वैभव सूर्यवंशी कब करेंगे टीम इंडिया के लिए डेब्यू? 15 साल पूरे करते ही गिर गई सबसे बड़ी दीवार, ये रहा ICC का नियम

IPL 2026: राजस्थान रॉयल्स (RR) ने IPL 2026 में अपने अभियान की शुरुआत चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के खिलाफ गुवाहाटी में 8 विकेट की बड़ी जीत के साथ की है. सभी की नजरें युवा वैभव सूर्यवंशी पर टिकी थीं, क्योंकि फैंस और एक्सपर्ट्स बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि क्या वैभव सूर्यवंशी IPL के अपने पहले सीजन में दिखाए गए शानदार प्रदर्शन को दोहरा पाएंगे. वैभव सूर्यवंशी ने IPL 2026 सीजन की शुरुआत भी बड़े शानदार अंदाज में की है. वैभव सूर्यवंशी ने चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के खिलाफ IPL मैच में 305.88 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 17 गेंद पर 52 रन की पारी खेली, जिसमें 5 छक्के और 4 चौके शामिल रहे.

वैभव सूर्यवंशी कब करेंगे टीम इंडिया के लिए डेब्यू?

अब वैभव सूर्यवंशी का टीम इंडिया के लिए डेब्यू भी ज्यादा दूर नहीं है. IPL 2025 में, वैभव सूर्यवंशी की उम्र केवल 14 साल थी. IPL, U19 क्रिकेट और List A क्रिकेट में पूरे साल शानदार प्रदर्शन करने के बावजूद, वह अपना इंटरनेशनल डेब्यू नहीं कर पाए. इसकी वजह यह है कि ICC के नियमों में साफ तौर पर कहा गया है कि कोई भी खिलाड़ी 15 साल का होने से पहले अपना इंटरनेशनल डेब्यू नहीं कर सकता. हालांकि अब यह दीवार गिर चुकी है.

15 साल पूरे करते ही गिर गई सबसे बड़ी दीवार

अब वैभव सूर्यवंशी जब 27 मार्च 2026 को 15 साल के हो गए हैं, तो वे ICC के नियम के मुताबिक क्रिकेट के किसी भी फॉर्मेट में भारतीय क्रिकेट टीम के लिए चुने जाने के योग्य हैं. अगली बार जब टीम इंडिया कोई इंटरनेशनल मैच खेलेगी, तो वह अफगानिस्तान के खिलाफ एक टेस्ट मैच होगा, जिसके बाद जून में उसी टीम के खिलाफ तीन मैचों की ODI सीरीज होगी. इसके बाद आयरलैंड के खिलाफ तीन मैचों की T20I सीरीज होगी. वैभव सूर्यवंशी अब इनमें से किसी भी सीरीज में भारत के लिए अपना डेब्यू करने के योग्य हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

वैभव सूर्यवंशी ने IPL में रचा इतिहास

वैभव सूर्यवंशी ने सोमवार को चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के खिलाफ IPL मैच में तूफानी पारी खेलते हुए 17 गेंदों में 52 रन बनाए. वैभव सूर्यवंशी ने अपना अर्धशतक 15 गेंदों में पूरा किया. यह IPL के इतिहास का संयुक्त रूप से तीसरा सबसे तेज अर्धशतक था. इसके साथ ही वह यूसुफ पठान, सुनील नरेन, निकोलस पूरन और जेक फ्रेजर-मैकगर्क के क्लब में शामिल हो गए हैं. वैभव सूर्यवंशी ने यशस्वी जायसवाल के साथ मिलकर 75 रनों की ओपनिंग साझेदारी भी की, जिसके चलते राजस्थान रॉयल्स (RR) ने पावरप्ले में 74 रन बनाए. वैभव सूर्यवंशी ने अपनी पारी में उन्होंने 4 चौके और 5 बड़े छक्के जड़े.

वैभव सूर्यवंशी का बिहार के समस्तीपुर से गहरा नाता

वैभव सूर्यवंशी एक युवा भारतीय क्रिकेटर हैं. वैभव सूर्यवंशी का जन्म 27 मार्च 2011 को भारत की ऐतिहासिक वर्ल्ड कप जीत से कुछ दिन पहले हुआ था. वैभव सूर्यवंशी का जन्म बिहार के समस्तीपुर जिले के ताजपुर गांव में हुआ था. वैभव सूर्यवंशी बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं. साथ ही वह लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग भी करते हैं. वैभव सूर्यवंशी बिहार के लिए घरेलू क्रिकेट खेलते हैं. वैभव सूर्यवंशी ने साल 2024 में 12 की उम्र में रणजी ट्रॉफी में बिहार के लिए फर्स्ट क्लास डेब्यू किया था. वैभव सूर्यवंशी के पिता का नाम संजीव सूर्यवंशी है. संजीव सूर्यवंशी भी एक क्रिकेटर थे. वैभव सूर्यवंशी ब्रायन लारा को अपना आदर्श मानते हैं. वैभव सूर्यवंशी समय-समय पर अपने खेल के बारे में भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज वसीम जाफर से सलाह लेते हैं.