IPL 2026: इंतहा हो गई इंतजार की....1 मौके को तरस गए ये 5 स्टार खिलाड़ी, 434 विकेट लेने वाला खूंखार बॉलर भी शामिल

IPL 2026: 'इंतहा हो गई इंतजार की...' ये गाना फिल्म शराबी का है, जिसे आशा भोसले और किशोर कुमार ने गाया है. इस गाने की पहली लाइन इन दिनों उन 5 खिलाड़ियों पर सटीक बैठ रही है, जिन्हें आईपीएल 2026 में एक भी मौका नहीं मिला. 57 मैचों से ये 5 खिलाड़ी बेंच गर्म कर रहे हैं. हैरान करने वाली बात ये है कि इस लिस्ट में भारत का वो महान गेंदबाज भी शामिल है, जिसने इंटरनेशनल क्रिकेट में 434 विकेट निकाले हैं. इसके बाद भी फ्रेंचाइजी ने उसे एक भी मौका नहीं दिया.

दरअसल, इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 अपने अंतिम पड़ाव पर है. इस सीजन वैभव सूर्यवंशी, अंगकृष रघुवंशी और प्रियांश आर्या जैसे युवा सितारे मैदान पर आग उगल रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ कुछ ऐसे बड़े नाम भी हैं, जिन्हें अब तक सिर्फ 'डगआउट' की शोभा बढ़ानी पड़ी है. लीग स्टेज के केवल 13 मैच बाकी हैं. इन खिलाड़ियों के लिए मैदान पर उतरने की उम्मीदें लगभग खत्म हो चुकी हैं. आइए जानते हैं उन 5 बदनसीब खिलाड़ियों के बारे में, जिन्हें टीमों ने करोड़ों की उम्मीद से साथ रखा, लेकिन डेब्यू या वापसी का मौका नहीं दिया.

1. इशांत शर्मा (गुजरात टाइटंस)

इस लिस्ट में सबसे हैरान करने वाला नाम भारतीय क्रिकेट के दिग्गज तेज गेंदबाज इशांत शर्मा का है, जिनका करियर अब अपने अंतिम पड़ाव पर नजर आ रहा है. इंटरनेशनल क्रिकेट में 434 विकेट लेने वाले इस धुरंधर को गुजरात टाइटंस ने 75 लाख रुपये में रिटेन किया था, लेकिन टीम की सफल गेंदबाजी यूनिट (रबाडा, होल्डर) के कारण इशांत को एक भी मौका नहीं मिला. आईपीएल में इस दिग्गज ने 117 मैच खेलकर 96 विकेट निकाले हैं. जीटी प्लेऑफ के करीब है और कप्तान शुभमन गिल विनिंग कॉम्बिनेशन को छेड़ना नहीं चाहेंगे. इसलिए इशांत शर्मा को शायद अब बेंच पर ही बैठना पड़ेगा.

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2. राहुल त्रिपाठी (कोलकाता नाइट राइडर्स)

इस लिस्ट में दूसरा नाम राहुल त्रिपाठी का है, जिनके पास इस लीग में 100 से ज्यादा मैचों का अनुभव है. वह अब तक बेंच पर बैठे नजर आ रहे हैं. 75 लाख रुपये में अपनी पुरानी टीम केकेआर में लौटे राहुल को एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला है.

3. पृथ्वी शॉ (दिल्ली कैपिटल्स)

तूफानी ओपनर पृथ्वी शॉ के लिए यह सीजन किसी बुरे सपने जैसा रहा. मुश्किल से उन्हें दिल्ली ने नीलामी में 75 लाख रुपये में खरीदा था, लेकिन एक भी मैच नहीं खिलाया. दिल्ली के लिए इस सीजन पथुम निसांका और केएल राहुल ने ओपनिंग की है. यही वजह है कि शॉ बेंच पर ही बैठे रहे. दिल्ली अब भी प्लेऑफ की रेस में है, इसलिए रिस्क लेते हुए शॉ को बचे हुए दो मैचों में मौका मिलना मुश्किल लग रहा है.

4. मुशीर खान (पंजाब किंग्स)

नंबर 4 पर मौजूद सरफराज खान के छोटे भाई मुशीर खान हैं, जो घरेलू क्रिकेट के 'वंडर बॉय' कहे जाते हैं. इस खिलाड़ी को पंजाब किंग्स ने 30 लाख रुपये में अपने साथ जोड़ा था, लेकिन एक भी मैच नहीं खिलाया. मुशीर एक बेहतरीन बल्लेबाज होने के साथ-साथ लेफ्ट आर्म स्पिनर भी हैं. पंजाब के तीन मैच बाकी हैं और प्लेऑफ की जद्दोजहद में टीम किसी नए खिलाड़ी को मौका देने से बच रही है. ऐसा लग रहा है कि मुशीर को आईपीएल डेब्यू के लिए अगले साल का इंतजार करना पड़ेगा.

5. अर्जुन तेंदुलकर (लखनऊ सुपर जायंट्स)

सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर ने इस सीजन की शुरुआत से पहले मुंबई इंडियंस छोड़कर लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) का हाथ थामा था. वह शार्दुल ठाकुर के बदले ट्रेड होकर इस उम्मीद में आए थे कि उन्हें ज्यादा एक्सपोजर मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. लखनऊ के पास इस सीजन मोहम्मद शमी, मोहसिन खान और प्रिंस यादव जैसे धाकड़ गेंदबाज हैं, इसलिए अर्जुन की जगह नहीं बन पा रही है.

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