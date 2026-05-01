IPL 2026: वैभव सूर्यवंशी से भी खूंखार बल्लेबाज, थर-थर कांप रहे बॉलर....टीम को बना रखा है नंबर 1

IPL 2026 Top Five Highest Strike Rate: आईपीएल 2026 में युवा बल्लेबाज तबाही मचा रहे हैं. वैभव सूर्यवंशी से लेकर अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, नीतीश कुमार रेड्डी, प्रभसिमरन सिंह का बल्ला खूब बोल रहा है. इनमें एक और बल्लेबाज शामिल है, जो वैभव सूर्यवंशी से भी खतरनाक बैटिंग कर रहा है.
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IPL 2026 Top Five Highest Strike Rate: आईपीएल 2026 अब रोमांचक मोड़ पर आ चुका है. प्लेऑफ के समीकरण हर मैच के साथ बदल रहे हैं. इस सीजन रनों की बारिश हो रही है. इस सीजन सबसे ज्यादा रन कौन बनाएगा, इस रेस के अलावा बेस्ट स्ट्राइक रेट की जंग भी तेज हो गई है. 15 साल के लेफ्टी ओपनर वैभव सूर्यवंशी अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से सुर्खियां बटोर रहे हैं, लेकिन आंकड़ों की नजर से देखें तो एक खूंखार बल्लेबाज ऐसा है, जो वैभव से भी अधिक 'खतरनाक' साबित हो रहा है.
ये कोई और नहीं बल्कि पंजाब किंग्स के युवा ओपनर प्रियांश आर्या हैं, जिनका स्ट्राइक रेट न केवल वैभव से बेहतर है.
आईपीएल 2026 में वैभव और प्रियांश दोनों ही तबाही मचा रहे हैं. बस फर्क सिर्फ इतना है कि वैभव से बेहतर स्ट्राइक रेट प्रियांश का है. वैभव ने जहां 9 मैचों में 238.09 के स्ट्राइक रेट से 400 रन बनाए हैं, तो वहीं प्रियांश 7 मैचों में 250.44 के स्ट्राइक रेट से 283 रन बना चुके हैं. भले ही प्रियांश के रन कम हैं, लेकिन स्ट्राइक रेट में वो सबसे आगे खड़े नजर आ रहे हैं.
1. प्रियांश आर्या (PBKS) – 7 मैचों में 250.44 के स्ट्राइक रेट से 283 रन
2. वैभव सूर्यवंशी (RR) – 9 मैचों में 238.09 के स्ट्राइक रेट से 400 रन
3. मार्कस स्टोइनिस (PBKS) – 8 मैचों में 229.16 के स्ट्राइक रेट से 110 रन
4. शिवम दुबे (RR) – 2 मैचों में 217.39 के स्ट्राइक रेट से 50 रन
5. अभिषेक शर्मा (SRH) – 9 मैचों में 209.35 के स्ट्राइक रेट से 425 रन
प्रियांश आर्या की तूफानी बल्लेबाजी का ही नतीजा है कि पंजाब अंक तालिका में नंबर 1 पर काबिज है. टीम ने अब तक 8 मैच खेले हैं और 6 जीत के साथ उसके पास कुल 13 अंक हैं. पंजाब एक मैच हारी है और एक मैच बारिश की वजह से धुल गया था. बचे हुए 6 मैचों में से सिर्फ 2 मुकाबले जीतकर वह प्लेऑफ में एंट्री कर जाएगी.
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