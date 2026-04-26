T20 में बना 529 रन का असंभव रिकॉर्ड, उड़ाए 33 छक्के और 49 चौके, खूंखार बल्लेबाज की ऐतिहासिक पारी

120-120 गेंदों वाले एक टी20 मैच में 500 रन बनना असंभव के बराबर है, लेकिन कल यानी शनिवार को ऐसा हो चुका है. दिल्ली कैपिटल्स (DC) और पंजाब किंग्स (PBKS) के बीच शनिवार को नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए एक IPL मैच में 529 रन बन गए. इस टी20 मैच में चौके और छक्कों का ऐसा भयंकर तूफान मचा कि फैंस के होश तक उड़ गए. इस मैच के दौरान 49 चौकों और 33 गगनचुंबी छक्कों ने समां बांध दिया.

T20 में बना 529 रन का असंभव रिकॉर्ड

T20 क्रिकेट में 529 रन के बारे में सोचना भी मुश्किल है, लेकिन इस फॉर्मेट में ये असंभव सा दिखने वाला रिकॉर्ड भी बन चुका है. दिल्ली कैपिटल्स (DC) और पंजाब किंग्स (PBKS) के बीच शनिवार (25 अप्रैल) को खेला गया एक IPL T20 मैच इतिहास में दर्ज हो गया. दिल्ली कैपिटल्स (DC) और पंजाब किंग्स (PBKS) के बीच खेले गए इस टी20 मैच में 529 रन का असंभव रिकॉर्ड बन गया, जिसमें 49 चौके और 33 गगनचुंबी छक्के लगे. T20 क्रिकेट में इस रिकॉर्ड की वजह से रिकॉर्ड बुक तक हिल गई.

दिल्ली कैपिटल्स ने खड़ा किया पहाड़ जैसा स्कोर

पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ 25 अप्रैल 2026 को इस ऐतिहासिक IPL मैच में दिल्ली कैपिटल्स (DC) की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 2 विकेट गंवाकर 264 रन का स्कोर बोर्ड पर टांग दिया. दिल्ली कैपिटल्स (DC) के लिए ओपनर केएल राहुल ने ताबड़तोड़ बैटिंग करते हुए सिर्फ 67 गेंदों पर 152 रनों की नाबाद पारी खेली. केएल राहुल ने 226.87 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए अपनी पारी में 16 चौके और 9 छक्के लगाए.

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रहम की भीख मांगते हुए नजर आए गेंदबाज

दिल्ली कैपिटल्स (DC) के लिए केएल राहुल के अलावा नीतीश राणा ने 44 गेंदों पर 91 रनों की पारी खेली. नीतीश राणा ने 206.82 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए अपनी पारी में 11 चौके और 4 छक्के लगाए. दिल्ली कैपिटल्स (DC) की पारी में कुल 29 चौके और 13 छक्के लगे. दिल्ली कैपिटल्स (DC) के बल्लेबाजों के सामने पंजाब किंग्स (PBKS) के गेंदबाज बेबस नजर आए.

फिर शुरू हुई विस्फोटक बैटिंग

दिल्ली कैपिटल्स (DC) की टीम ने 264 रन का स्कोर टांग दिया था. टी20 क्रिकेट में 265 रन का टारगेट चेज करना असंभव के बराबर होता है. दिल्ली कैपिटल्स (DC) की जीत 100 प्रतिशत तय थी. दिल्ली कैपिटल्स (DC) की इस टी20 मैच में जीत पक्की हो चुकी थी, लेकिन पंजाब किंग्स (PBKS) ने भी कुछ ऐसा कर दिया जिसने वर्ल्ड क्रिकेट के होश उड़ाकर रख दिए.

बन गया असंभव वर्ल्ड रिकॉर्ड

दिल्ली कैपिटल्स (DC) के 265 रनों के लक्ष्य के जवाब में पंजाब किंग्स (PBKS) ने जीत दर्ज कर ली. पंजाब किंग्स (PBKS) ने 265 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 18.5 ओवर में 4 विकेट खोकर 265 रन ठोक डाले. पंजाब किंग्स (PBKS) ने 7 गेंद बाकी रहते ही 265 रन का टारगेट चेज कर लिया और 6 विकेट से ऐतिहासिक जीत दर्ज कर ली. पंजाब किंग्स (PBKS) की पारी में कुल 20 चौके और 20 छक्के लगे. इस टी20 मैच में कुल 529 रन बने, जो किसी टी20 मैच में बने दूसरे सबसे ज्यादा रनों का रिकॉर्ड भी है. इस दौरान 49 चौके और 33 छक्के लगे. पंजाब किंग्स (PBKS) के लिए ओपनिंग बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह ने तूफानी बैटिंग करते हुए सिर्फ 26 गेंदों पर 76 रनों की पारी खेली. प्रभसिमरन सिंह ने 292.31 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए अपनी पारी में 9 चौके और 5 छक्के लगाए. इसके अलावा कप्तान श्रेयस अय्यर ने 36 गेंदों पर 71 रनों की नाबाद पारी खेली. श्रेयस अय्यर ने 197.22 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए अपनी पारी में 3 चौके और 7 छक्के लगाए. किसी एक टी20 मैच में सबसे ज्यादा रनों का वर्ल्ड रिकॉर्ड 549 रन है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच 15 अप्रैल 2024 को बेंगलुरु में खेले गए एक टी20 मैच में 549 रन का असंभव वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया था, जिसमें 43 चौके और 38 गगनचुंबी छक्के लगे थे.