IPL 2026 में 'किंग' के लिए आसान नहीं होगी डगर...इरफान पठान ने बताया कोहली के सामने खड़ी ये सबसे बड़ी चुनौती

Irfan Pathan on Virat Kohli: आईपीएल 2026 के लिए विराट कोहली तैयार हैं. वो आरसीबी की टीम से जुड़ चुके हैं. नेट्स में पसीना भी बहा रहे हैं. 28 मार्च को ओपनिंग मुकाबला उनकी टीम आरसीबी और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच ही होना है. इससे पहले पूर्व भारतीय ऑलराउंडर इरफान पठान ने बताया कि कोहली के सामने कौन सी चुनौती रहने वाली है.
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Irfan Pathan on Virat Kohli: इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में सबसे सफल बल्लेबाज अगर कोई है तो विराट कोहली हैं. उनके नाम सबसे ज्यादा रन दर्ज हैं. कोहली 2008 से लेकर 2025 तक इस लीग में रनों की बारिश करते आए हैं. हर बार वो आरसीबी के लिए सबसे आगे खड़े होते हैं, लेकिन 19वां सीजन उनके लिए आसान नहीं होने वाला है. आईपीएल 2026 में कोहली के सामने एक बड़ी चुनौती रहने वाली है. ऐसा हम नहीं, बल्कि टीम इंडिया के पूर्व ऑलराउंडर और मौजूदा कमेंटेटर इरफान पठान मानते हैं. कोहली के साथ टीम इंडिया के लिए खेल चुके इरफान ने बताया कि आईपीएल 2026 में कोहली के सामने कौन सी सबसे बड़ी चुनौती रहने वाली है.
आईपीएल 2026 में विराट कोहली और उनकी भूमिका पर इरफान पठान ने अपने यूट्यूब चैनल पर खुलकर बात की. पठान का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय टी20 और टेस्ट से संन्यास लेने के बाद कोहली के लिए सीधे आईपीएल की आक्रामकता में ढलना एक नया अनुभव होगा. इरफान पठान ने कहा कि भले ही कोहली ने वनडे में दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार शतक जड़े हैं, लेकिन टी20 में आक्रामक होने की भूमिका में खुद को ढालना उनके लिए एक बड़ी चुनौती रहने वाली है.
इरफान पठान ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, 'इस बार कोहली के लिए चीजें थोड़ी अलग होंगी. पहली बार वे टेस्ट क्रिकेट से पूरी तरह संन्यास लेने के बाद आईपीएल खेलेंगे. वे अब केवल एक ही फॉर्मेट (ODI) खेल रहे हैं. किसी के लिए भी ये आसान नहीं होता, लेकिन उन्होंने रन बनाए हैं और उनका प्रदर्शन शानदार रहा है. यहां तक कि ब्रेक के बाद भी वनडे क्रिकेट में उन्हें कोई मुश्किल नहीं हुई है. टी20 में जब आप आक्रामक बल्लेबाजी करते हैं और ज्यादा मैच नहीं खेले होते हैं, तो ये चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन उन्होंने पहले भी कई चुनौतियों का सामना किया है. मैं ये देखने के लिए बहुत उत्सुक हूं कि इस सीजन में वो कैसा प्रदर्शन करेंगे.'
कोहली पिछले 18 सीजन से आरसीबी के लिए ही खेल रहे हैं. इस टीम के साथ कोहली का रिश्ता दिल और धड़कन वाला है. इस पर बात करते हुए पठान ने कहा, विराट और यह फ्रेंचाइजी एक-दूसरे की पहचान बन चुके हैं. पठान ने कहा, 'विराट कोहली और आरसीबी एक ऐसी पहचान है जो साथ चलती है. पिछले सीजन में जब टीम जीती, तो उनका स्ट्राइक रेट बढ़ा था. उन्होंने "एंकर" की जगह "अग्रेसर" की भूमिका निभाई, जो टीम की जीत का बड़ा फैक्टर था. इस बार भी फैंस उनसे वैसे ही प्रदर्शन की उम्मीद करेंगे.'
आईपीएल 2025 में विराट के बल्ले ने कमाल किया था. उन्होंने 15 पारियों में 54.75 के औसत और 144.71 के स्ट्राइक रेट से 657 रन बनाए थे. कोहली के बल्ले से 8 अर्धशतक निकले थे और वो आरसीबी के लिए टॉप रन स्कोरर थे. आरसीबी ने पिछले सीजन रजत पाटीदार की कप्तानी में 18 साल का सूखा खत्म करते हुए पहला खिताब जीता था. अब टीम उसे डिफेंड करने के इरादे से मैदान में उतरेगी.
रजत पाटीदार, विराट कोहली, फिल सॉल्ट, जितेश शर्मा, क्रुणाल पंड्या, वेंकटेश अय्यर, जोश हेजलवुड, भुवनेश्वर कुमार, यश दयाल, टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, देवदत्त पडिक्कल, जॉर्डन कॉक्स, जैकब बेथेल, सुयश शर्मा, रसिख सलाम, नुवान तुषारा, स्वप्निल सिंह, जैकब डफी, स्वास्तिक चिकारा, सात्विक देसवाल, मनोज भंडागे, विहान मनोज मल्होत्रा, कनिष्क चौहान, मंगेश यादव, विक्की ओस्तवाल, अभिनंदन सिंह.
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