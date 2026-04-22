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Hindi Newsक्रिकेटIPL 2026 के 4 डॉट बॉल स्पेशलिस्ट...नंबर 1 वाले ने 6 मैचों में निकाल दी 66 डॉट... भीगी बिल्ली बने दुनिया के बेस्ट बैटर!

IPL 2026 के 4 'डॉट बॉल' स्पेशलिस्ट...नंबर 1 वाले ने 6 मैचों में निकाल दी 66 डॉट... 'भीगी बिल्ली' बने दुनिया के बेस्ट बैटर!

IPL 2026 Top Four Dot Ball Specialist: आईपीएल 2026 में 4 ऐसे स्टार बॉलर हैं, जिन्होंने डॉट गेंदों की झड़ी लगा दी है. इनके सामने बल्लेबाज रन नहीं बना पा रहे. इस लिस्ट में नंबर 1 पर मौजूद स्टार भारतीय बॉलर तो 6 मैचों में 66 डॉट बॉल निकाल चुका है.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Apr 22, 2026, 08:29 AM IST
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IPL 2026 के 4 'डॉट बॉल' स्पेशलिस्ट...नंबर 1 वाले ने 6 मैचों में निकाल दी 66 डॉट... 'भीगी बिल्ली' बने दुनिया के बेस्ट बैटर!

IPL 2026 Top Four Dot Ball Specialist: टी20 क्रिकेट बल्लेबाजों का गेम होता है. पहले ओवर की पहली बॉल से लेकर 20वें यानी आखिरी ओवर की आखिरी बॉल तक बल्लेबाज चौके-छक्के लगाने की फिराक में होते हैं. यही वजह है कि 120 बॉल वाले इस फॉर्मेट में 200 और 250 रन आसानी से बन जाते हैं. ये आंकड़ा कई दफा 300 पार भी गया है. आईपीएल 2026 में भी रनों की बारिश हो रही है. 200 और 250 के स्कोर आसानी से बनते दिख रहे हैं. इस बीच कुछ ऐसे 'कंजूस' गेंदबाज भी हैं, जिन्होंने बल्लेबाजों की नाक में दम कर रखा है.

ये बात जगजाहिर है कि टी20 क्रिकेट में एक-एक डॉट गेंद की कीमत सोने के समान होती है. ऐसे में कोई डॉट बॉल की झड़ी लगा दे, तो यह अपने आप में खास होता है. आईपीएल के 19वें सीजन में मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज और सुनील नरेन जैसे धुरंधरों ने डॉट गेंदों की झड़ी लगाकर बल्लेबाजों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है. इनके सामने आईपीएल में खेल रहे दुनिया के दिग्गज बल्लेबाज भीगी बिल्ली नजर आए हैं.

1. मोहम्मद शमी (LSG): 6 मैचों में 66 डॉट बॉल

शमी इस सीजन लखनऊ के लिए खेल रहे हैं. वो अब तक 6 मैचों में 66 डॉट गेंदें फेंक चुके हैं. उन्होंने अपने कोटे के लगभग 11 ओवरों में एक भी रन नहीं दिया है. यही वजह है कि इस सीजन उनकी इकॉनमी 8.08 की है.

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2. मोहम्मद सिराज (GT): 6 मैचों में 63 डॉट गेंदें

गुजरात टाइटंस के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज भी इस सीजन कमाल के फॉर्म में दिख रहे हैं. इस सीजन के 6 मैचों में 63 डॉट गेंदें डालकर उन्होंने बल्लेबाजों को बांधे रखा है. सिराज अब तक 6 शिकार भी कर चुके हैं. पावरप्ले के 6 ओवरों में वो घातक साबित हो रहे हैं.

3. सुनील नरेन (KKR): 6 मैचों में 61 डॉट गेंदें

कोलकाता नाइट राइडर्स के जादुई स्पिनर सुनील नरेन भी तगड़े फॉर्म में हैं. वो सालों से बल्लेबाजों के लिए एक अनसुलझी पहेली बने हुए हैं. 19वें सीजन में केकेआर के लिए इस मिस्ट्री स्पिनर ने 6 मैचों में 61 डॉट गेंदें फेंकी हैं. उनका इकॉनमी मात्र 6.82 है, जो यह बताने के लिए काफी है कि उनके सामने बल्लेबाज रनों के लिए तरस रहे हैं.

4. जोफ्रा आर्चर (RR): 6 मैचों में 57 डॉट गेंदें

राजस्थान रॉयल्स के लिए इस सीजन इंग्लैंड का यह तेज गेंदबाज कमाल कर रहा है. चोट से वापसी के बाद जोफ्रा आर्चर ने टीम की तेज गेंदबाजी को नई धार दी है. वो अब तक 6 मैचों में 57 डॉट गेंदें निकाल चुके हैं. उन्होंने 8 विकेट भी झटके हैं.

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Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

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