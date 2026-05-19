IPL 2026 के तीन सबसे फिसड्डी कप्तान....नंबर 1 वाला तो एक-एक रन को तरसा...कुर्सी बचना मुश्किल

IPL 2026 three flop captains: कहते हैं कि जितना बड़ा मंच, उतनी बड़ी जिम्मेदारी. जब बात आईपीएल की होती है तो यह और भी अहम हो जाता है. क्रिकेट की दुनिया में इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) का मंच जितना बड़ा है, यहां कप्तानों के कंधों पर जिम्मेदारी का बोझ भी उतना ही भारी होता है. आईपीएल में एक कप्तान को न सिर्फ अपनी रणनीति से टीम को जीत दिलानी होती है, बल्कि मोर्चे से अगुवाई करते हुए बल्ले या गेंद से भी योगदान देना पड़ता है, लेकिन आईपीएल 2026 के मौजूदा सीजन में 3 ऐसे लीडर हैं, जिनकी किस्मत और फॉर्म ने ऐसा यू-टर्न लिया कि वे पूरी तरह फ्लॉप साबित हुए हैं.

आईपीएल 2026 के इन तीन फिसड्डी कप्तानों के आंकड़े होश उड़ाने वाले हैं. फैंस तो ये मानकर चल रहे हैं कि अगले सीजन उनकी कप्तानी की कुर्सी बचना बेहद मुश्किल है. गौर करने वाली बात ये है कि इस सीजन फ्लॉप रहने वाले ये तीनों कप्तान भारतीय ही हैं. नीचे जानिए.

1. ऋतुराज गायकवाड़

ऋतुराज गायकवाड़ पिछले कुछ सालों में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए रन मशीन रहे हैं, लेकिन इस बार उनका बल्ला एकदम खामोश है. आईपीएल 2026 के 13 मैचों में ऋतुराज ने सिर्फ 2 फिफ्टी लगाई हैं. उन्होंने 29.18 की औसत और 120.67 के निराशाजनक स्ट्राइक रेट के साथ सिर्फ 321 रन बनाए हैं.

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18 मई को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ खेले गए वर्चुअल नॉकआउट मैच में ऋतुराज ने फैंस का दिल तोड़ दिया. इस बेहद अहम मुकाबले में उन्होंने 21 गेंदें खेलकर बिना किसी बाउंड्री के सिर्फ 15 रन बनाए. उनकी इस कछुआ रफ्तार पारी के कारण चेन्नई बड़ा स्कोर नहीं बना सकी और 5 विकेट से मैच हारकर प्लेऑफ की रेस से लगभग बाहर हो गई.

2. ऋषभ पंत

आईपीएल 2026 में ऋषभ पंत का फॉर्म भी खराब रहा है. 12 मैचों में वो एकमात्र फिफ्टी लगा पाए हैं. पंत ने 27.88 की सामान्य औसत और 138.67 के स्ट्राइक रेट से 251 रन बनाए हैं. पंत के बल्ले से इस सीजन सिर्फ 9 छक्के और 25 चौके निकले. पंत का बल्ला एकदम खामोश दिखा.

इतना ही नहीं, ऋषभ पंत की खराब रणनीति का असर टीम के नतीजों पर भी पड़ा. लखनऊ सुपर जायंट्स 12 मैचों में 8 शर्मनाक हार झेलकर पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे (10वें स्थान पर) है और टॉप 4 की रेस से बाहर हो चुकी है. 8 अंकों वाली इस टीम के अभी 2 मैच बाकी हैं, जो सिर्फ औपचारिकता रह गए हैं.

3. रियान पराग

राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग की कप्तानी अब तक मिली-जुली रही है, लेकिन बतौर बल्लेबाज उनका प्रदर्शन बेहद निराशाजनक है. ये बल्लेबाज 11 मैचों में 25.80 की औसत और 151.76 के स्ट्राइक रेट से सिर्फ 258 रन बना सका है. एक मुकाबले में आई 90 रनों की पारी को छोड़ दें, तो रियान ने हर बार निराश किया है.

रियान पराग की कप्तानी में राजस्थान प्लेऑफ में एंट्री के लिए संघर्ष करती दिखी है. ये टीम अब तक 12 मैचों में 6 हार और 6 जीत के साथ 63 मैचों के बाद अंक तालिका में नंबर 5 पर काबिज है. प्लेऑफ में जाने के लिए उसे बचे हुए दोनों मैच बड़े अंतर से जीतने होंगे. एक हार उसका सफर खत्म कर सकती है.

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