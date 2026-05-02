541 रन और 23 छक्के... IPL 2026 के 'अनसोल्ड' खिलाड़ी ने PSL में मचाया तहलका

PSL 2026 में सबसे अधिक रन बनाने की लिस्ट में भले ही Babar Azam सबसे आगे हैं, लेकिन उन्हें अपने साथी खिलाड़ी Kusal Mendis से जोरदार टक्कर मिल रही है. आईपीएल 2026 के ऑक्शन में 'अनसोल्ड' रहने वाले कुसल मेंडिस पाकिस्तानी टी20 लीग में धमाकेदार बल्लेबाजी कर रहे हैं.
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PSL 2026: दुनियाभर के क्रिकेट फैंस इस समय इंडियन प्रीमियम लीग के 19वें सीजन का आनंद उठा रहे हैं. वहीं पाकिस्तान में चल रहे पीएसएल 2026 (Pakistan Super League) पर भी फैंस की नजरें जमी हुई है. PSL के इस सीजन का फाइनल मुकाबला रविवार, 3 मई को खेला जाएगा. लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में पेशावर जाल्मी का सामना हैदराबाद किंग्समैन से होगा. इसी साल PSL में कदम रखने वाली हैदराबाद किंग्समैन की टीम ने शुक्रवार को हुए दूसरे ऐलिमिनेटर मुकाबले में इस्लामाबाद यूनाइटेड को हराया था. वहीं, बाबर आजम की अगुवाई वाली पेशावर जाल्मी ने शानदार प्रदर्शन कर फाइनल तक का सफर तय किया है.
PSL 2026 में सबसे अधिक रन बनाने की लिस्ट में भले ही बाबर आजम सबसे आगे हैं, लेकिन उन्हें अपने साथी खिलाड़ी कुसल मेंडिस से जोरदार टक्कर मिल रही है. आईपीएल 2026 के ऑक्शन में 'अनसोल्ड' रहने वाले कुसल मेंडिस पाकिस्तानी टी20 लीग में धमाकेदार बल्लेबाजी कर रहे हैं.
PSL 2026 में सबसे अधिक रन बनाने वालों की लिस्ट में बाबर आजम पहले और कुसल मेंडिस दूसरे स्थान पर हैं. बाबर ने अभी तक 10 पारियों में 588 रन बनाए हैं, जबकि श्रीलंकाई बल्लेबाज ने 541 रन बनाए हैं. वहीं सबसे ज्यादा छक्के जड़ने के मामले में बाबर उनके आसपास भी नहीं हैं. पेशावर जाल्मी की तरफ से खेलते हुए कुसल मेंडिस ने इस सीजन अभी तक 23 छक्के उड़ाए हैं और इस लिस्ट में वो सबसे आगे हैं. साहिबजादा फरहान ने भी 23 छक्के जड़े हैं, लेकिन रनों के मामले में मेंडिस उनसे आगे हैं. रविवार को होने वाले फाइनल में मेंडिस के पास साहिबजादा फरहान से और ज्यादा आगे निकलने का मौका होगा. हालांकि, सबसे अधिक रन के मामले में वो बाबर से पीछे हैं. अगर बाबर आजम फाइनल में फ्लॉप होते हैं तो मेंडिस के पास उनसे आगे निकलने का मौका होगा.
बाबर आजम - 10 पारियों में 588 रन
कुसल मेंडिस - 10 पारियों में 541 रन
फखर जमान - 8 पारियों में 401 रन
कुसल मेंडिस - 10 पारियों में 23 छक्के
साहिबजादा फरहान - 10 पारियों में 23 छक्के
उस्मान खान - 12 पारियों में 22 छक्के