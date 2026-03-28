IPL 2026: MS Dhoni कई मैचों से बाहर, अब कौन संभालेगा विकेट के पीछे मोर्चा? CSK के पास मौजूद हैं ये 4 ‘धुरंधर’ विकल्प

CSK Wicketkeeping Options: आईपीएल 2026 से ठीक पहले चेन्नई सुपर किंग्स के खेमे से आई एक खबर ने लाखों-करोड़ों दिल तोड़ दिया. खबर यह है कि एमएस धोनी आईपीएल के शुरुआती दो हफ्तों से बाहर हो चुके हैं. अब उनकी जगह चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के लिए विकेटकीपिंग कौन करेगा? आइए चार विकल्पों के बारे में जानते हैं.
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CSK Wicketkeeping Options: आईपीएल 2026 के आगाज से पहले ही यह साफ हो गया है कि एमएस धोनी दो हफ्तों तक मैदान पर नहीं उतरेंगे. उन्हें काफ स्ट्रेन, यानी पिंडली में खिंचाव है. चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने खुद कन्फर्म किया है कि टीम के पूर्व कप्तान इस समय मांसपेशियों में खिंचाव के कारण रिहैब से गुजर रहे हैं. धोनी के चोटिल होने के बाद यह सवाल खड़ा हो गया है कि अब चेन्नई के लिए विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी कौन निभाएगा? इसकी जानकारी अब तक सामने नहीं आई है, लेकिन 5 बार की इस चैंपियन टीम के पास एक-दो नहीं बल्कि 4 विकेटकीपिंग के विकल्प हैं.
ऋतुराज गायकवाड़ की टीम के लिए कौन सा खिलाड़ी दस्ताने संभालेगा? इस रेस में जो चार नाम हैं, उनमें सबसे आगे संजू सैमसन का नाम है, दूसरे नंबर पर सरफराज खान, फिर उर्विल पटेल और चौथा नाम कार्तिक शर्मा का है.
संजू एक विकेटकीपर बैटर हैं, जो टीम के ओपनर भी हैं. उनके पास विकेटकीपिंग का अच्छा-खासा अनुभव है. धोनी की जगह लेने के लिए संजू से बेहतर कोई विकल्प नहीं है. संजू अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विकेट के पीछे क्या कर सकते हैं, यह दुनिया देख चुकी है. जैसे धोनी दबाव के क्षणों में शांत रहकर विकेट के पीछे से गेम चलाते थे, ठीक वैसे ही संजू हैं, जो थाला को रिप्लेस कर सकते हैं. संजू विकेट के पीछे T20 के 330 मैचों में 36 शिकार कर चुके हैं.
दाएं हाथ के स्टार विकेटकीपर बैटर हैं. किसी भी नंबर पर आकर बल्लेबाजी कर सकते हैं. टीम इंडिया के लिए टेस्ट फॉर्मेट में डेब्यू कर चुके हैं. हाल के दिनों में इस खिलाड़ी ने घरेलू क्रिकेट में बढ़िया बल्लेबाजी की है. इसलिए उनकी प्लेइंग 11 में एंट्री हो सकती है. सरफराज उन खिलाड़ियों में शुमार हैं, जो बैटिंग ऑर्डर को मजबूती देने के साथ-साथ दस्ताने संभालने की काबिलियत भी रखते हैं.
गुजरात के लिए घरेलू क्रिकेट खेलते हैं. T20 में 28 गेंदों पर शतक मार चुके हैं. उर्विल ने पिछले सीजन चेन्नई सुपर किंग्स के लिए डेब्यू किया था और अपनी सिक्स-हिटिंग एबिलिटी से सबको प्रभावित किया था. उर्विल के पास घरेलू T20 क्रिकेट का शानदार अनुभव है. अगर CSK मैनेजमेंट एक ऐसे खिलाड़ी की तलाश में है, जो टॉप ऑर्डर में तेजी से रन बना सके और विकेट के पीछे भी मुस्तैद रहे, तो उर्विल धोनी की गैरमौजूदगी में ‘एक्स-फैक्टर’ साबित हो सकते हैं.
राजस्थान के लिए घरेलू क्रिकेट खेलने वाले इस 19 साल के विकेटकीपर बैटर को चेन्नई सुपर किंग्स ने 14.20 करोड़ रुपये में खरीदा है. घरेलू क्रिकेट में लगातार बढ़िया प्रदर्शन के चलते उन्हें CSK ने चुना है. यह उनका डेब्यू सीजन हो सकता है. वह विकेटकीपर बैटर के तौर पर एक सरप्राइज पैकेज साबित हो सकते हैं. यह खिलाड़ी लंबे-लंबे छक्के लगाने के लिए जाना जाता है. वह अब तक 16 T20 मैचों में 334 रन बना चुके हैं. इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 162.92 का रहा है.
एमएस धोनी, संजू सैमसन, ऋतुराज गायकवाड़, आयुष म्हात्रे, डेवाल्ड ब्रेविस, उर्विल पटेल, शिवम दुबे, रामकृष्ण घोष, खलील अहमद, मुकेश चौधरी, नाथन एलिस, अंशुल कंबोज, जेमी ओवर्टन, गुरजपनीत सिंह, नूर अहमद, श्रेयस गोपाल, अकील होसैन, प्रशांत वीर, कार्तिक शर्मा, मैथ्यू शॉर्ट, अमन खान, सरफराज खान, मैट हेनरी, राहुल चाहर, जैक फोक्स.
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