अहमदाबाद में आया तिलक का तूफान, शतक से मचाई सनसनी, जयसूर्या के 18 साल पुराने रिकॉर्ड की बराबरी

Mumbai Indians Tilak Varma: IPL 2026 में तिलक वर्मा ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ 45 गेंदों में ऐतिहासिक शतक जड़कर सनथ जयसूर्या के रिकॉर्ड की बराबरी की. उनके डेथ ओवर्स में विस्फोटक बैटिंग ने सबको हैरान कर दिया.
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Mumbai Indians Tilak Varma: अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मुंबई इंडियंस के स्टार बल्लेबाज तिलक वर्मा ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ केवल 45 गेंदों में अपना पहला आईपीएल शतक पूरा किया. सोमवार (20 अप्रैल) को उन्होंने अपने बल्ले से तबाही मचा दी. तिलक ने अपनी पारी में 8 चौके और 7 छक्के लगाए. इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 224.44 का रहा. इस शानदार पारी के दौरान उन्होंने एक से बढ़कर एक रिकॉर्ड लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराया.
तिलक ने मुंबई इंडियंस के लिए सबसे तेज शतक लगाने के सनथ जयसूर्या के 2008 के रिकॉर्ड (45 गेंद) की बराबरी कर ली. इस लिस्ट में अब वह कैमरून ग्रीन (47 गेंद) और सूर्यकुमार यादव (49 गेंद) जैसे दिग्गजों से आगे निकल गए हैं.
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— IndianPremierLeague (@IPL) April 20, 2026
तिलक वर्मा ने नंबर 5 या उससे नीचे बल्लेबाजी करते हुए 101* (45 गेंद) की पारी खेली, जो आईपीएल इतिहास के अनोखे कारनामों में से एक है. वह यूसुफ पठान (37 गेंद, 2010), डेविड मिलर (38 गेंद, 2013) और बेन स्टोक्स (63 गेंद, 2017) जैसे खिलाड़ियों के क्लब में शामिल हो गए हैं. इन बल्लेबाजों ने 5 या उससे निचले क्रम पर आकर शतक लगाया है. उनकी इस पारी ने मुंबई इंडियंस को 199/5 के चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचाया.
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पारी के आखिरी 5 ओवरों (16-20) में तिलक वर्मा का बल्ला आग उगल रहा था. उन्होंने डेथ ओवर्स में मात्र 18 गेंदों पर 65 रन कूट डाले. यह आईपीएल इतिहास में एक पारी के दौरान अंतिम ओवरों में बनाए गए सबसे अधिक रनों में से एक है. उन्होंने अशोक शर्मा के एक ही ओवर (18वें ओवर) में 26 रन बटोरे और प्रसिद्ध कृष्णा के अंतिम ओवर में दो छक्कों और दो चौकों की मदद से अपना शतक पूरा किया.
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इस मैच से पहले तिलक वर्मा आईपीएल 2026 में संघर्ष कर रहे थे. पिछली 5 पारियों में उन्होंने केवल 43 रन बनाए थे. आज की पारी की शुरुआत भी धीमी रही. उन्होंने पहली 22 गेंदों पर केवल 19 रन बनाए थे. इसके बाद उन्होंने गियर बदला और अगली 23 गेंदों पर 356.52 के स्ट्राइक रेट से 82 रन ठोक दिए. इस धमाकेदार प्रदर्शन से उन्होंने न केवल अपनी फॉर्म वापस पाई, बल्कि अहमदाबाद के दर्शकों को भी हैरान कर दिया.