बाल-बाल बचा गौतम गंभीर का प्रचंड रिकॉर्ड, रजत पाटीदार चूके, धोनी-शेन वॉर्न भी पीछे

IPL Captaincy Record: राजस्थान रॉयल्स की टीम आईपीएल 2026 में अजेय नजर आ रही है. वैभव सूर्यवंशी ने एक और हैरान कर देने वाली पारी खेलकर साबित कर दिया कि वह सर्वश्रेष्ठ से भी बेहतर कर सकते हैं. उन्होंने शुक्रवार (10 अप्रैल) को आईपीएल में गत चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ सात छक्कों की मदद से 26 गेंदों में 78 रन बनाकर राजस्थान की छह विकेट से आसान जीत तय कर दी. जहां देश भर में अधिकांश 15 वर्षीय किशोर अपनी 10वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणामों को लेकर तनाव में थे, वहीं बिहार के समस्तीपुर के इस किशोर ने शाम को मात्र 15 गेंदों में अर्धशतक जड़ा.

आरसीबी ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 201 रन बनाए थे. जवाब में राजस्थान ने 18 ओवर में 4 विकेट पर 202 रन बनाकर मैच को जीत लिया. वैभव के अलावा ध्रुव जुरेल (43 गेंदों पर नाबाद 81) ने धमाल मचाया. दोनों ने दूसरे विकेट के लिए मात्र 6.1 ओवरों में 108 रनों की चौंका देने वाली साझेदारी की. वैभव ने अपनी अद्भुत बैट स्पीड और टाइमिंग से विश्व प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय गेंदबाजों की साख को चुनौती देना जारी रखा है. इस खिलाड़ी ने पिछले मैच में जसप्रीत बुमराह के साथ खिलवाड़ किया था और शुक्रवार को वापसी करने वाले जोश हेजलवुड की धुनाई करने की उनकी बारी थी. बुमराह के बाद उन्होंने हेजलवुड की गेंद पर भी छक्का लगाया.

रजत पाटीदार नहीं तोड़ पाए गंभीर का रिकॉर्ड

आरसीबी की हार के साथ रजत पाटीदार का बतौर कप्तान जीत का क्रम टूट गया. वह लगातार 8 मैच जीत चुके थे और श्रेयस अय्यर के साथ-साथ शेन वॉर्न से आगे निकलने वाले थे. राजस्थान ने उनकी उम्मीदों को तोड़ दिया. आईपीएल में बतौर कप्तान लगातार सबसे ज्यादा मैच जीतने का रिकॉर्ड गौतम गंभीर के नाम दर्ज है. गंभीर ने 2014-15 सीजन में लगातार 10 मैच जीते थे. उनका यह रिकॉर्ड अभी बरकरार है.

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आईपीएल में एक कप्तान के तौर पर लगातार सर्वाधिक जीत

10 - गौतम गंभीर (2014-15)

8 - शेन वॉर्न (2008)

8 - श्रेयस अय्यर (2024-25)

8 - रजत पाटीदार (2025-26)

7 - महेंद्र सिंह धोनी (2013)

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टॉप पर राजस्थान रॉयल्स

इस जीत के साथ ही राजस्थान रॉयल्स शीर्ष पर और ज्यादा मजबूत हुआ है. वह 4 मैचों में 4 जीत के साथ टॉप पर है. उसके खाते में 8 अंक हैं. राजस्थान का नेट रनरेट +2.055 है. पंजाब किंग्स 3 मैचों में 5 अंक के साथ दूसरे नंबर पर है. इस मैच में मिली हार के बाद भी आरसीबी तीसरे क्रम पर बरकरार है. उसके 3 मुकाबलों में 4 अंक हैं. दिल्ली कैपिटल्स के 3 मैचों में 4 अंक हैं और वह चौथे स्थान पर है.