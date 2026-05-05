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Hindi Newsक्रिकेटDC vs CSK में किसका पलड़ा भारी...अरुण जेटली स्टेडियम में कितने रन बनेंगे? KL Rahul की इस चीज पर है खास नजर

DC vs CSK में किसका पलड़ा भारी...अरुण जेटली स्टेडियम में कितने रन बनेंगे? KL Rahul की इस चीज पर है खास नजर

IPL 2026 Today Match DC vs CSK Head to Head: आईपीएल 2026 में आज उन दो टीमों के बीच मुकाबला है, जो पॉइंट्स टेबल में संघर्ष कर रही हैं. दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होने वाले इस मैच से पहले जानिए पिच रिपोर्ट और DC vs CSK के बीच हेड-टू-हेड रिकॉर्ड.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: May 05, 2026, 02:18 PM IST
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DC vs CSK में किसका पलड़ा भारी...अरुण जेटली स्टेडियम में कितने रन बनेंगे? KL Rahul की इस चीज पर है खास नजर

IPL 2026 Today Match DC vs CSK Head to Head: आईपीएल 2026 का कारवां अब 48वें मुकाबले तक आ पहुंचा है. 5 मई यानी आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच एक अहम मुकाबला होना है. दोनों टीमें यह मैच जीतकर प्लेऑफ की उम्मीदों को और मजबूती देना चाहेंगी. मैच से पहले आपको इन दोनों टीमों के हेड-टू-हेड रिकॉर्ड और पिच रिपोर्ट के बारे में जान लेना चाहिए. इस मुकाबले में केएल राहुल पर सबकी नजर रहने वाली है, क्योंकि वो ऑरेंज कैप लीडरबोर्ड में नंबर 1 पर कब्जा कर सकते हैं.

DC vs CSK में किसका पलड़ा भारी?

हेड-टू-हेड रिकॉर्ड देखें तो चेन्नई सुपर किंग्स का पलड़ा भारी है. दोनों टीमों के बीच IPL में 32 मैच खेले गए हैं. इनमें से 20 मैच चेन्नई ने, जबकि 12 मुकाबले दिल्ली ने जीते हैं. पिछले मैच में चेन्नई ने दिल्ली को 23 रन से मात दी थी. ऐसे में दिल्ली के पास आज अपने घर में हिसाब चुकता करने का मौका है.

दोनों टीमों के लिए यह मैच प्लेऑफ की रेस में बने रहने के लिए अहम है. दिल्ली पॉइंट्स टेबल में 7वें स्थान पर है, जबकि चेन्नई 9 मैचों में 4 जीत के साथ छठे स्थान पर है.

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अरुण जेटली स्टेडियम की पिच कैसी है?

सबसे बड़ा सवाल ये है कि अरुण जेटली स्टेडियम में कितने रन बनेंगे? इसे जानने के लिए पिच रिपोर्ट को समझना होगा. इस मैदान की पिच IPL में बल्लेबाजी के लिए अनुकूल मानी जाती है. सपाट पिच और छोटी बाउंड्री (60-66 मीटर) के चलते एक हाई-स्कोरिंग मैच हो सकता है. हालांकि, पिछले दो मैचों के नतीजे बिल्कुल अलग रहे हैं.

अरुण जेटली स्टेडियम में कितने रन बनेंगे?

इस मैदान पर IPL में 100 मैच हुए हैं. इनमें से 48 बार पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती, जबकि 51 बार लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम ने बाजी मारी है. एक मैच रद्द हुआ था. इस मैदान पर पहली पारी का औसत स्कोर लगभग 170 से 180 रन के बीच रहता है और 200 रन भी आसानी से बनते हैं. आज भी एक हाई-स्कोरिंग मैच देखने को मिल सकता है.

केएल राहुल कर सकते हैं ऑरेंज कैप पर कब्जा

DC vs CSK मुकाबले में सबकी नजर दिल्ली के ओपनर और इन-फॉर्म बल्लेबाज केएल राहुल पर रहने वाली है. राहुल ऑरेंज कैप पर कब्जा कर सकते हैं. वो इस रेस में अभिषेक शर्मा को पछाड़ने से बस 8 रन दूर हैं. केएल राहुल के अब तक खेले 9 मैचों की 9 पारियों में 433 रन हैं.

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Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

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