेजी से रन बनाते हैं और मैच फिनिश करने की जबरदस्त क्षमता रखते हैं.

4. अभिषेक शर्मा

दुनिया के नंबर 1 टी20 बल्लेबाज हैं. पिछले 7 साल से टीम के साथ हैं. वो इस टीम के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले चौथे बल्लेबाज हैं. अभिषेक ने 74 मैचों में 1753 रन बनाए हैं, जिनमें 1 शतक और 9 फिफ्टी शामिल हैं. पिछले 2 सीजन उन्होंने तूफानी बल्लेबाजी से सभी का दिल जीता है. इस सीजन उन्हें SRH 14 करोड़ की सैलरी दे रही है.

5. पैट कमिंस

2024 से टीम के साथ हैं. पिछले 2 सीजन कप्तानी की है. इस बार भी कप्तानी करेंगे, लेकिन शुरुआती मैच मिस करने वाले हैं, तो उनकी जगह ईशान किशन टीम को लीड करेंगे. कमिंस ने अब तक 30 मैचों में 34 विकेट निकाले हैं. SRH उन्हें 18 करोड़ की सैलरी देती है.

IPL 2026 के लिए SRH की बेस्ट प्लेइंग-11

अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, ईशान किशन (कप्तान/विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, हेनरिक क्लासेन, लियाम लिविंगस्टोन, अनिकेत वर्मा, हर्ष दुबे, हर्षल पटेल, जयदेव उनादकट, ईशान मलिंगा/ब्राइडन कार्स

(इम्पैक्ट प्लेयर- जीशान अंसारी, शिवम मावी)

आईपीएल 2026 के लिए SRH की पूरी टीम

पैट कमिंस, हेनरिक क्लासेन, ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, हर्षल पटेल, ईशान किशन, जीशान अंसारी, जयदेव उनादकट, ब्राइडन कार्स, कामिंदु मेंडिस, अनिकेत वर्मा, ईशान मलिंगा, सलिल अरोड़ा, शिवांग कुमार, ओंकार तरमाले, साकिब हुसैन.

ऑक्शन में खरीदे गए खिलाड़ियों की लिस्ट

शिवांग कुमार (30 लाख रुपये)

सलिल अरोड़ा (1.5 करोड़ रुपये)

साकिब हुसैन (30 लाख रुपये)

ओंकार तरमाले (30 लाख रुपये)

ये भी पढ़ें: IPL के एक ओवर में सबसे ज्यादा रन लुटाने वाले 5 गेंदबाज... 6 छक्कों से भी ज्यादा पड़े रन, कौन बना सबसे 'महंगा'?

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Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

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