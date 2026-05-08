10 मैचों से बेंच गर्म कर रहा 5.20 करोड़ का खूंखार खिलाड़ी...ट्रक ड्राइवर के बेटे को RCB नहीं दे रही मौका

IPL 2026, Mangesh Yadav RCB: आईपीएल 2026 का रोमांच चरम पर है. 50 मैचों के बाद भी प्लेऑफ की पहली टीम का नाम तय नहीं हुआ है. आरसीबी के पास सबसे पहले टॉप 4 में जाने का मौका था, लेकिन वो पिछले दोनों मैच हार चुकी है. गुजरात ने उसे 4 विकेट से मात दी थी, जबकि 7 मई को लखनऊ ने उसे 9 रनों से हरा दिया. आरसीबी इस सीजन अब तक 10 मैच खेल चुकी है. 6 जीत और 4 हार के साथ वो 12 अंकों के साथ नंबर 3 पर है. इतने मैचों के दौरान आरसीबी ने ज्यादा बदलाव नहीं किए हैं. इस टीम ने उस खूंखार खिलाड़ी को भी अब तक मौका नहीं दिया है, जिस पर नीलामी में करोड़ों रुपये खर्च किए थे.

दरअसल, डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने आईपीएल 2026 की नीलामी में कई चौंकाने वाले फैसले लिए थे, जिनमें से सबसे बड़ा नाम मध्य प्रदेश के उभरते हुए ऑलराउंडर मंगेश यादव का था. बाएं हाथ के इस खूंखार तेज गेंदबाज को हासिल करने के लिए आरसीबी ने पानी की तरह पैसा बहाया, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि सीजन के 10 मैच बीत जाने के बाद भी यह 'करोड़पति' खिलाड़ी मैदान पर उतरने के लिए तरस रहा है.

बेस प्राइस से 1,633% ज्यादा कीमत पर खरीदा था

मंगेश यादव को आरसीबी ने 30 लाख रुपये की बेस प्राइस से खींचकर 5.20 करोड़ रुपये की भारी-भरकम कीमत पर खरीदा था. सनराइजर्स हैदराबाद के साथ चली लंबी 'बिडिंग वॉर' के बाद बेंगलुरु ने उन्हें टीम में शामिल किया था. उम्मीद थी कि अपनी घातक यॉर्कर और बाएं हाथ की गेंदबाजी से वह टीम के बॉलिंग अटैक को नई वैरायटी देंगे, लेकिन हकीकत यह है कि 10 मैचों से मंगेश सिर्फ बेंच गर्म कर रहे हैं.

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ट्रक ड्राइवर के बेटे हैं मंगेश

मंगेश की कहानी किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं है. हाल ही में 'RCB Bold Diaries' में नजर आए मंगेश के पिता रामअवध यादव ने अपने संघर्ष के दिनों को याद कर सबको भावुक कर दिया था. उन्होंने कहा था कि 'ट्रक ड्राइवर की जिंदगी कोई जिंदगी नहीं होती, न सही से खाना, न नहाने का वक्त. बेटे के सपनों को पूरा करने और उसका खर्च उठाने के लिए मैंने कितनी ही रातें ट्रक के स्टीयरिंग पर जागते हुए काटी हैं.' पिता के संघर्ष और कड़ी मेहनत के दम पर मंगेश आईपीएल तक पहुंच चुके हैं, लेकिन अब तक उन्हें मैदान पर जलवा दिखाने का मौका नहीं मिला है.

क्यों खूंखार माने जाते हैं मंगेश यादव?

मंगेश यादव ने 'एमपी टी20 लीग' में सनसनीखेज प्रदर्शन करके अपने आप को एक खूंखार खिलाड़ी के तौर पर पेश किया था. ग्वालियर चीताज़ के लिए खेलते हुए उन्होंने सिर्फ 21 ओवरों में 14 विकेट चटकाए थे. उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी तेज और सटीक यॉर्कर है, जो डेथ ओवरों में बल्लेबाजों के लिए काल साबित होती है. खास बात ये है कि गेंदबाजी के साथ-साथ वह बाएं हाथ से विस्फोटक बल्लेबाजी करने में भी महारथ रखते हैं. सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उन्होंने सिर्फ 12 गेंदों पर 28 रन ठोककर अपनी काबिलियत साबित की थी. अब वो यही काम आरसीबी के लिए कर सकते हैं, लेकिन उन्हें अब तक एक भी मैच में मौका नहीं मिला.

क्यों नहीं मिल रहा मौका?

सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर मंगेश को मौका क्यों नहीं मिल रहा? इसकी वजह है बाकी गेंदबाजों का बढ़िया प्रदर्शन. आरसीबी जोश हेजलवुड, भुवनेश्वर कुमार, रसिख डार सलाम को लगातार मौका दे रही है. ये तीनों ही बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं. यही वजह है कि टीम विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर रही. भुवी ने 10 मैचों में 17 शिकार किए हैं. हेजलवुड अब तक 7 मैचों में कसी हुई गेंदबाजी के दम पर 9 विकेट चटका चुके हैं, जबकि रसिख डार सलाम ने 6 मैचों में 7 विकेट निकाले हैं. अब देखना होगा कि अगले मैच में मंगेश को मौका मिलता है या नहीं.

किसकी जगह मिल सकता है मौका?

अगर मंगेश यादव को मौका दिया गया, तो वह रसिख डार सलाम की जगह प्लेइंग-11 में नजर आ सकते हैं. मंगेश यादव की गति और कंट्रोल आरसीबी के लिए 'एक्स-फैक्टर' साबित हो सकते हैं. अब देखना होगा कि कप्तान रजत पाटीदार और टीम मैनेजमेंट कब इस ट्रक ड्राइवर के बेटे के सपनों को उड़ान भरने का मौका देते हैं.

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