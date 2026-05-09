GT vs RR: आईपीएल में आज 'Super Saturday', गुजरात-राजस्थान में टॉप-4 की जंग, खूंखार गेंदबाजों से भिड़ेंगे वैभव सूर्यवंशी

GT vs RR IPL 2026: आईपीएल 2026 में पासा पलक झपकते पलट चुका है. कुछ ही दिन पहले प्लेऑफ के लिए टॉप-4 टीमें पक्की नजर आ रही थीं, लिस्ट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, पंजाब किंग्स, सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स थीं. इन टीमों को पकड़ना काफी मुश्किल नजर आ रहा था. लेकिन 'रिवेंज वीक' में पासा पलट चुका है. अब प्वाइंट्स टेबल के बीच वाली टीमों ने ऐसा गियर बदला है कि टॉप-4 टीमों के लिए गुत्थी उलझी नजर आ रही है. अब 'रिवेंज वीक' की सबसे बड़ी जंग होने वाली है, गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीमें टॉप-4 की जंग क लिए मैदान में उतरेंगी.

फॉर्म में लौटी गुजरात

गुजरात की टीम ने फॉर्म में लौटकर गुत्थी उलझा दी है. टीम का टॉप ऑर्डर लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, वॉशिंगटन सुंदर और राशिद खान ने अपनी पुरानी लय हासिल कर चुके हैं जबकि पेसर्स भी हावी दिख रहे हैं. वहीं बात करें राजस्थान की तो टीम ने सीजन की शुरुआत ताबड़तोड़ की थी, लेकिन अब लगातार चार जीत अब दूर की बात लगती हैं.

10 मैच और 4 हार के साथ उतरेंगी टीमें

GT और RR, दोनों ही टीमें इस मैच में एक जैसे रिकॉर्ड के साथ उतर रही हैं. दोनों ने अभी तक दस मैचों में छह जीत और चार हार का आंकड़ा दर्ज कराया है. GT का ग्राफ ऊपर की ओर जा रहा है, क्योंकि टीम जीत की हैट्रिक जमा चुकी है. राजस्थान की टीम ने अपने 5 मुकाबलों में तीन हारे हैं. हालांकि, यह मैच दोनों टीमों के लिए अहम है, लेकिन RR के लिए इसका महत्व कहीं ज्यादा है.

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RR के लिए जीत क्यों जरूरी?

उन्होंने अपना पिछला मैच 1 मई को खेला था, जिसमें वे दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 225 रनों का स्कोर बचाने में नाकाम रहे थे. 9 मई को GT के साथ मुकाबले के बाद, RR अपना अगला मैच सीधे 16 मई को खेलेगी. तब तक पॉइंट्स टेबल में काफी बदलाव आ चुका होगा और अगर वे GT के खिलाफ़ पॉइंट्स गंवाते हैं तो टूर्नामेंट के आखिरी दौर में उन्हें 'हर हाल में जीतने वाले' मैचों के दबाव का सामना करना पड़ सकता है.

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वैभव सूर्यवंशी से होगी उम्मीद

GT की तरक्की और RR की उतार-चढ़ाव भरी फॉर्म की मुख्य वजह दोनों टीमों की गेंदबाजी रही है. बल्लेबाजों में सभी की नजरें विस्फोटक वैभव पर होगी, लेकिन उनके सामने आज चार इन फॉर्म पेसर्स होंगे. GT के तेज गेंदबाज़, कगिसो रबाडा और मोहम्मद सिराज, आग उगल रहे हैं. पिछले कुछ मैचों में इन दोनों ने पावरप्ले के दौरान लगातार गेंदबाजी की है, जिससे राशिद को बीच के ओवरों में अपना कमाल दिखाने का पूरा मौका मिला है. जेसन होल्डर के टीम में शामिल होने से भी GT को जबरदस्त फायदा हुआ है. अगर रबाडा और सिराज, 'जय-सूर्या' की जोड़ी को जल्दी तोड़कर RR के कमजोर मध्यक्रम तक पहुंच जाते हैं, तो RR के लिए हालात तेजी से बिगड़ सकते हैं.