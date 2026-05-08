IPL 2026, DC vs KKR: आज प्लेऑफ की रेस से 'बाहर' होगी ये टीम!..हाई-वोल्टेज मैच में कितने रन बनेंगे?

IPL 2026 Today DC vs KKR High Voltage Match: इन दिनों आईपीएल 2026 की धूम है. 28 मार्च से शुरू हुए 19वें सीजन के एक तिहाई मैच हो चुके हैं. इन दिनों प्लेऑफ की रेस चल रही है और लगभग हर मैच रोमांचक नजर आ रहा है. राजधानी दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में आज आईपीएल 2026 का 51वां मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स (DC) और कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के बीच खेला जाएगा. शाम 7:30 बजे शुरू होने वाला यह मैच किसी 'नॉकआउट' मुकाबले से कम नहीं है. आज जो भी टीम हारेगी, उसके लिए प्लेऑफ के दरवाजे लगभग बंद हो जाएंगे.

50 मैचों के बाद पॉइंट्स टेबल की स्थिति ने इस मुकाबले को हाई-वोल्टेज बना दिया है. दिल्ली कैपिटल्स 10 मैचों में 8 अंकों के साथ 7वें स्थान पर है. दिल्ली को रेस में बने रहने के लिए अपने बाकी बचे सभी 4 मैच जीतने होंगे. वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स 9 मैचों में 7 अंकों के साथ 8वें नंबर पर है. KKR के लिए गणित और भी कठिन है. उन्हें अगले दौर की उम्मीदों के लिए अपने सभी 5 मैच जीतना जरूरी है.

कौन सी टीम होगी बाहर?

अगर यह मुकाबला दिल्ली की टीम हारती है तो उसका सफर खत्म हो जाएगा. मैच हारने की स्थिति में दिल्ली के 11 मैचों में सिर्फ 8 अंक रहेंगे. फिर उसके पास 3 मैच बचेंगे, जिन्हें जीतने के बाद भी वो अधिकतम 14 अंक तक पहुंचेगी, जबकि प्लेऑफ में सुरक्षित एंट्री के लिए 16 अंक जरूरी माने जाते हैं. वहीं KKR हारती है तो उसका सफर भी लगभग खत्म हो जाएगा, क्योंकि केकेआर इस मैच के बाद 10 मैचों में 7 अंक पर रहेगी और फिर उसे बचे हुए 4 मैच जीतकर भी वो 15 अंक तक पहुंच पाएगी, जबकि प्लेऑफ के लिए 16 अंक जरूरी माने जाते हैं.

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DC vs KKR मैच में कितने रन बनेंगे?

अरुण जेटली स्टेडियम की पिच अपनी सपाट सतह और छोटी बाउंड्री (60-66 मीटर) के लिए मशहूर है. इस मैदान पर 2025 में SRH ने 278 रनों का पहाड़ खड़ा किया था, जबकि 2026 यानी 19वें सीजन में पंजाब किंग्स ने 265 रनों का विशाल लक्ष्य हासिल करके इतिहास रचा है. पहली पारी का औसत स्कोर 170-180 रहता है, लेकिन मौजूदा फॉर्म को देखते हुए आज भी स्कोर 200 के पार जाने की पूरी संभावना है.

DC vs KKR हेड टू हेड रिकॉर्ड

दोनों टीमें आईपीएल इतिहास में 35वीं बार एक-दूसरे से भिड़ेंगी. अब तक हुए 34 मैचों में कोलकाता ने 19 और दिल्ली ने 14 मैच जीते हैं. एक टाई मैच दिल्ली ने जीता था. पिछले सीजन की भिड़ंत में भी बाजी KKR के हाथ लगी थी. ये आंकड़े बताते हैं कि केकेआर का पलड़ा भारी है.

DC vs KKR मैच के लिए दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग-XI

दिल्ली कैपिटल्स (DC)- केएल राहुल (विकेटकीपर), पथुम निसांका, करुण नायर, ट्रिस्टन स्टब्स, नीतीश राणा, अक्षर पटेल (कप्तान), आशुतोष शर्मा, मिचेल स्टार्क, कुलदीप यादव, लुंगी एनगिडी, टी नटराजन। (इम्पैक्ट प्लेयर: समीर रिजवी)

कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR)- अजिंक्य रहाणे (कप्तान), अंगकृष रघुवंशी (विकेटकीपर), कैमरन ग्रीन, रोवमन पॉवेल, मनीष पांडे, रिंकू सिंह, सुनील नरेन, अनुकूल रॉय, कार्तिक त्यागी, वरुण चक्रवर्ती, वैभव अरोड़ा। (इम्पैक्ट प्लेयर: फिन एलन)

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