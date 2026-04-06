VIDEO: 106 मीटर का Monster Six, आसमान में गेंद... और स्टेडियम के पार, इस खतरनाक बल्लेबाज ने ठोका IPL 2026 का सबसे लंबा छक्का

IPL 2026, RCB vs CSK: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने रविवार को खेले गए IPL 2026 के मैच में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) को 43 रन से हरा दिया. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के हाथों 43 रन के बड़े अंतर से हारकर चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) का नेट रनरेट और भी खराब (-2.517) हो गया है. IPL 2026 में लगातार तीन मैच हारकर चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की टीम प्वाइंट्स टेबल में सबसे नीचे है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने इस मैच में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के सामने जीत के लिए 251 रनों का टारगेट रखा था. जवाब में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की टीम 19.4 ओवर में 207 रन पर ऑलआउट हो गई.

106 मीटर का Monster Six

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की जीत के सबसे बड़े हीरो टिम डेविड रहे. टिम डेविड ने नंबर-4 पर बल्लेबाजी करते हुए 280 की स्ट्राइक रेट से 8 छक्के और 3 चौके लगाए. टिम डेविड ने सिर्फ 25 गेंद पर 70 रन की नाबाद पारी खेली, जिसके लिए उन्हें 'मैन ऑफ द मैच' चुना गया. टिम डेविड के एक छक्के की सोशल मीडिया पर जमकर चर्चा हो रही है. दरअसल, टिम डेविड ने IPL 2026 सीजन का सबसे लंबा छक्का ठोक दिया.

टिम डेविड ने ठोका IPL 2026 का सबसे लंबा छक्का

चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के खिलाफ मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की पारी के 19वें ओवर में जेमी ओवरटन की आखिरी गेंद पर टिम डेविड ने IPL 2026 सीजन का सबसे लंबा छक्का ठोक दिया. टिम डेविड ने ऐसा शॉट मारा कि गेंद आसमान को चीरते हुए चिन्नास्वामी स्टेडियम के पार चली गई. टिम डेविड का यह छक्का 106 मीटर का था. टिम डेविड ने 19वें ओवर में जेमी ओवरटन के खिलाफ 30 रन ठोक डाले. टिम डेविड ने इस ओवर में 6,2,4,6,6,6 रन जड़ दिए.

Add Zee News as a Preferred Source

RCB ने CSK के खिलाफ 19 छक्के लगाए

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के खिलाफ IPL में छक्कों का नया रिकॉर्ड बना दिया है. आरसीबी के बल्लेबाजों ने सीएसके के खिलाफ इस मुकाबले में कुल 19 छक्के लगाए. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) का रिकॉर्ड तोड़ा. केकेआर ने साल 2018 और 2020 में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ एक मुकाबले में 17 छक्के लगाए थे. आरसीबी के बल्लेबाजों ने इस मुकाबले में चौकों से ज्यादा छक्के लगाए. टीम के बल्लेबाजों ने सीएसके के खिलाफ इस मुकाबले में 14 चौके और 19 छक्के लगाए.