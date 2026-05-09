रनों पर लगाम और विकेटों की बौछार! ये हैं IPL 2026 के सबसे कंजूस गेंदबाज; नरेन की इकॉनमी देख उड़ जाएंगे होश

IPL 2026 Most Economical Bowlers: भारत में इन दिनों आईपीएल 2026 की धूम है. हर मैच में चौके-छक्कों की बारिश हो रही है. इस सीजन 263 रनों का टारगेट भी चेज हो चुका है. 19वें सीजन में 51 मैच हो चुके हैं. इतने मैचों के बाद उन गेंदबाजों के नाम साफ हो गए हैं, जो इस सीजन के सबसे बड़े 'कंजूस' बॉलर साबित हुए हैं.

इन गेंदबाजों ने न केवल रनों पर लगाम लगाई है, बल्कि अहम मौकों पर विकेट चटकाकर अपनी टीम को जीत भी दिलाई है. आइए नजर डालते हैं कम से कम 9-10 मैच खेलने वाले उन टॉप-7 गेंदबाजों पर, जिनकी इकॉनमी ने बल्लेबाजों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है.

आईपीएल 2026 का सबसे कंजूस बॉलर

सुनील नरेन: केकेआर के इस स्पिनर ने अब तक 9 मैच खेले. इस दौरान 6.51 की इकॉनमी से 10 विकेट निकाले. उनका औसत 22.80, जबकि स्ट्राइक रेट 21.00 का रहा है. नरेन का स्ट्राइक रेट 21.00 है, यानी वह हर 21वीं गेंद पर विकेट निकाल रहे हैं. उनका 22.80 का गेंदबाजी औसत यह बताता है कि एक विकेट के लिए वह मात्र 22 रन के आसपास खर्च कर रहे हैं. नरेन की इस कंजूस बॉलिंग का ही नतीजा है कि केकेआर ने पिछले 4 मैच लगातार जीते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

आईपीएल 2026 के कंजूस बॉलर्स

1. सुनील नरेन

केकेआर के मिस्ट्री स्पिनर सुनील नरेन इस लिस्ट में टॉप पर हैं. 9 मैचों में 6.51 की शानदार इकॉनमी के साथ उन्होंने 10 विकेट झटके हैं.

2.भुवनेश्वर कुमार

आरसीबी की जर्सी में नजर आ रहे 'स्विंग सुल्तान' भुवनेश्वर कुमार ने 19वें सीजन में अपनी धार बरकरार रखी है. 10 मैचों में 7.64 की इकॉनमी से उन्होंने सर्वाधिक 17 शिकार किए हैं. पावरप्ले में उनकी गेंदबाजी आज भी बल्लेबाजों के लिए अबूझ पहेली बनी हुई है.

3. रवींद्र जडेजा

राजस्थान रॉयल्स के लिए इस दिग्गज स्पिनर ने रनों की रफ्तार को बांधकर रखा है. 10 मैचों में 7.73 की इकॉनमी से उन्होंने 7 विकेट चटकाए हैं. वह मिडिल ओवर्स में बल्लेबाजों को हाथ खोलने का जरा भी मौका नहीं दे रहे हैं.

4. मोहम्मद सिराज

गुजरात टाइटंस के मुख्य तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज इस सीजन में काफी सटीक नजर आ रहे हैं. उन्होंने 10 मैचों में 8.00 की इकॉनमी से कुल 11 विकेट निकाले हैं. सिराज की गति और सटीक यॉर्कर डेथ ओवर्स में टीम के लिए काफी कारगर साबित हो रही है.

5. प्रिंस यादव

लखनऊ के तेज गेंदबाज प्रिंस यादव ने इस सीजन में हर किसी को प्रभावित किया है. 10 मैचों में 8.08 की इकॉनमी के साथ उन्होंने 16 विकेट अपने नाम किए हैं. वह न केवल किफायती रहे हैं, बल्कि विकेट चटकाने के मामले में भी काफी आगे हैं.

6. अक्षर पटेल

दिल्ली के कप्तान और स्टार ऑलराउंडर अक्षर पटेल ने गेंद से शानदार कंट्रोल दिखाया है. 11 मैचों में लगभग 8.18 की इकॉनमी के साथ वह 10 विकेट ले चुके हैं. उनका गेंदबाजी औसत 27.0 के आसपास है, जो उनकी उपयोगिता को दर्शाता है.

7. लुंगी एनगिडी

दिल्ली कैपिटल्स के तेज गेंदबाज लुंगी एनगिडी ने अपनी टीम के लिए अहम भूमिका निभाई है. 9 मैचों में 8.19 की इकॉनमी से उन्होंने 8 विकेट झटके हैं. उनकी उछाल भरी गेंदें बल्लेबाजों को लगातार परेशान कर रही हैं.

ये भी पढ़ें: रोहित-कोहली के बाद अब ये 3 'विस्फोटक' ओपनर मचाएंगे तबाही... 242 के स्ट्राइक रेट से कांप रहे गेंदबाज, जल्द होगा टीम इंडिया में डेब्यू!