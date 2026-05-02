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Hindi Newsक्रिकेटइन 5 सुपरस्टार्स को बाहर बैठा देना चाहिए....वरना टूट जाएगा प्लेऑफ का सपना....बल्ले को लग चुकी है जंग

इन 5 'सुपरस्टार्स' को बाहर बैठा देना चाहिए....वरना टूट जाएगा प्लेऑफ का सपना....बल्ले को लग चुकी है जंग

IPL Flop Players: आईपीएल 2026 अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है, लेकिन लीग के पांच बड़े 'सुपरस्टार' बल्लेबाजों के लिए यह सीजन किसी बुरे सपने जैसा साबित हो रहा है. इन खिलाड़ियों के बल्ले को जैसे जंग लग चुकी है और वे एक-एक रन के लिए तरस रहे हैं.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: May 02, 2026, 09:00 AM IST
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इन 5 'सुपरस्टार्स' को बाहर बैठा देना चाहिए....वरना टूट जाएगा प्लेऑफ का सपना....बल्ले को लग चुकी है जंग

IPL Flop Players: आईपीएल 2026 में 5 ऐसे सुपरस्टार बल्लेबाज हैं, जिनके बल्ले को जंग लग चुकी है. 19वें सीजन में वो एक-एक रन को तरसते दिख रहे हैं. हालात ये हैं कि अब वो अपनी टीमों के लिए बड़ा सिरदर्द बन चुके हैं. इन खिलाड़ियों के खराब फॉर्म के चलते उनकी टीमें भी संघर्ष कर रही हैं और अब उन पर प्लेऑफ से बाहर होने का खतरा मंडरा गया है. अगर इन टीमों को प्लेऑफ की रेस में बने रहना है, तो शायद अब इन 'विलेन' साबित हो रहे सितारों को बेंच पर बैठाने का कड़ा फैसला लेने का वक्त आ गया है.

आईपीएल 2026 में फ्लॉप पर फ्लॉप हो रहे ये सुपरस्टार

1. निकोलस पूरन (LSG)

लखनऊ के लिए सबसे फिसड्डी बल्लेबाज रहे हैं. अब तक 8 मैचों में सिर्फ 82 रन किए हैं. हर मैच में मौका मिला, लेकिन एक भी ऐसी पारी नहीं खेल पाए, जिसे देखकर लगे कि पूरन फॉर्म में हैं या लौट आए हैं. लखनऊ की टीम 8 में से 6 मैच हारकर अंक तालिका में सबसे नीचे है. उसे प्लेऑफ में जाने के लिए बचे हुए सभी 6 मैच जीतना होंगे.

2. ऋतुराज गायकवाड़ (CSK)

चेन्नई के लिए रन मशीन कहलाने वाले ऋतुराज इस सीजन फ्लॉप पर फ्लॉप हो रहे हैं. वो अब तक 8 मैचों में 25.42 की औसत से कुल 178 रन ही बना सके हैं. उनका हाई स्कोर नाबाद 74 रन है, जो गुजरात के खिलाफ आया था, लेकिन उस मैच में चेन्नई 8 विकेट से हार गई थी. चेन्नई 8 में से 5 मैच हार चुकी है. उसे प्लेऑफ में जाने के लिए बचे हुए 6 में से 5 मैच हर हाल में जीतना होंगे.

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3. सूर्यकुमार यादव (MI)

मुंबई के लिए इस सीजन सबसे फ्लॉप बल्लेबाज बने हैं. सूर्या का बल्ला एकदम खामोश है. वो 8 मैचों में 20.25 की औसत से सिर्फ 162 रन बना पाए हैं. उन्होंने सिर्फ 51 रनों की सबसे बड़ी पारी खेली है. उसके अलावा सूर्या टीम के लिए हर मैच में विलेन ही साबित हुए हैं. मुंबई अब तक 8 में से 6 मैच हार चुकी है, उसे बचे हुए सभी 6 मैच जीतना होंगे, तभी प्लेऑफ का टिकट पक्का होगा. 

4. जितेश शर्मा (RCB)

आरसीबी ने जितेश शर्मा को फिनिशर की जिम्मेदारी सौंपी थी, लेकिन वह इसमें बुरी तरह विफल रहे हैं. जितेश ने 9 मैचों की 7 पारियों में महज 9.00 की औसत से सिर्फ 63 रन बनाए हैं. उनका हाई स्कोर 23 रन है. आरसीबी 9 में से 6 मैच जीत चुकी है, उसे बचे हुए 5 में से 2 मैच जीतना जरूरी हैं, 

5. ऋषभ पंत (LSG)

लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत का बल्ला खामोश है. वो अब तक 8 मैचों की 8 पारियों में 27.00 की औसत से सिर्फ 189 रन बना चुके हैं, जबकि वो इस लीग के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं. पंत के बल्ले से 18 चौके और सिर्फ 6 छक्के निकले हैं. लखनऊ अब तक 8 में से 6 मैच हार चुकी है. उसे प्लेऑफ में जाने के लिए बचे हुए सभी 6 मुकाबले हर हाल में जीतना हैं.

ये भी पढ़ें: IPL 2026: शादी करके मैदान पर लौटा यह खूंखार बल्लेबाज, नीलामी में मिले थे 8.6 करोड़, पहली गेंद से उड़ाता है छक्के

 

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Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

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