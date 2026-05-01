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Hindi Newsक्रिकेटIPL 2026: वैभव सूर्यवंशी से भी खूंखार बल्लेबाज, थर-थर कांप रहे बॉलर....टीम को बना रखा है नंबर 1

IPL 2026: वैभव सूर्यवंशी से भी खूंखार बल्लेबाज, थर-थर कांप रहे बॉलर....टीम को बना रखा है नंबर 1

IPL 2026 Top Five Highest Strike Rate: आईपीएल 2026 में युवा बल्लेबाज तबाही मचा रहे हैं. वैभव सूर्यवंशी से लेकर अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, नीतीश कुमार रेड्डी, प्रभसिमरन सिंह का बल्ला खूब बोल रहा है. इनमें एक और बल्लेबाज शामिल है, जो वैभव सूर्यवंशी से भी खतरनाक बैटिंग कर रहा है.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: May 01, 2026, 02:57 PM IST
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IPL 2026: वैभव सूर्यवंशी से भी खूंखार बल्लेबाज, थर-थर कांप रहे बॉलर....टीम को बना रखा है नंबर 1

IPL 2026 Top Five Highest Strike Rate: आईपीएल 2026 अब रोमांचक मोड़ पर आ चुका है. प्लेऑफ के समीकरण हर मैच के साथ बदल रहे हैं. इस सीजन रनों की बारिश हो रही है. इस सीजन सबसे ज्यादा रन कौन बनाएगा, इस रेस के अलावा बेस्ट स्ट्राइक रेट की जंग भी तेज हो गई है. 15 साल के लेफ्टी ओपनर वैभव सूर्यवंशी अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से सुर्खियां बटोर रहे हैं, लेकिन आंकड़ों की नजर से देखें तो एक खूंखार बल्लेबाज ऐसा है, जो वैभव से भी अधिक 'खतरनाक' साबित हो रहा है.

ये कोई और नहीं बल्कि पंजाब किंग्स के युवा ओपनर प्रियांश आर्या हैं, जिनका स्ट्राइक रेट न केवल वैभव से बेहतर है.

वैभव से कैसे ज्यादा खतरनाक बल्लेबाज हैं प्रियांश?

आईपीएल 2026 में वैभव और प्रियांश दोनों ही तबाही मचा रहे हैं. बस फर्क सिर्फ इतना है कि वैभव से बेहतर स्ट्राइक रेट प्रियांश का है. वैभव ने जहां 9 मैचों में 238.09 के स्ट्राइक रेट से 400 रन बनाए हैं, तो वहीं प्रियांश 7 मैचों में 250.44 के स्ट्राइक रेट से 283 रन बना चुके हैं. भले ही प्रियांश के रन कम हैं, लेकिन स्ट्राइक रेट में वो सबसे आगे खड़े नजर आ रहे हैं.

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IPL 2026 में सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट रखने वाले बल्लेबाज

1. प्रियांश आर्या (PBKS) – 7 मैचों में 250.44 के स्ट्राइक रेट से 283 रन

2. वैभव सूर्यवंशी (RR) – 9 मैचों में 238.09 के स्ट्राइक रेट से 400 रन

3. मार्कस स्टोइनिस (PBKS) – 8 मैचों में 229.16 के स्ट्राइक रेट से 110 रन

4. शिवम दुबे (RR) – 2 मैचों में 217.39 के स्ट्राइक रेट से 50 रन

5. अभिषेक शर्मा (SRH) – 9 मैचों में 209.35 के स्ट्राइक रेट से 425 रन

टीम को बना रखा है नंबर 1

प्रियांश आर्या की तूफानी बल्लेबाजी का ही नतीजा है कि पंजाब अंक तालिका में नंबर 1 पर काबिज है. टीम ने अब तक 8 मैच खेले हैं और 6 जीत के साथ उसके पास कुल 13 अंक हैं. पंजाब एक मैच हारी है और एक मैच बारिश की वजह से धुल गया था. बचे हुए 6 मैचों में से सिर्फ 2 मुकाबले जीतकर वह प्लेऑफ में एंट्री कर जाएगी.

ये भी पढ़ें: बिना एक भी छक्का लगाए बना दिए 260 रन! IPL का ये 'अनोखा' रिकॉर्ड तोड़ना है नामुमकिन के बराबर

 

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Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

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