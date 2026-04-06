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Hindi Newsक्रिकेटसनराइजर्स पर जीत के बाद लखनऊ के लिए आई बुरी खबर, अब ढूंढना होगा नया गेंदबाज? KKR को मिली राहत

सनराइजर्स पर जीत के बाद लखनऊ के लिए आई बुरी खबर, अब ढूंढना होगा नया गेंदबाज? KKR को मिली राहत

IPL 2026 Latest News: आईपीएल 2026 में लखनऊ सुपर जाएंट्स के वानिंदु हसरंगा की भागीदारी पर संशय है. कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए मथीशा पथिराना की वापसी के सकारात्मक संकेत मिले हैं. हसरंगा की चोट ने लखनऊ को परेशानी में डाल दिया है.

 

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Apr 06, 2026, 08:58 PM IST
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लखनऊ सुपर जाएंट्स की टीम. Photo Credit: BCCI
लखनऊ सुपर जाएंट्स की टीम. Photo Credit: BCCI

IPL 2026 Latest News: लखनऊ सुपर जाएंट्स (LSG) के लिए आईपीएल 2026 के बीच में एक बुरी खबर आई है. श्रीलंका के अनुभवी स्पिनर वानिंदु हसरंगा चोट के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो सकते हैं. उनकी भागीदारी पर अभी भी कोई स्पष्टता नहीं है. हसरंगा को लखनऊ ने 2 करोड़ रुपये के बेस प्राइस पर खरीदा था. वह न केवल फ्रेंचाइजी को रिपोर्ट करने में विफल रहे हैं, बल्कि उन्होंने इस बारे में भी कोई संकेत नहीं दिया है कि उनके कब तक आने की संभावना है. ऐसी संभावना है कि फ्रेंचाइजी अब इस श्रीलंकाई लेग-स्पिनर के अलावा अन्य विकल्पों पर विचार कर सकती है.

पता चला है कि 28 वर्षीय हसरंगा का अभी वह फिटनेस टेस्ट होना बाकी है जिसे श्रीलंका क्रिकेट (SLC) आईपीएल के लिए अपने खिलाड़ियों को एनओसी (NOC) जारी करने से पहले आयोजित करना चाहता है. क्रिकबज ने श्रीलंका के सूत्रों के हवाले से लिखा, हसरंगा ने पिछले हफ्ते के अंत में कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में श्रीलंकाई कैंप में एक बल्लेबाजी सत्र में हिस्सा लिया था. हालांकि, उन्होंने गेंदबाजी नहीं की.

हसरंगा की चोट कितनी गंभीर है?

हसरंगा अपने बाएं हैमस्ट्रिंग में खिंचाव के कारण पिछले लगभग दो महीनों से मैदान से बाहर हैं. उन्होंने 8 फरवरी को आयरलैंड के खिलाफ श्रीलंका के टी20 विश्व कप के पहले मैच में हिस्सा लिया था और तब से वे एक्शन से बाहर हैं. हसरंगा का आईपीएल में ट्रैक रिकॉर्ड उतार-चढ़ाव भरा रहा है. आईपीएल फ्रेंचाइजी के बीच यह धारणा है कि कुछ विदेशी खिलाड़ी बेस प्राइस पर खरीदे जाने के बाद टूर्नामेंट में शामिल नहीं होते हैं. 2024 में सनराइजर्स हैदराबाद की शिकायत के बाद आईपीएल ने उन विदेशी खिलाड़ियों पर प्रतिबंध लगाने के प्रावधान पेश किए हैं जो नीलामी के बाद नाम वापस लेते हैं.

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क्या रिप्लेसमेंट की तलाश शुरू हो चुकी है? 

फ्रेंचाइजी के पास मुजीब उर रहमान, मोहम्मद नबी, लियाम डॉसन और रेहान अहमद जैसे विकल्प मौजूद हैं. ये सभी विदेशी स्पिनर उस सूची में शामिल हैं, जहां से कोई भी टीम चोटिल खिलाड़ी का रिप्लेसमेंट मांग सकती है. 

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पथिराना की वापसी पर केकेआर कितनी आश्वस्त है?

इस बीच, यह पता चला है कि मथीशा पथिराना अपनी फिटनेस हासिल करने के करीब हैं. उनकी फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइटराइडर्स इस बात को लेकर आश्वस्त है कि वे अंततः इस सीजन में उपलब्ध होंगे. कोलकाता ने उन्हें 18 करोड़ रुपये में खरीदा था. जानकारी के अनुसार, पथिराना ने नेट्स में गेंदबाजी शुरू कर दी है. उन्हें पिछले दिनों प्रेमदासा स्टेडियम में देखा गया था, जहां उन्होंने नेट्स में गेंदबाजी की.

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Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

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