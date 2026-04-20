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Hindi Newsक्रिकेटअहमदाबाद में आया तिलक का तूफान, शतक से मचाई सनसनी, जयसूर्या के 18 साल पुराने रिकॉर्ड की बराबरी

अहमदाबाद में आया तिलक का तूफान, शतक से मचाई सनसनी, जयसूर्या के 18 साल पुराने रिकॉर्ड की बराबरी

Mumbai Indians Tilak Varma: IPL 2026 में तिलक वर्मा ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ 45 गेंदों में ऐतिहासिक शतक जड़कर सनथ जयसूर्या के रिकॉर्ड की बराबरी की. उनके डेथ ओवर्स में विस्फोटक बैटिंग ने सबको हैरान कर दिया.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Apr 20, 2026, 10:15 PM IST
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मुंबई इंडियंस के तिलक वर्मा ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ शतक लगाया. Photo Credit: BCCI
मुंबई इंडियंस के तिलक वर्मा ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ शतक लगाया. Photo Credit: BCCI

Mumbai Indians Tilak Varma: अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मुंबई इंडियंस के स्टार बल्लेबाज तिलक वर्मा ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ केवल 45 गेंदों में अपना पहला आईपीएल शतक पूरा किया. सोमवार (20 अप्रैल) को उन्होंने अपने बल्ले से तबाही मचा दी. तिलक ने अपनी पारी में 8 चौके और 7 छक्के लगाए. इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 224.44 का रहा. इस शानदार पारी के दौरान उन्होंने एक से बढ़कर एक रिकॉर्ड लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराया.

तिलक ने मुंबई इंडियंस के लिए सबसे तेज शतक लगाने के सनथ जयसूर्या के 2008 के रिकॉर्ड (45 गेंद) की बराबरी कर ली. इस लिस्ट में अब वह कैमरून ग्रीन (47 गेंद) और सूर्यकुमार यादव (49 गेंद) जैसे दिग्गजों से आगे निकल गए हैं.

 

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यूसुफ पठान, डेविड मिलर के क्लब में शामिल

तिलक वर्मा ने नंबर 5 या उससे नीचे बल्लेबाजी करते हुए 101* (45 गेंद) की पारी खेली, जो आईपीएल इतिहास के अनोखे कारनामों में से एक है. वह यूसुफ पठान (37 गेंद, 2010), डेविड मिलर (38 गेंद, 2013) और बेन स्टोक्स (63 गेंद, 2017) जैसे खिलाड़ियों के क्लब में शामिल हो गए हैं. इन बल्लेबाजों ने 5 या उससे निचले क्रम पर आकर शतक लगाया है. उनकी इस पारी ने मुंबई इंडियंस को 199/5 के चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचाया.

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डेथ ओवर्स में तिलक ने कैसी तबाही मचाई?

पारी के आखिरी 5 ओवरों (16-20) में तिलक वर्मा का बल्ला आग उगल रहा था. उन्होंने डेथ ओवर्स में मात्र 18 गेंदों पर 65 रन कूट डाले. यह आईपीएल इतिहास में एक पारी के दौरान अंतिम ओवरों में बनाए गए सबसे अधिक रनों में से एक है. उन्होंने अशोक शर्मा के एक ही ओवर (18वें ओवर) में 26 रन बटोरे और प्रसिद्ध कृष्णा के अंतिम ओवर में दो छक्कों और दो चौकों की मदद से अपना शतक पूरा किया.

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खराब फॉर्म के बाद तिलक ने की शानदार वापसी

इस मैच से पहले तिलक वर्मा आईपीएल 2026 में संघर्ष कर रहे थे. पिछली 5 पारियों में उन्होंने केवल 43 रन बनाए थे. आज की पारी की शुरुआत भी धीमी रही. उन्होंने पहली 22 गेंदों पर केवल 19 रन बनाए थे. इसके बाद उन्होंने गियर बदला और अगली 23 गेंदों पर 356.52 के स्ट्राइक रेट से 82 रन ठोक दिए. इस धमाकेदार प्रदर्शन से उन्होंने न केवल अपनी फॉर्म वापस पाई, बल्कि अहमदाबाद के दर्शकों को भी हैरान कर दिया.

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Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

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