IPL 2026 में बना शतकों का अनोखा रिकॉर्ड...18 साल बाद संभव हुआ 'असंभव' लगने वाला कमाल

IPL 2026 Century Records: आईपीएल अपने 19वें साल में है. 2008 में पहला सीजन हुआ था. तब से लेकर अब तक 18 सीजन पूरे हो चुके हैं. इस बार 19वां सीजन खेला जा रहा है. इस लीग के इतिहास में 2008 से 2025 तक जो कमाल नहीं हुआ था, वो आईपीएल 2026 में हो गया है. कभी असंभव जैसा लगने वाला यह रिकॉर्ड आज हकीकत बन चुका है. इस रिकॉर्ड ने साबित कर दिया कि इंडियन प्रीमियर लीग का 19वां सीजन बल्लेबाजी के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है. अब सवाल ये है कि आखिर यह कौन सा रिकॉर्ड है, जिसने 18 साल का इतिहास बदलकर रख दिया?

यहां जिस रिकॉर्ड की बात हो रही है, वह शतकों से जुड़ा है. आईपीएल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब सभी 10 टीमों की तरफ से एक ही सीजन में शतक लगे हैं. विराट कोहली के कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ जड़े गए ऐतिहासिक शतक के साथ ही आईपीएल 2026 ने इतिहास रच दिया है.

कोहली ने पूरा किया 'परफेक्ट 10'

IPL 2026 में हिस्सा लेने वाली सभी 10 टीमों की तरफ से कम से कम एक शतक लग चुका है. 58 मैचों के बाद यह कीर्तिमान बना है. इससे पहले किसी भी सीजन में ऐसा नहीं हुआ था कि हर टीम के खाते में एक 'सेंचुरी' आई हो. विराट कोहली के सीजन के पहले शतक ने इस 'परफेक्ट 10' के आंकड़े को पूरा किया.

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IPL 2026 के शतकवीर

इस सीजन में शतकों की शुरुआत चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के संजू सैमसन ने की थी, जिसके बाद रनों का ऐसा सैलाब आया कि हर टीम के स्टार खिलाड़ियों ने अपना जलवा बिखेरा. संजू के बाद शतकवीरों की लिस्ट में साई सुदर्शन, विराट कोहली, अभिषेक शर्मा, केएल राहुल, वैभव सूर्यवंशी, कूपर कोनोली, रयान रिकेल्टन, मिचेल मार्श, तिलक वर्मा, फिन एलन और क्विंटन डी कॉक जैसे खिलाड़ियों का नाम शामिल हुआ. संजू इकलौते ऐसे बल्लेबाज हैं, जिन्होंने 2 सेंचुरी लगाई हैं.

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