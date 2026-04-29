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Hindi Newsक्रिकेटIPL 2026: भारत को मिला Mohammed Shami जैसा खूंखार गेंदबाज...कातिलाना गेंदबाजी से छाया, वनडे विश्व कप 2027 में मचाएगा तबाही?

IPL 2026: भारत को मिला Mohammed Shami जैसा खूंखार गेंदबाज...कातिलाना गेंदबाजी से छाया, वनडे विश्व कप 2027 में मचाएगा तबाही?

यह गेंदबाज पिछले 2 सीजन से आईपीएल खेल रहा है. दिल्ली प्रीमियर लीग से पहचान मिली थी. अब लखनऊ की टीम के लिए कातिलाना गेंदबाजी कर छाया हुआ है. जल्द ही इस बॉलर को टीम इंडिया में मौका मिल सकता है.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Apr 29, 2026, 09:57 AM IST
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IPL 2026: भारत को मिला Mohammed Shami जैसा खूंखार गेंदबाज...कातिलाना गेंदबाजी से छाया, वनडे विश्व कप 2027 में मचाएगा तबाही?

Prince Yadav: भारतीय क्रिकेट में जब भी 'नजफगढ़' का नाम आता है, तो वीरेंद्र सहवाग की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी याद आती है. लेकिन अब इसी इलाके से एक ऐसा खिलाड़ी निकला है, जो बल्ले से नहीं, बल्कि गेंद से आग उगल रहा है. आईपीएल 2026 में उसने कातिलाना गेंदबाजी से तबाही मचा रखी है. क्रिकेट फैंस और एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह खिलाड़ी अब जल्द ही टीम इंडिया में नजर आ सकता है.

यहां जिस खिलाड़ी की बात हो रही है, वह कोई और नहीं बल्कि लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) की ओर से खेल रहे प्रिंस यादव हैं. दाएं हाथ के इस गेंदबाज ने अपनी रफ्तार और सटीक लाइन-लेंथ से हर किसी का दिल जीता है. उन्हें भारत का दूसरा मोहम्मद शमी कहा जा रहा है.

प्रिंस यादव दाएं हाथ के गेंदबाज हैं. वह दिल्ली के नजफगढ़ के पास स्थित दरियापुर खुर्द गांव से आते हैं. उनके क्रिकेटर बनने की कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है. एक वक्त था जब उनके पिता (RPF के पूर्व जवान) उन्हें क्रिकेट खेलने पर डांटते थे, क्योंकि वे चाहते थे कि प्रिंस कोई सुरक्षित सरकारी नौकरी करें. यहां तक कि प्रिंस ने अपने पिता की बात रखने के लिए पुलिस की परीक्षा भी दी, लेकिन उनका असली जुनून क्रिकेट ही था. यही वजह है कि वह आज आईपीएल में अपनी चमक बिखेर रहे हैं.

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प्रिंस यादव की खासियत

प्रिंस यादव की सबसे बड़ी ताकत उनकी 145 किमी/घंटा की रफ्तार और गेंद को दोनों तरफ स्विंग कराने की क्षमता है. ठीक वैसे ही जैसे मोहम्मद शमी के पास है. शमी की तरह प्रिंस की गेंद सीम पर गिरकर कातिलाना तरीके से अंदर और बाहर निकलती है. डेथ ओवरों में वे अपनी सटीक यॉर्कर के लिए जाने जाते हैं, जिसने इस सीजन में बड़े-बड़े बल्लेबाजों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है. उन्होंने गांव के खेतों और रेत पर दौड़ लगाकर अपनी फिटनेस बनाई है, जिससे उनकी बॉडी काफी मजबूत है. खास बात यह है कि वह इस सीजन शमी के साथ लखनऊ के लिए गेंदबाजी कर रहे हैं, जिससे उन्हें बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है.

IPL 2026 में लखनऊ के नंबर-1 बॉलर बने

IPL 2026 प्रिंस यादव के लिए 'करियर-चेंजिंग' सीजन साबित हो रहा है. उन्होंने लखनऊ के लिए फ्रंटलाइन गेंदबाज की भूमिका निभाते हुए सबको पीछे छोड़ दिया है. वह अब तक 8 मैचों में 13 विकेट ले चुके हैं. कुछ मैचों पहले तक उनके पास पर्पल कैप भी थी. इस सीजन उनका गेंदबाजी औसत मात्र 18.62 का है, जो किसी भी टॉप गेंदबाज के लिए सपना होता है. प्रिंस ने इस सीजन ईशान किशन और ट्रैविस हेड जैसे खतरनाक बल्लेबाजों का शिकार किया है.

प्रिंस ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने दिग्गज वीरेंद्र सहवाग को कभी लाइव खेलते नहीं देखा, लेकिन उनसे बेखौफ क्रिकेट खेलने का गुण सीखा है. प्रिंस कहते हैं कि सहवाग का यह नजरिया कि "सामने कोई भी बल्लेबाज हो, फर्क नहीं पड़ता", उन्हें बहुत प्रभावित करता है.

कैसे बदली प्रिंस यादव की किस्मत?

प्रिंस ने 17 साल की उम्र तक कभी लेदर बॉल (चमड़े की गेंद) को छुआ तक नहीं था. वह गांव के खेतों में टेनिस बॉल से क्रिकेट खेला करते थे. धीरे-धीरे उनकी गेंदबाजी की चर्चा दिल्ली के बाहर तक होने लगी. वह टेनिस बॉल टूर्नामेंट्स के प्रोफेशनल खिलाड़ी बने. सूरत से लेकर कोलकाता तक वह अपनी यॉर्कर के दम पर मशहूर होने लगे थे.

प्रिंस की किस्मत तब बदली जब दिल्ली के क्रिकेटर ललित यादव ने उनकी प्रतिभा को पहचाना. दरअसल, गांव में एक स्थानीय टूर्नामेंट के दौरान ललित और विजन पांचाल जैसे खिलाड़ियों ने प्रिंस को गेंदबाजी करते देखा और उन्हें नजफगढ़ की एक क्रिकेट अकादमी (स्पोर्टिंग क्रिकेट क्लब) ज्वाइन करने की सलाह दी. यहीं से प्रिंस का सफर टेनिस बॉल से लेदर बॉल की ओर मुड़ा. टेनिस बॉल क्रिकेट में प्रिंस की सबसे बड़ी ताकत ‘यॉर्कर’ थी. प्रिंस ने खुद बताया है कि टेनिस बॉल से तेज गति निकालने के लिए जमीन पर जोर से गेंद पटकनी पड़ती थी, जिससे उनकी ‘आर्म स्पीड’ बहुत तेज हो गई. यही गति आज आईपीएल में उनकी ताकत बनी हुई है.

क्या वनडे विश्व कप 2027 में खेलेंगे प्रिंस?

प्रिंस यादव जिस तरह से सफेद गेंद को स्विंग करा रहे हैं, उसे देखते हुए BCCI के चयनकर्ताओं ने उन्हें अपनी 'टारगेटेड पेसर्स' की लिस्ट में शामिल जरूर किया होगा. खास बात यह है कि वह भारतीय टीम के नेट बॉलर के रूप में भी समय बिता चुके हैं और मोहम्मद शमी से ट्रेनिंग ले रहे हैं. एक्सपर्ट्स और फैंस का मानना है कि अगर वह इसी तरह प्रदर्शन करते रहे, तो वनडे विश्व कप 2027 में वह जसप्रीत बुमराह के साथ नजर आ सकते हैं. हालांकि अब तक प्रिंस का डेब्यू नहीं हुआ है. इस सीजन के बाद उन्हें टीम इंडिया में मौका मिलने की पूरी उम्मीद है.

ये भी पढ़ें: Playoff Scenarios IPL 2026: DC से लेकर LSG तक...इन 5 टीमों का बोरिया-बिस्तर बंधना तय! 40 मैचों के बाद फैंस ने भी छोड़ दी उम्मीद

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Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

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